Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

''Türkiye'nin Otomobili'' projesini üretecek beş ''Babayiğit'' belli oldu. Anadolu Grubun sahibi Tuncay Özilhan kimdir, nerelidir? BMC'nin sahibi Ethem Sancak kimdir, nerelidir? Kıraça Holding'in sahibi İnan Kıraç kimdir, nerelidir? Vestel ve Zorlu Holdingin sahibi Ahmet Nazif Zorlu kimdir, nerelidir? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobili yani ''Türkiye'nin Otomobili'' projesini geliştirecek beş firmayı açıkladı. Erdoğan, canlı yayında harf sırasına göre açıkladığı beş ''Babayiğit''e teşekkür ederek salonda o beş firma sahiplerini alkışlattı. Cumhurbaşkanı, ''Türkiye'nin Otomobili'' projesini geliştirecek beş ''Babayiğit'in Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Vestel ve Zorlu Holding olduğunu ilan etti. Peki bu Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Vestel, Zorlu Holding kime ait? Anadolu Grubun sahibi Tuncay Özilhan kimdir, nerelidir? BMC'nin sahibi Ethem Sancak kimdir, nerelidir? Kıraça Holding'in sahibi İnan Kıraç kimdir, nerelidir? Vestel ve Zorlu Holdingin sahibi Ahmet Nazif Zorlu kimdir, nerelidir? Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Vestel, Zorlu Holding hakkında detaylı bilgilere bu haberden ulaşabilirsiniz. Canlı yayında Ortak Girişim Grubu'nu açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı, ''Şimdi sizlere Ortak Girişim Grubu'muzda yer alan beş şirketimizi teker teker tanıtmak istiyorum. Ortak Girişim Grubu'muzda yer alan firmaları harf sırasına göre açıklayacağım.

BİRİNCİ BABAYİĞİT: ANADOLU GRUBU

İlki Anadolu Grubu'dur. Temelleri 1950 yılında atılan bu grubumuz, bünyesindeki 80'e yakın şirket ve 50 bine yakın çalışanıyla çok önemlş katkıları bulunuyor. Otomobiv sektöründe de ciddi çalışmaları olan Anadolu Grubu'nun Türkiye'nin Otomobili projesinde yer almasında da fevkalede isabetli buluyorum.

İKİNCİ BABAYİĞİT: BMC

İkinci Babayiğiti'miz BMC Grubu'dur. Türkiye'nin en büyük ticari ve askerî araç üreticilerinden BMC de yarım asırlık bir geçmişe sahip. Mülkiyeti 2014 yılında değişen BMC'nin Türkiye'nin Otomobili projesinde yer alma kararını memnuniyetle karşıladım. Kendilerini tebrik ediyorum. Katar ve Türk ortaklığı olan BMC de bir Babayiğitimiz..

ÜÇÜNCÜ BABAYİĞİT: KIRAÇA HOLDİNG

Üçüncü Babayiğit'imiz ise Kıraça Holding, her ne kadar 20 yıla yakın bir geçmişe sahip görünüyorsa da İnan Kıraç'ın şahsında yarım asrı aşan bir birikimi ifade ediyor. Türkiye'de özellikle otomotive odaklanmş az sayıda firmalar arasında yer alan Kıraça Holding, Türkiye'nin Otomobili projesinde yer almasını tebrik ediyorum.

DÖRDÜNCÜ BABAYİĞİT: TURKCELL

Dördüncü Babayiğit'imiz ise Turkcell grubu. Yazılımın ve yüksek teknolojinin en önemli olduğu bir projede ,Turkcell gibi dünya çapında başarılara imza atmış bir kuruluşumuzun yer alması yapılan işin sağlığına gidilen yolun doğruluğuna işaret ediyor. Bu kuruluşumuzu da tebrik ediyorum.

BEŞİNCİ BABAYİĞİT: ZORLU HOLDİNG

Beşinci Babayiğit'imiz ise Zorlu Holding'tir. Kuruluş yılı 1953'e kadar ulaşan Zorlu Holding, Denizli'den başladığı sanayicilik serüvenini bugün neredeyse tüm dünyaya yaymış bir başarı hikayesidir. Tekstilden elektroniğe, eneriden madenciliğe kadar geniş bir alanda faliyet yürüten Zorlu Holding'in burada yer alması sahip olduğu büyük birikimle Türkiye'nin Otomobili projesi için önemli bir şanstır. Kendilerini de tebrik ediyorum.

Böylece beş Babayiğitimizi ilk defa kamuoyuna açıklamış bulunuyoruz.

Tabi bir de projede bu işin özel sektör koordinasyonunu yürütecek olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile kamu tarafındaki koordinasyonundan sorumlu Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız var. Kendilerine de özellikle bu süreci yakın takipte tutacakları için şimdiden başarılar diliyorum.''

Türkiye'nin arabasını üretecek babayiğitlerin hepsi imza töreninde hazır bulundu. Yerli Otomobil 2021 yılında satışa çıkacak.

Tasarım 2019, Seri Üretim 2021

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arabanın çıkış tarihi hakkında açıklamalar yaptı. Aracın tasarımının 2019’a kadar biteceğini, 2021’den sonra ise satışların başlayacağını belirten Erdoğan, her yıl 750 bin otomobilin satıldığı ülkemizde yerli otomobilin olmamasından büyük bir utanç duyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın da yer aldığı törende, belirlenen 5 şirket imza atarak konsorsiyumu resmiyete döktü.

Ülke olarak son yıllarda artırdığımız yerli projeleri gönülden destekliyorum. Umarım, bu sefer “yerli” adı altında kandırılmadan gerçekten yerli bir araçla hem ülkemize hem dünyaya kendimize ait bir marka satmayı başarırız.

İŞTE BEŞ BABAYİĞİT İLE İLGİLİ BİLGİLER:

1-Anadolu Grup : 1952 yılında temelleri atıldı. Bünyesinde 80 şirket var. Otomobil sektöründe de çalışmaları olan Anadolu Grubu'nun Sahibi Tuncay Özilhan.

2-BMC : Türkiye'nin en büyük ticari araç üreticilerinden BMC yarım asırlık bir geçmişe sahip. 2004 yılında sahibi değişen BMC Türkiye'nin otomobili projesinde yer alıyor. BMC'nin sahibi Ethem Sancak ve Katarlı ortakları var.

3-Kıraça holding : Kıraça Holding, 1998 yılında Türk otomotiv sektörünün önde gelen isimleri İnan Kıraç ve Claude Nahum tarafından Kıraça Şirketler Topluluğu adıyla kuruldu. Karsan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. grubun şirketlerinden biri.

4-Turkcell grubu : Yazılımın ve yüksek teknolojinin en önemli firmalarından biri. Turcell'in Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça. Turkcell'in kurucu ortakları, daha önceden Telecom Finland Ltd. olarak bilinen ve şu anda TeliaSonera'nın sahip olduğu Sonera Holding, Çukurova Grubu ve MV Holding'dir.

5-Zorlu Holding : 1953 yılında kurulan Zorlu Holding Denizli'de üstlenmiş bir firma. Tekstilden madenciliğe kadar hemen her alanda faaliyetiolan Zorlu Holding'in sahibi Ahmet Nazif Zorlu. Vestel markası da Zorlu'ya ait.

Anadolu Grubun sahibi Tuncay Özilhan kimdir, nerelidir?

Anadolu Grup : 1952 yılında temelleri atıldı. Bünyesinde 80 şirket var. Otomobil sektöründe de çalışmaları olan Anadolu Grubu Sahibi Tuncay Özilhan.

Tuncay Özilhan nereli kaç yaşında : Anadolu Grubu Başkanı ve TÜSİAD eski başkanı Tuncay Özilhan, 9 Temmuz 1947 tarihinde Kayseri’de doğmuştur. Saint Joseph Lisesinden mezun olan Tuncay Özilhan İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni bitirdi. Amerika Birleşik Devletleri’nde Long Island Üniversitesi’nde işletme master’ı (MBA) yaptı. 1997 yılında yılın iş adamı ödülünü alan Tuncay Özilhan, İngilizce ve Fransızca bilmektedir. 2001 yılında TÜSİAD Başkanlığına seçilen Tuncay Özilhan 2003 yılında bir kez daha 2 yıllığına bu göreve getirildi ancak 1 yıl sonra bıraktı.

Tuncay Özilhan'ın eşi ve çocukları kimdir? : Tuncay Özilhan, 1972 yılında Emine Özilhan ile evlendi. İzzet Özilhan (Torun) (d. 1981), İpek Özilhan Özkan ve Türkan Özilhan Tacir adlarında üç çocuğu vardır. Oğlu İzzet Özilhan (Torun), 16 Temmuz 2011 tarihinde oyuncu Yasemin Ergene ile evlendi.

BMC'nin sahibi Ethem Sancak kimdir, nerelidir?

BMC : Türkiye'nin en büyük ticari araç üreticilerinden yarım asırlık bir geçmişe sahip. 2004 yılında sahibi değişen BMC Türkiye'nin otomobili projesinde yer alıyor. BMC'nin sahibi olan Ethem Sancak'ın bu firmadaki ortakları ise Katarlı.

Ethem Sancak kimdir nereli eşi ve çocukları : 1958 Siirt doğumlu Türk iş adamı. İlk ve orta eğitimini Siirt'te tamamlayan Sancak üniversiteyi ise İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamladı. 1976 yılında mezun olduktan sonra 1976-1978 yılları arasında gazetecilik yaptı.

1987 yılında Es Ecza Deposu'nu, 1989'da kozmetik ve itriyat alanında eczanelere hizmet sunan Esko Itriyat'ı, 1993 yılında ise Hedef Ecza Deposu'nu kurdu. Hedef Ecza Deposu'nun 2001 yılında Alliance Boots ile ortaklık kurması sonucu kurulan Hedef Alliance Holding yönetim kurulu başkanlığını yapmıştır. Elindeki holding hisselerini satan Sancak, ES Mali Yatırım Danışmanlık adında bir şirket kurmuş, bu şirketle kamyon, otobüs ve askeri araç üreticisi BMC'yi satın almıştır. Ethem Sancak evli ve üç çocuk babasıdır.

Kıraça Holding'in sahibi İnan Kıraç kimdir, nerelidir?

Kıraça holding : Kıraça Holding, 1998 yılında Türk otomotiv sektörünün önde gelen isimleri İnan Kıraç ve Claude Nahum tarafından Kıraça Şirketler Topluluğu adıyla kuruldu. Karsan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. grubun şirketlerinden biri.

İnan Kıraç, 1937 yılında Eskişehir'de doğmuştur. Galatasaray Lisesi'ni bitirdikten sonra Londra'da City College of Business'te okudu. Vehbi Koç kayınpederi, Rahmi Koç ise kayın biraderidir.

İnan Kıraç, Vehbi Koç'un kızı Suna Kıraç ile 1969 yılında evlendi. Çocukları olmadı ama evliliklerinin 15. Yılında 4 aylıkken İpek Kıraç (d. 29 Kasım 1984) adında bir kız çocuğunu 1 Şubat 1985 tarihinde evlat edindiler.

İnan Kıraç, 24 yaşındayken 1961 yılında Koç Grubu' na bağlı Ormak A.Ş.'de satış memuru olarak işe başladı. 1966 yılında Fiat Kamyonları'nın ve Midibüslerinin imalatçısı olan Otoyol'un Genel Müdürlüğü'ne atandı. 1970 yılında Türkiye'de üretilen Fiat Otomobilleri'nin pazarlama ve dağıtım şirketi Tofaş Oto Ticaret'in Genel Müdürü oldu. Önce Koç Holding'in Tofaş'tan sorumlu Başkan Yardımcılığı'n Otomotiv Grubu Başkanlığı'na atandı.

1998 tarihinde emekliye ayrılıncaya kadar Koç Holding Yürütme Kurulu Başkanı (CEO) olarak hizmet veren İnan Kıraç, Türk Otomotiv Sektörü'nün gelişiminin her anına tanıklık etmiş, her ayrıntısına profesyonel yönetici olarak emek vermiş ve birçok dev fabrikaya imzasını atmıştır. 1998 yılında İnan Kıraç, Claude Nahum ile birlikte Kıraça Şirketler Topluluğunu kurdu.

Vestel ve Zorlu Holdingin sahibi Ahmet Nazif Zorlu kimdir, nerelidir?

Zorlu Holding : 1953 yılında kurulan Zorlu Holding Denizli'de üstlenmiş bir firma. Tekstilden madenciliğe kadar hemen her alanda faaliyete olan Zorlu Holding'in sahibi Ahmet Nazif Zorlu.

Ahmet Zorlu Zülal Zorlu ile evli. Ahmet Nazif Zorlu ile eşi Zülal Zorlu'nun uzun soluklu evliliklerinden 3 çocukları var. Ahmet Nazif Zorlu 15 Eylül 1946 tarihinde Denizli Babadağ'da doğdu. 2 kardeşi daha olan Ahmet Nazif Zorlu'nun babası Mehmet Zorlu’dur. Denizli'de ailesinin ürettiği çarşafları satarak ticarete başlayan Ahmet Nazif Zorlu, bugün Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanlığına kadar gelmiştir. İlkokulu yarım bırakıp çalışmaya başlayan Ahmet Nazif Zorlu, Vestel şirketinin de sahibi.

Güney Afrika, A.B.D.'de de yatırım yapan Zorlu, Forbes Dergisi'nin 2006 "Milyarderler Listesi"nde 1 milyar dolarlık servetiyle 620. sırada yer aldı. Ahmet Nazif Zorlu, ada sahibi olan işadamları arasında da var. Uzan ailesine ait olan ve TMSF tarafından 2005 yılında satışa çıkarılan Zeytin Adasını 15 milyon 250 bin TLye satın almıştı. 1997 yılının başında bankacılık lisansı sahibi olan Zorlu Holding, Özelleştirme İdaresi'nden DenizBank’ı satın aldı. 28 Eylül 2012 itibarıyla da DenizBank’ı Rusya’nın en büyük ve köklü bankası Sberbank’a satmıştır. 12 Nisan 2009 tarihinde istanbul’da yapılan oğlu Emre’nin Nikah töreninde başbakan Recep Tayyip Erdoğan şahitlik yaptı. 2013 yılında İstanbul Zincirlikuyu’ya “Zorlu Center” adında bir büyük AVM yaptırdı.

Zorlu Holding’in grup şirketleri:

1. Zorlu Tekstil Grubu

2. Vestel Şirketler Grubu

3. Zorlu Gayrimenkul Grubu

4. Zorlu Enerji Grubu

5. Mehmet Zorlu Vakfı

6. Zorlu Air

7. Zorpet

8. Jules Verne

9. Zorlu Grand Hotel

10. Meta Nikel Kobalt Madencilik