''Türkiye'nin Otomobili'' projesini üretecek beş ''Babayiğit'' belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobili yani ''Türkiye'nin Otomobili'' projesini geliştirecek beş firmayı açıkladı. Erdoğan, canlı yayında harf sırasına göre açıkladığı beş ''Babayiğit''e teşekkür ederek salonda o beş firma sahiplerini alkışlattı. Cumhurbaşkanı, ''Türkiye'nin Otomobili'' projesini geliştirecek beş ''Babayiğit'in Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Vestel ve Zorlu Holding olduğunu ilan etti.
Yerli Otomobili Üretecek 5 Babayiğit: Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Vestel, Zorlu Holding
03.11.2017 - 14:21 | Son Güncelleme: 03.11.2017 - 14:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yerli otomobili; bir başka adıyla ''Türkiye'nin Otomobili'' projesini üretecek beş ''Babayiğit'' belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Türkiye'nin Otomobili''ni geliştirecek beş ''Babayiğiti'' açıkladı. Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Vestel ve Zorlu Holding, ''Türkiye'nin Otomobilini'' üretmede elini taşın altına koydu. Peki kimdir bu ''Babayiğit''ler? İşte Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Vestel ve Zorlu Holding hakkında detaylı bilgiler...
Etiketler : babayiğitler,
516661 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/editorunsectikleri/516661.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER