Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

​Şampiyonlar Ligi heyecanı bu akşam devam ediyor. Temsilcimiz Beşiktaş bu akşam Vodafone Park Stadı'nda Fransız temsilcisi Monaco takımı ile karşılaşıyor. Şampiyonlar Ligi'nde 3'te 3 yaparak büyük bir başarı yakalayan Beşiktaş, puanını 12'ye çıkarıp gruptan çıkmayı garantilemeyi planlıyor. Monaco ise 3 maçta yalnızca 1 puan toplayabildi ve grubun sonunda yer alıyor. Beşiktaş Monaco maçı Tivibu Spor 2 kanalından şifreli şekilde yayınlanacak, bu dev mücadeleyi sizler için hazırladığımız Beşiktaş Monaco maçı periscope canlı izle haberinden takip edebilirsiniz. İşte Beşiktaş Monaco maçı periscope şifresiz izle haberi detayları...

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MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay, Talisca, Quaresma, Babel, Cenk

Monaco: Subasic, Raggi, Glik, Jemerson, Jorge, Tielemans, Fabinho, Lopes, Moutinho, Lemar, Keita

Orman: Hava alırlar

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, gündemi değerlendirdi. Kendi sürecini ‘’Çıraklık babamın, kalfalık Süleyman Seba’nın yanındaydı herhalde şimdi ustalıktır” sözleriyle anlatan Orman gündemlerinde 3. şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi olduğunu söyledi. Vizyonunu “Dünya’da 100 milyon taraftar sayısının üstüne çıkmak var” ifadesiyle anlatan Orman “Spor siyaset gibidir. 48 saat çok üzün bir süreçtir. Çok başarılı olduğunuzu düşündüğünüz bir anda değişebilir her şey” diye konuştu. Lig yarışı için “Daha başı. Köprünün altından daha çok sular akacaktır” yorumunda bulunan Başkan “Ligde Beşiktaş’ın rakibinin kendisi olduğunu düşünüyorum” dedi.

Üst düzey kalite

Türkiye liginde rakiplerin oyunlarını bozmaya yönelik bir düşünce içinde olduklarını ifade eden Fikret Orman “Oyuncularda ekstra bir motivasyon oluyor Beşiktaş’a karşı oynamak kendileri açısından bir vitrin olduğu için ekstra motive oluyorlar” dedi. Oyuncu karakter yapısının çok üst düzey olduğunu da vurgulayan Beşiktaş’ın patronu “Çocuklar çok iyi niyetli, pırlanta gibiler. 20’ye yakın direkt oynayabilecek oyuncu var. Herkes oynamak istiyor. Profesyonel hareket etmeliler. Aksi takdirde disiplin cezası alırlar. Ben başkan olduğumda Beşiktaş üçüncü sayfalardaydı. Şimdi en çok konuşulan biz olduk. Art niyetli haberlere karşıyız. Medel ile ilgili olayı hoca anlattı. Beşiktaş’ın karışmasını bekliyorlar gibi bir hava var ama ancak havasını alırlar” dedi.

Beşiktaş Alanya'da kazandı ama bilançoda kayıp var

Süper Lig’de önceki akşam Aytemiz Alanya-Beşiktaş maçında kazanan siyah-beyazlılardı. Haneye 3 puan yazıldı ama değeri kat be kat fazlaydı. Sebebine gelirsek? Düşünün sezon başı transfer olduğunda 35 gol sözü veren ve siftah yapamayan Negredo ile 4 maçtır kazanamayan ve liderin 8 puan uzağında kalan son iki sezonun şampiyonu bir takım vardı. İşte bu açılımın ardından galibiyet çok ama çok değerli hale geldi. Kötü gidişe son verilirken asıl önemlisi takımın en çok ücret alan ancak tabela yapamayanı Negredo golle tanıştı. Takımını yarışta tuttu, muhtemel krizi önledi ve psikolojik boyuta ulaşmadan şanssızlığına son verdi. Teknik direktör Şenol Güneş’in (şimdilik) sorgulanmasının önüne geçildi. Bu Beşiktaş hanesindeki kazanımlar olarak görülürken maç içerisinde yaşanan sıcak gelişmeler ve kayıplar da söz konusuydu.

Yönetim pozitif

Maçın ikinci yarısında kenara alınan kaptan Oğuzhan Özyakup’un çok sevdiği Şenol Güneş’e bozulması, skorun 2-1’e taşınmasının ardından Medel’in oyuna girmek istememesi teknik adamın otoritesine zarar veren ve huzursuzluk oluşturabilecek davranış türleriydi. Çarşamba günü oynanacak kritik Monaco mücadelesi öncesi iç hesaplaşma ötelenirken uzun vadeli bu hal ve hareketlerin takım içinde tatsızlığa sebep olacağı aşikâr. Ancak yönetim kanadı olaya farklı bakıp oyuncuların hareketlerinin aşırı hırstan kaynaklandığı ve bunun iyi yönetilmesi halinde pozitif olarak dönüşünün olabileceği görüşü hakim. Zaman negatif hareketin olumlu olarak dönüp dönmeyeceğini gösterecek.

Bu golü yazın bir yere

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Alanya maçını ve Negredo golünü değerlendirdi. Orman Negredo’nun attığı bu galibiyet golüyle kendisine geleceğine inandığını ifade ederek “Bu golün önemi büyük. Şampiyon olursak eğer önemi daha da artacak. Şampiyonlukta büyük payı olacak. Negredo’nun artık gollerine devam edeceğine inanıyorum. Bu galibiyetle şampiyonluğun en güçlü adayı olduğumuzu gösterdik” dedi.

Orman: Efendiyiz ama koyun değiliz

Beşiktaş’ta isyan var. Hem de çok güçlü bir isyan! Siyah-beyazlıların başkanı Fikret Orman, dün Alanya Beşiktaşlılar Derneği’nin balosunda yaptığı açıklamalarla Federasyonu, Tahkim Kurulunu ve diğer kulüpleri bombardımana tuttu. Caner Erkin’e verilen 6 maçlık cezanın abartı olduğunu söyleyen Orman, “Caner özür diledi. Kendisi milli bir oyuncu. Caner, Beşiktaş’tan önce birçok kulüpte oynadı. O kulüplerde kendisine böyle cezalar verilmiyordu. Caner’i milli maçlara çağıracaklar, madem cezalı çağırmayın. Sizin amacınız Beşiktaş’a ceza vermek” dedi. Beşiktaş’ın TFF tarafından kollandığı iddialarına sert çıkan Fikret Orman, “Sarı karttan, kırmızı karttan gözümüzü açamıyoruz. Disiplin Kurulu da, Tahkim Kurulu da kamuoyu tepkisine göre ceza vermesinler. Hukuk kurallarına göre versinler. Herkes ‘Beşiktaş kollanıyor’ diyor. Ne kollanması? Gidin UEFA’ya sorun, Türkiye’nin en düzgün kulübü hangisi diye, ‘Beşiktaş’ diyeceklerdir” diyerek tepkisini dile getirdi.

FETÖ devam ediyor!

Beşiktaş’a cezalar konusunda farklı davranıldığını savunan siyah-beyazlıların başkanı, “Benim oyuncularım akreditasyonu yok diye savcılıkta ifade veriyor. Ne yaptı bu çocuklar? Adam mı vurmuşlar? Bu ülkede bir başkan başka bir başkanı dövüyor. Gazeteciler dövülüyor. Bunlarla ilgili hiçbir şey yapılmıyor. Kamuoyunun tepkisine göre ceza verilecekse, biz bu işleri köpürtmesini çok iyi biliriz. Beşiktaş, deneme tahtası olarak kullanılacak bir kulüp değildir! Efendi Beşiktaş diyorsak, uysal koyunuz demek değil. Sezon başı gelir, görüntü üzerinden karar vereceğiz derseniz, verebilirsiniz. Maç oynanıyor, ‘Biz böyle bir karar vereceğiz’ diyorsunuz. Oyun oynarken kural değişmez. Bunu TFF Başkanı söyledi. FETÖ olaylarının hâlâ devam ettiğini düşünüyorum. Beşiktaş kulübü üzerinde böyle şeylerin yapılmasını hayretle karşılıyorum. Beşiktaş şampiyon olacak, hiç merak etmesinler” sözlerini kullandı.

Hakkımızı arayacağız

Bir maç kart, 6 maç da sportmenliğe aykırı hareketten ceza alan Caner Erkin toplam 7 karşılaşma takımından uzak kalacak. Beşiktaş yönetimi, ağır fatura için harekete geçti ve Tahkim Kuruluna itiraz etme kararı aldı. Siyah-beyazlılar, bu kuralın ve kararın diğer maçlarda uygulanıp uygulanmayacağı konusunda ise “Takipçisiyiz” mesajını yolladı. Beşiktaş camiasının ortak görüşü her maçta benzer eylem ve olayların olduğu ve bunların nasıl tespit edilip herkese ceza verilip verilmeyeceği endişesi.

Artık görüntü ile ceza verilebilecek

Ve beklenen talimat değişikliği yapıldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yönetim kurulunun önceki gün gerçekleştirdiği toplantıda alınan kararla, FDT’de değişikliğe gidildiği duyurdu. FDT’nin Disiplin Yargılaması ve Usul Hükümleri bölümündeki 75. maddesine 2. fıkra olarak yapılan eklemede “Sözlü olarak gerçekleştirilen disiplin ihlallerinde, resmî yayıncı kuruluş görüntüleri, izleyen kişiler tarafından ihlal olarak algılanacak tarzda söz için de delil olarak kabul edilebilir” ifadeleri yer aldı. Bu bir anlamda “Caner Erkin talimatı” olarak yorumlandı.

ORMAN’A ELEŞTİRİ

Siyah-beyazlılar sadece kendilerine uygulanan ve bu özel ceza uygulamasından hâliyle rahatsız. Ancak başkan Fikret Orman’a da spor kamuoyundan eleştiri var. Sebebi ise geçen sezon kupada Robin van Persie’nin taraftara yaptığı hareket sonrası “Bizim oyuncumuz olsa hemen gönderirim” açıklamasında bulunan Orman’ın Caner Erkin konusunda aynı duyarlılığı ve tepkiyi göstermemesi. Beşiktaşlı duruşunu her platformda göstermeye çalışan ve demeçlerine dikkat eden Orman’ın Caner’in hakeme küfürleriyle ilgili oyuncusunu aklamaya çalışan tarzadaki açıklamaları pek tutarlı bulunmadı.

MONACO BU HAFTA GALİP!

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin 11. haftasında oynanan maçta Monaco, deplasmanda Bordeaux'yu 2-0 mağlup etti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1 Kasım Çarşamba günü Beşiktaş ile karşılaşacak Monaco, ligde üç haftadır kazanamayan Bordeaux'ya konuk oldu. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin 57. dakikasında Keita Balde ile öne geçen Monaco, sekiz dakika sonra Thomas Lemar ile farkı ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda skoru koruyan konuk ekip, üç puana iki golle uzandı. Bu galibiyetle puanını 25'e yükselten Monaco ikinci sırada yer alırken, bu sezon sahasında ilk mağlubiyetini yaşayan Bordeaux 16 puanla dokuzuncu sıraya geriledi.

BEŞİKTAŞ - MONACO MAÇI BİLET FİYATLARI

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. Maçında 1 Kasım Çarşamba günü saat 20.00’de Vodafone Park’da Fransız temsilcisi As Monaco ile karşılaşacaktır. Beşiktaş - Monaco maçı bilet satışları öncelikli olarak Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda geçerli kombine sahipleri için satışa sunulacaktır. Önemli maçın bilet fiyatları şu şekildedir;

Beşiktaş - Monaco Maçı Bilet Fiyatları

Kategori 1 : 450TL

Kategori 2 : 400TL

Kategori 3 : 350TL

Kategori 4 : 325TL

Kategori 5 : 300TL

Kategori 6 : 275TL

Kategori 7 : 160TL

Kategori 8 : 150TL

VIP : 800TL

1903 A-E BLOK : 800TL

1903 B - D BLOK : 850TL

1903 C BLOK : 900TL