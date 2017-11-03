Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

''Türkiye'nin Otomobili'' projesini üretecek beş ''Babayiğit'' belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobili yani ''Türkiye'nin Otomobili'' projesini geliştirecek beş firmayı açıkladı. Erdoğan, canlı yayında harf sırasına göre açıkladığı beş ''Babayiğit''e teşekkür ederek salonda o beş firma sahiplerini alkışlattı. Cumhurbaşkanı, ''Türkiye'nin Otomobili'' projesini geliştirecek beş ''Babayiğit'in Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Vestel ve Zorlu Holding olduğunu ilan etti.