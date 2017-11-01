Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Monaco maçını şifresiz canlı yayınlayan radyo kanalları ile ilgili detaylar bu haberde. Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Beşiktaş, Monaco'yu konuk ediyor. Peki BJK Monaco maçını şifresiz canlı veren radyo kanalları hangileri? Şampiyonlar Ligi'nde 3'te 3 yaparak 9 puanla lider olan Beşiktaş, 1 puanla grubun sonunda yer alan Fransız devi Monaco'yu konuk ediyor. Devler Ligi'nde oynadığı 3 maçtan 3 galibiyet 9 puanla grubunun zirvesinde bulunan Beşiktaş, 8 puan fark attığı Monaco ile Vodafone Park Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu dev Beşiktaş Monaco maçı birçok ülkede canlı olarak yayınlanıyor. Tivibu Spor 2 ekranlarından şifreli olarak aktarılan BJK Monaco maçının canlı anlatımına turkiyegazetesi.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca Beşiktaş Monaco maçını şifresiz canlı olarak yayınlayan radyo kanalları ise haberimizin detayında bulunuyor...

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