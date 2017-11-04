Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobili üretecek babağitleri isim isim açıkladı. Projeyi üstenen firmalar; Ortak Girişim Grubu’nun (OGG) üyeleri, Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding (Karsan), Turkcell ve Zorlu Holding (Vestel). Açıklamasının ardından herkesin aklında yerli otomobilin özellikleri nedir? sorusu belirdi. Üretim, satış ve servis hizmetlerindeki tecrübeleri dikkatleri üzerine toplayan babağitler. Peki yerli otomobil nasıl olacak? sorusunun cevabı ve tüm detaylar turkiyegazetesi.com.tr'de.

"20 LİTRELİK YAKITLA 1000 KİLOMETRE YOL GİDECEK"

Fikri Işık, yerli otomobil ile ilgili açıklamarda bulundu. "Türk otomobilinde kullanacağımız bazı teknolojileri ve teknik özellikleri de sizlerle paylaşmak istiyorum" diyen

Bakan Işık, sözlerine şöyle devam etti:

"Öncelikle, TÜBİTAK'ta geliştirdiğimiz batarya teknolojilerini Türk otomobilinde kullanacağız. Bu araç 2 TL'lik şarj maliyetiyle büyükşehir trafiğinde 100 kilometre yol yapabilecek. Şehirler arası yolculuklarda ise arabadaki küçük jeneratör devreye girerek bataryayı şarj edecek. Burada da 20 litrelik yakıtla 1000 kilometre mesafenin kat edilmesini öngörüyoruz. Aracımızın en belirgin vasıflarından birisi de otonom araç sistemleriyle donatılması olacak. Savunma sanayiinde hava araçlarında kullandığımız "Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi" ni Türk otomobiline de uyarlamayı hedefliyoruz. Bu sistem, aracın kontrolü, güvenliği ve yakıt tüketimiyle ilgili önemli avantajlar sağlayacak"

Daha önce yerli otomobil olarak tanıtılan modeller ise tamamen iptal edilirken, projeye sıfırdan başlanılması kararı alındı. Bu önemli bir nokta, çünkü daha önce tanıtılan modeller Cadillac’a benzetilmesi ve uzun bir süre geçmesine rağmen somut bir adım atılmaması kamuoyunu tatmin etmemişti.

Şimdi ise durum oldukça farklı…

Nedeni ise, OGG’yi oluşturan şirketler gerçekten dikkate değer kuruluşlar. Özellikle iki tanesi araç üretimindeki deneyimiyle ön plana çıkıyor. Bu önemli bir ayrıntı, çünkü kamuoyunun kafasındaki en büyük soru işareti üretim noktasında.

Anadolu Grubu bayi ve servis ağında güçlü

Firmalara tek tek baktığımızda, Anadolu Grubu, Çelik Motor’u bünyesinde barındırıyor. Çelik Motor ise Japon Isuzu ve Güney Koreli Kia’nın Türkiye’deki distribütörü. Yani otomobillerle ilgili bayi ağı, teknik servis, satış sonrası hizmetlerde tecrübe sahibi.

Farkı açacak firmalar Vestel ve Turkcell

Vestel ve Turkcell de teknoloji üretimi ve bilişim alanında kendini kanıtlamış firmalar. Araç içi iletişim ve bilgi sistemlerinde başarılı işler çıkarabilirler.

Günümüzde rekabetçi bir model için bu sistemlerin oldukça önemli. Markalar artık motorlarıyla değil, sundukları elektronik teknolojilerle ön plana çıkmaya çalışıyor.

Örneğin Ford, reklamlarında sesli komut sistemini pazarlıyor. Volvo ise son yıllarda yazılıma dayalı pasif güvenlik elemanlarını daha çok ön plana çıkarmaya başladı. Vestel de bu noktada basit bir firma değil. İnsansız hava aracı üretebilen bir teknolojiye sahip. Yine Turkcell, son dönemde yazılım alanına daha çok önem vermeye başladı.

Karsan ve BMC halihazırda üretim yapıyor

Karsan ve BMC‘ye gelince, bu iki şirket de halihazırda otomotiv alanında üretim bantlarına sahip. Karsan hafif ticari, BMC ise otobüs, kamyon ve askeri araç üretimi yapıyor. Üstelik Karsan, elektrikli binek araç konusunda da tecrübe sahibi.

KARSAN’IN FİNALİST MODELİ

Karsan, daha önce New York Taksi için düzenlenen yarışmaya Concept V1 adını verdiği araçla katılmış ve finale kadar yükselmişti. Şirket, bu aracı merkezi Kocaeli’de bulunan Hexagon Studio ile birlikte geliştirdi. Elbette V1 projesi için yaptığı ARGE çalışmaları ile edindiği tecrübeyi yerli otomobilde de kullanacaktır.

Karsan Concept V1’den bahsedecek olursak; otomobil sadece animasyon çalışmalarından ibaret değil. Daha önce birçok kez sergilendi.

Elektrikli motora sahip olan V1’in en dikkat çeken özelliği iç hacmi. Oldukça geniş olan iç mekanda engelli yolcular da unutulmamış.Hem iç mekan rahat etmeleri için özel olarak tasarlanmış hem de rahat inip binebilmeleri için araca rampa eklenmiş.

Dış tasarımda ise panaromik camlara bir hayli yer verilmiş. Bu da araca ferah bir hava ve geniş bir görüş açısı kazandırıyor.

Güvenlik sistemlerinde ise sürücü panik düğmesi ve motor kilidini içeren hırsızlığa karşı sistem dikkat çekiyor.

ZIRHLI ÜRETİMİN ARTILARI VAR

BMC firması da, otobüs ve kamyonun yanı sıra zırhlı araç olan Kirpi’yi üretiyor. Zırhlı araç, aynı zamanda gelişmiş süspansiyon, üstün arazi özellikleri, güçlü motorlar ve sağlam şase anlamına geliyor.BMC ayrıca, dizelin yanı sıra CNG ile çalışan otobüsler imal ediyor.Tüm bu detaylar bir araya geldiğinde, ortaya oldukça rekabetçi bir otomobilin çıkması çok da zor görünmüyor.