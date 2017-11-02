Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerli otomobili üretecek beş babayiğit açıklandı. Peki hangi şirketler yeri ve Millî otomobili üretecek? Yerli otomobil ne zaman piyasaya sürülecek? gibi detayları bu haberde derledik. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk ekonomisi açısından tarihî bir öneme sahip olan yerli ve Millî otomobili yapacak olan beş babayiğiti açıkladı. Peki elini taşın altına koyan bu beş firma kim? Babayiğitler ne demek? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell, Zorlu Holding'in yerli ve Millî otomobili üreteceklerini açıkladı. İşte yerli otomobili üretecek o beş babayiğit ile ilgili detaylar...

"Babayiğit"lerin hisselerinde hareketlilik arttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu'nu açıklamasının ardından yerli otomobil üretimi yapacak şirketlerin Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerinde hareketlilik arttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu'nda yer alan 5 babayiğit şirketin, Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell ve Zorlu Holding olarak açıkladı.

Konuya ilişkin beklentilerle Borsa İstanbul'da yaklaşık 10 gündür yükseliş eğiliminde olan, Kıraça Holding'e ait Karsan Otomotiv Sanayi Ticaret AŞ, Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ, Zorlu Holding'e ait Vestel Elektronik ve Anadolu Grubu'na ait Anadolu Isuzu Otomotiv'in hisseleri, açıklamaların ardından dalgalı bir seyir izliyor.

Yerli otomobil beklentileriyle bugün Anadolu Isuzu 14,20 lira, Turkcell 15,31 lira ve Vestel Elektronik de 11,83 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken, Karsan Otomotiv hisseleri de 2,35 lira ile son 10 yılın zirvesine çıktı.

Açıklamanın ardından oynaklığın arttığı hisselerde beklentilerin gerçekleşmesi ile kar satışlarının da etkili olmaya başladığı görülüyor. Saat 14.30 itibarıyla Anadolu Isuzu hisseleri yüzde 6,9 artışla 13,27 TL, Karsan yüzde 4,98 primle 2,11 TL, Vestel Elektronik yüzde 2,45 azalışla 10,78 TL ve Turkcell de yüzde 1,60 azalışla 14,68 TL'den işlem görüyor.

Söz konusu şirket hisselerin bir hafta öncesine göre yükselişleri ise Anadolu Isuzu'da yüzde 49, Karsan'da yüzde 32, Vestel Elektronik'te yüzde 31 ve Turkcell'de yüzde 4,5 oldu.

İŞTE YERLİ OTOMOBİLİ ÜRETECEK 5 BABAYİĞİT

-İlki Anadolu Grubu

-BMC

-Üçüncü Kıraça Holding

-Turkcell

-Zorlu Holding

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

-Bu projenin takibi için Cumhurbaşkanlığından bir grubu görevlendireceğim

-Üretilecek ilk otomobilin bedelini ödemek şartıyşa taliplisi benim

-Bu otomobil tüm Türkiye’nin birikimiyle ortaya çıkacak.

-Doğrudan hibrit veya elektrikli otomobile yönelmek isterlerse daha da memnun oluruz

-Her alanda Türkiye’nin yeni yatırımlara girişimlere ihtiyacı var

-Yüksek katma değere sahip üretim ve yatırımlara öncelik tanımalıyız

-Dünya standartlarında yerli savunma sanayi ürünlerimizi yeni yeni ticari düzeye ulaştırdık

-Başkalarının ne istediğine bakmayacağız. Güçleneceğiz. Dostlarımızn güven kaynağı haline geleceğiz

-Türkiye'nin otomobilini yapacağız. Hem de en iyi organizasyonla ülkeye kazandıracağız.

-Türkiye’yi, terör örgütlerini kullanarak hizaya sokamadılar

-Son nefesimize kadar Türkiye için çalışmala,hizmet etmeye devam edeceğiz