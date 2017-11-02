Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

rak Milli Petrol Şirketi'nden (SOMO) yapılan açıklamaya göre, Irak Bölgesel Kürt Yönetimiyle (IKBY) anlaşmadan Kerkük'ten Ceyhan'a ham petrol göndermeyecek. Bağdat, Erbil'in petrol ihracatını kontrol için Türkiye'den izin istedi.

SOMO Genel Müdürü Alaa Yasiri'nin açıklamasına göre; petrol ihracatını IKBY'den devralmak isteyen Irak, Ceyhan'a uzanan eski boru hattının 3 ay içerisinde onarılmasını bekliyor.Kerkük'ten Ceyhan'a petrol ihracatı Kasım ayında IKBY'nin boru hattıyla yapılacak.Ekim ayına kadar Ceyhan'a günde 530 bin varil petrol geliyordu. Bunların yarısı IKBY'den, diğer yarısı ise Kerkük'ten karşılanıyordu.