Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

PKK belgeselini sosyal medyasında yayınladığı için savcı karşı çıktı. Peki Kuzey Güney, Medcezir ve Yüksek Sosyete dizileri ile yıldızı parlayan Hazar Ergüçlü kimdir? sorusunun cevabı haberimizde. Hazar Ergüçlü savcılıktan çıkan kararı bu ifadeleri ile anlattı: Geçtiğimiz günlerde İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne gelen oyuncu, "Bana sosyal medyadan çok fazla kısa film geliyor. Ben de paylaşıyorum. Söz konusu film bir takipçimden geldi. Açıp bakmadım. Bir takipçimin uyarısı üzerine de sildim" dedi. Savcılık da soruşturmayı takipsizlikle sonuçlandırdı. Bu haberlerin ardından herkesin aklında aynı sorular Hazar Ergüçlü nereli? Hazar Ergüçlü kaç yaşında? İşte Hazar Ergüçlü'nin hayatı

HAZAR ERGÜÇLÜ KİMDİR?

1 Ocak 1992 senesinde dünyaya gelen Hazar Ergüçlü sinema ve dizi oyuncusu olarak mesleğini sürdürmektedir. Hazar Ergüçlü aslen Kıbrıslı’dır.İlk profesyonel oyunculuk kariyerine Gölgeler ve Suretler adlı sinema ile atan oyuncu Hazar Ergüçlü 2011 yılında itibaren ise Kuzey Güney adlı dizide Simay Canay karakteri ile ünlenmiştir.Ardından Star TV ekranlarında yayınlanan MedCezir dizisinde ise Eylül karakterini oynayan Hazar Ergüçlü Yüksek Sosyete dizisi oyuncu kadrosunda yer almıştır.Hazar Ergüçlü, PKK belgeselini sosyal medyada yayımlayarak örgüt propagandası yaptığı gerekçesiyle savcı karşısına çıkmıştır.

Hazar Ergüçlü nün oynadığı sinema filmleri; Gölgeler ve Suretler, Açlığa Doymak ve Benim Dünyam.

Hazar Ergüçlü nün oynadığı dizi filmler; Analar ve Anneler, Medcezir, Kuzey Güney ve Yüksek Sosyete.