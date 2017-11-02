Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kongre Bütçe Ofisi "2017-2046 Yılları Nükleer Güçlerin Maliyetinin Yönetimine Yönelik Yaklaşımlar" başlıklı raporunu yayımladı.

Nükleer kapasitesinin bugünkü seviyesini devam ettirmesi için ABD’nin nükleer unsurlarının tamamını modernize etmeyi planladığı kaydedilen raporda, "Kongre Bütçe Ofisi, nükleer güçlere yönelik (Eski Başkan Barack) Obama yönetiminin 2017 bütçe talebinin de dahil edildiği en son detaylı planların 2017 ile 2046 arasındaki maliyeti 2017 kuru ile 1,2 trilyon dolar olmasını tahmin ediyor." ifadelerine yer verildi.

1,2 TRİLYON DOLAR NEREYE HARCANACAK



Raporda söz konusu 1,2 trilyon doların 800 milyar dolarının nükleer kuvvetlerin işletim ve devamlılığının sağlanması için kullanılacağı belirtildi.

Raporda şunlar kaydedildi:

"772 milyar dolar, uzun menzilli hava araçları, füzeler ve nükleer silah taşıyan, nükleer reaktörlerle çalışan reaktör ve silah sistemlerini barındıran deniz altıların operasyon, devamlılık, modernizasyonu için harcanacak. 25 milyar dolar ise nükleer mühimmat fırlatma kapasitesine sahip uçaklar dahil nükleer silah taşıma sistemlerinin operasyon, modernizasyon ve devamlılığı için kullanılacak."

Raporda 445 milyar doların ise laboratuvar, üretim tesisleri, nükleer silah faaliyetleri, komuta, kontrol, iletişim ve erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi ve işletilmesine ayrılacağı kaydedildi.

MALİYET YÜZDE 50 ARTACAK



Nükleer modernizasyona hız verildiği yıllarda nükleer kapasite ile ilgili bütçe kalemlerinin yaklaşık iki katına çıkabileceği ifade edilen rapora göre söz konusu planlama gerçekleştiğinde ABD nükleer kapasitesinin 30 yıllık maliyetin yaklaşık yüzde 50 artmış olacak.

Nükleer silah kapasitesinin maliyetini yıllara göre planlı bir şekilde düşürmek için çeşitli seçenekler sunan raporda, ya ABD’nin Rusya ile imzaladığı stratejik silahları azaltma anlaşmasının belirlediği bin 550 savaş başlığını konuşlandırma limitini koruyabileceği ya da konuşlandırılmış savaş başlığı sayısını bin civarına indirebileceği belirtiliyor.