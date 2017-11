Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Monaco maçını şifresiz ve canlı yayınlayan yabancı kanallar listesi gibi aradıklarınızı bu haberde derledik. Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş, Ligue 1 devi Monaco ile Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor. Peki Beşiktaş Monaco maçını şifresiz ve canlı yayınlayan yabancı kanallar listesi neler? G Grubu'nda oynadığı üç maçın ardından 7 gol atıp, kalesinde sadece 2 gol gören ve namağlup grup lideri olan Beşiktaş'ın 9 puanı bulunuyor. Monaco ise 1 puanla son sırada yer alıyor. Tüm Türk futbol severler tarafından ilgi ile takip edilen Beşiktaş Monaco maçı Tivibu Spor ekranlarından şifreli olarak yayınlanıyor. Evlerinde Tivibu Spor olmayanlar ise ''Beşiktaş Monaco maçını şifresiz ve canlı yayınlayan yabancı kanallar listesi, Beşiktaş Monaco maçını şifresiz ve canlı yayınlayan yabancı kanallar hangileri'' gib soruların cevaplarını arıyor. İşte Beşiktaş Monaco maçını şifresiz ve canlı yayınlayan yabancı kanallar listesi...

Dostane mesaj



Ryan Babel, İngiliz The Independent gazetesine röportaj verdi. Hollandalı isim Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool ile karşılaşırsa kin ve intikam duygusunun olmayacağını ve eski kulübüne sempati ile baktığını belirtti.





Beraberlik de yetebilir



Temsilcimiz Beşiktaş’ın gruptan çıkması adına galibiyet yeterli olurken beraberlik durumunda ise gözler diğer maça çevrilecek. Eğer Alman ekibi Leipzig, Porto’yu deplasmanda mağlup ederse siyah-beyazlılar turu yine garantileyecek. Beraberlik ve Porto galibiyetinde ise bir sonraki maç beklenecek.



Falcao’suz çıkacak



Evinde Beşiktaş’a yenilmesi sonrası gruptan çıkma şansı azalan Monaco, İstanbul’a çok önemli iki oyuncusundan yoksun geldi. Takımın bir numaralı yıldızı olan ve Beşiktaş’a forma giydiği 3 kulüpte de gol atan Radamel Falcao ile Sidibe sakat oldukları için İstanbul’a getirilmedi. Geçen maçta olmayan Ghezzal ve Carillo maç kafilesine dahil edilirken teknik direktör Jardim zor bir maçın kendilerini beklediğini ve ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.



Bir başka bakıyor



Siyah-beyazlıların bugünkü Monaco mücadelesinde gözler Şampiyonlar Ligi’nin formda ismi Cenk Tosun’un üzerinde olacak. 3 maçta 3 golü bulunan 26 yaşındaki futbolcunun bu sezon 14 resmi maçta ise 8 golü var. 14 maçın 12’sinde ilk on birde sahaya çıkan Cenk Tosun, dev arenada 3 maça da 11’de başlamıştı. Başkan Fikret Orman’ın “20 milyon avroya satmam” dediği millî forvet, Porto’ya 1 gol, Monaco’ya da 2 gol atmıştı. Bu akşam da camia ondan gol ve goller bekliyor. Cenk, bir gol atması hâlinde Şampiyonlar Ligi’nde toplamda 5 gole ulaşacak ve Oktay Derelioğlu’nu geçip kulübün bu kulvardaki en golcü ismi olacak.

Beşiktaş Monaco maçını şifresiz yayınlaması beklenen yabancı kanallar listesi;

Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.