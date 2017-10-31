Başbakan Binali Yıldırım'ın 7-11 Kasım tarihleri arasında ABD'ye gideceği belirtildi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Fethullah Gülen'in iadesiyle ilgili belgelerin tamamının ABD'ye gönderildiğini, Başbakan Yıldırım'ın önümüzdeki süreçte, bu ve diğer başka konularla ilgili temaslarda bulunmak üzere ABD'yi ziyaret edebileceğini söylemişti.
Başbakan Binali Yıldırım ABD'ye gidiyor
31.10.2017 - 16:21 | Son Güncelleme: 31.10.2017 - 16:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başbakan Binali Yıldırım Amerika'ya gidiyor.
Etiketler : abd,başbakan,binali yıldırım,haberler,
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