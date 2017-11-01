Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Monaco maçı Tivibu Spor şifresiz izleme yolları ile ilgili aradıklarınızı bu haberde derledik. Şampiyonlar Ligi'nde tüm Türk futbolseverlerin en çok merak ettiği karşılaşma şüphesiz: Beşiktaş-Monaco...Peki Beşiktaş Monaco maçı Tivibu Spor şifresiz izleme yolları var mı? BJK Monaco maçını Tivibu Spor'dan şifresiz nasıl izlerim? gibi soruların cevaplarına ulaşmak istiyorsanız haberimize bakmanız yeterlidir. Portekiz devi Porto karşısında deplasmanda 3-1 deviren, Almanya'nın güçlü ekibi RP Leipzig'i İstanbul'da 2-0 galip gelen ve yine Fransız Monaco'yu deplasmanda 2-1 gibi skorla galip gelerek G Grubu'nda 9 puanla liderliği demir atan Beşiktaş, Vodafone Park'ta Monaco ile karşı karşıya geliyor. Beşiktaş'ımızın Monaco engelini de galibiyetle aşması durumunda hem 12 puana sahip olarak yeni bir rekora imza atacak hem de son 16 turuna çıkmayı garantilemiş olacak. Bu zorlu Beşiktaş Monaco maçı Tivibu Spor ekranlarından şifreli olarak yayınlanıyor. Aşağıda belirttiğimiz linke tıklayarak Beşiktaş Monaco maçını Tivibu Spor'dan şifresiz ve canlı olarak izleyebilirsiniz. Ancak BJK Monaco maçını izlemek için ücretli üye olmanız gerekmektedir...

BEŞİKTAŞ MONACO TİVİBUSPOR İZLEME LİNKİ

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4x4’lük olsun Kartal’ım

Temsilcimiz, 20.00’de Vodafone Park’ta oynanacak maçta rakibini devirdiği takdirde tarih yazacak ve de en önemlisi gruptan çıkmayı garantileyecek. Şampiyonlar Ligi’nde Türkiye ve Beşiktaş adına tarihi bir akşam... Porto, Monaco ve Leipzig’in yer aldığı G Grubu’nda bulunan siyah-beyazlılar ilk 3 maçını da kazanarak tarihi bir başarı elde etmişti. Bu gece o tarih sayfalarına yeni başarılar yazdırabilir. Galip gelmesi hâlinde gruptan çıkmayı garantileyecek olan temsilcimiz ilk dört maçını kazanarak 12 puan toplayan ilk Türk takımı unvanını alacak. Şimdiye kadar bu kulvardaki en büyük başarı 11 puanla Fenerbahçe’ye aitti.



100 ve 200. maç

Ve bu maçı özel kılan “iki dalyalık” bir durum söz konusu. Kara Kartal, Monaco maçıyla beraber Avrupa kupalarında 200. maçına çıkacak. Beşiktaş, Avrupa’da yaptığı 199 müsabakada, 76 galibiyet, 42 beraberlik ve 81 mağlubiyet almıştı. Siyah-beyazlılar Avrupa kupalarında 100. iç saha maçını da Monaco’ya karşı yapacak. Ekibimiz 199 maçta rakip fileleri 260 kez havalandırırken kalesinde ise 283 gol gördü.



ŞAMPİYONLAR LİGİ REKORU FENERBAHÇE'DE

Türk takımlarında Şampiyonlar Ligi’nde en yüksek puan rekoru Fenerbahçe’nin elinde bulunuyor. 2007-2008 sezonunda Avrupa’nın en büyük futbol organizasyonunda yer alan sarı-lacivertli ekip, grup mücadelesini 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle tamamladı. Söz konusu sezonda 11 puan toplayan Fenerbahçe, gruptan çıkarak çeyrek finale kadar yükselmişti.

Beşiktaş Monaco maçı iki takım için de büyük öneme sahip. Avrupa'da yoluna devam etmek isteyen Beşiktaş, şu ana kadar istediği sonuçları almış olsada yoluna son sürat devam etmek istiyor. Beşiktaş Monaco maçı şifresiz izlenebilecek mi? Beşiktaş Monaco maçı ne zaman, hangi kanalda, tivibuspor izleme yolları ve saat kaçta sorularının yanıtı haberimizdedir.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GALATASARAY 10 PUAN TOPLADI

Şampiyonlar Ligi’nde en fazla mücadele eden Türk takımı olan Galatasaray ise 2 defa gruplarda 10 puan toplama başarısı gösterdi. 2001-2002 sezonunda Şampiyonlar Ligi iki grup halinde organize edilirken, sarı-kırmızılı ekip, ilk grup mücadelesini 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi sonunda 10 puanla tamamladı. Galatasaray, elde ettiği puanlarla bir sonraki grupta mücadele hakkı yakaladı. Sarı-kırmızılı ekip, 2012-2013 sezonunda bu performansını tekrarladı. Grupta aynı sonuçları alan Galatasaray, bir kez daha 10 puana ulaştı.

En kötü performans da Fenerbahçe’nin Türk takımlarında gruplardaki en kötü performansı da Fenerbahçe sergiledi. Sarı-lacivertli takım, 2001-2002’de teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde yaptığı 6 maçı da kaybederek, grup mücadelesini 0 puanla tamamladı. Türk takımlarından Bursaspor 2010-2011 sezonunda, Galatasaray ise 2014-2015’te gruplarında birer puan alabilmişti.