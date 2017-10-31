Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep'te bulunan bir döviz bürosunda çalışan Gamze Tekin, 10 bin doları Türk lirasına çevirmek isteyen müşterisine 37 bin TL yerine 42 bin TL para verdi. Yaklaşık 5 bin TL fazla verdiği müşterisi ayrıldıktan sonra yanlışını fark etti. 5 bin TL yanlışı yapan personelden kesilecek. Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen olayla ilgili şahsın eşkali belirlenirken işletmeci Barış Bayramoğlu, dövizini bozduran şahıstan şikayetçi olmadıklarını ifade etti. 5 bin TL'lik açığın ise yanlışı yapan Gamze Tekin'den kesileceğini kaydetti. Fazla paranın verildiği şahsa seslenen Bayramoğlu, "Fazla parayı alan arkadaşımız belki de durumu fark etmedi bile. Bu nedenle şikayetçi olmayacağız. Ama buradan sesleniyoruz, lütfen o 5 bin TL fazlalığı getirsin. Aksi takdirde personelden bu para kesilecek. Eminim kendisinin de vicdanı buna razı gelmez. Fazla paranın verildiği şahsı bekliyoruz" diye konuştu.