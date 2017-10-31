Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Katiplik başvuru sonuçları, Adalet Bakanlığı internet sitesi üzerinden araştırılmaya başlandı. 24 Ekim Salı günü son başvuruların alındığı zabıt katibi başvurusu için şimdi de sonuçlar araştırılmaya başlandı. Peki, zabıt katibi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı bünyesinde 2017 yılı itibariyle 2 bin 250 zabıt katibi alınacak. Geçtiğimiz günlerde zabıt katipliği başvurusu yapan adaylar gözünü zabıt katipliği başvuru sonuçlarına çevirdi. Peki zabıt katipliği başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı konu ile ilgili resmi açıklama yaptı mı? Katiplik sözlü sınav ne zaman düzenlenecek. 13-24 Ekim tarihleri arasında alınan zabıt katibi başvuru sonuçları adaylar tarafından merakla bekleniyor. İşte 30 Ekim pazartesi günü itibariyle başvuru ile ilgili detaylar ve tüm merak edilenler...

ZABIT KATİPLİĞİ BAŞVURUSU SONUÇLARI TARİHİ

13-24 Ekim tarihleri arasında alınan zabıt katibi başvuru sonuçları adaylar tarafından merakla beklenirken Adalet Bakanlığı konu ile ilgili açıklama yaptı. Buna göre uygulamalı sınava girmeye hak kazananlar en geç 31 Ekim 2017 Salı günü komisyonca ve adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır."

ZABIT KATİPLİĞİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

13-24 Ekim tarihleri arasında alınan zabıt katibi başvuru sonuçları adaylar tarafından merakla bekleniyor. Adaylar, buradan alacaklara sonuca göre uygulamalı sınava katılmaya hak kazanacak. İşte, Adalet Bakanlığı'nın konuyla ilgili yapmış olduğu tarih açıklaması;

"Adaylardan, merkezi sınavda aldıkları puana göre en yüksek puandan başlayarak atama yapılacak her bir komisyon için ilan edilen pozisyon sayısının 20 katı kadarı, uygulamalı sınava girmeye hak kazanacaktır. Buna göre yapılan sıralamada son sıradakilerle aynı puana sahip olanlar da uygulamalı sınava girebilecektir. Uygulamalı sınava girmeye hak kazananlar en geç 31 Ekim 2017 Salı günü komisyonca ve adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır."

UYGULAMALI KLAVYE SINAVI NE ZAMAN?

8 Kasım – 14 Kasım 2017 tarihleri arasında adayların daktilo veya bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıklarının tespiti için uygulamalı sınav yapılacaktır. Belirtilen günde uygulamalı sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?

Uygulamalı sınavda başarılı olanlardan, sınav komisyonunca doğru olarak kabul edilen kelime sayısı esas alınmak kaydıyla, en fazla doğru kelime yazan adaydan başlanarak istihdam edilmek istenilen komisyon için ilan edilen pozisyonun 3 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Buna göre oluşturulan sıralamada, son sıradakilerle aynı sayıda doğru kelime yazanlar da sözlü sınava girebileceklerdir.

Sözlü sınava girmeye hak kazananlar en geç 22 Kasım 2017 Çarşamba günü sınavı yapan adalet komisyonlarında ve bu komisyonların adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

25 Kasım 2017 - 8 Aralık 2017 tarihleri arasında Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre adaylar sözlü sınava alınacaklardır.

SÖZLÜ SINAV KONULARI NELER OLACAK?

Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir. Sözlü sınavda konular ve puanlama aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır.

a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),

b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),

c) Genel kültür (20 puan),

d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan)