Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2018 vergi, harç ve cezaları faizleri, 2018 trafik cezaları, 2018 trafik cezaları ne kadar yükselecek, trafik cezası sorgulama haberleri burada. Ülkemizde her geçen gün araç sayısı artıyor. Buna bağlı olarak kesilen trafik cezaları da artış gösteriyor. Herkes trafik cezalarına ne kadar zam gelecek diye merak ediyor. Trafik cezası kesilen sürücüler, cezalarını online olarak sorgulayabilir ve ödeyebilir. Trafik cezası nasıl sorgulanır? Ceza ödemesi nasıl yapılır? sorularının cevapları haberimizde yer alıyor.

EN DÜŞÜK TRAFİK CEZASI 108 LİRA

Enflasyon rakamlarına göre, 2018’de çeşitli vergi, harç ve cezalardaki artış oranının yüzde 17,47 olması bekleniyor. Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen yeniden değerleme oranına esas teşkil eden TÜİK’in Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), ekim ayı sonunda 12 aylık ortalamalara göre yüzde 14,47 artış gösterdi. Vergi Usul Kanunu uyarınca her yıl yeniden değerleme oranını, TÜİK’in Yİ-ÜFE’sine göre açıklayan Maliye Bakanlığının, 2018 yılında esas alınacak oranı da bu ay ilan etmesi bekleniyor. Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda, vergi, harç ve ceza tutarlarının her yıl yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülüyor. Kanunlarda, Bakanlar Kuruluna da belirli limitlerde bu tutarlarda değişiklik yapma yetkisi tanınıyor. Bakanlar Kurulu bu yetkisini kullanmazsa, damga vergisi, çevre ve temizlik vergisi, harçlar, trafik ve vergi cezaları 1 Ocak 2018’den itibaren yüzde 14,47 artacak.

MTV’DE YÜZDE 25

Motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) ise torba yasaya göre belirlenecek. Daha önce torba yasa tasarısında yüzde 40 artış öngörülmüş, daha sonra toplanan Bakanlar Kurulu oranı yüzde 25’e çekmişti. Yeniden değerleme oranına göre, 1 yıllık pasaport harcı 175,5 liradan 200,9 liraya çıkacak. B sınıfı sürücü belgesi harcı da yeni yılda 495,8 lira olacak. Alkollü araç kullanan da ilkinde 1.002,8 lira, ikinci yakalamada 1.256,9 lira ceza ödeyecek.

2018 CEZALARI NE KADAR OLACAK?

Türü 2017 2018

Pasaport

6 aya kadar olanlar 120,1 137,5

1 yıl için olanlar 175,5 200,9

2 yıl için olanlar 286,4 327,8

3 yıl için olanlar 406,7 465,5

4-10 yıl için olanlar 573,1 656

Yargı harçları 14,5 16,6

Sürücü belgesi

A, F ve H sınıfı 143,7 164,5

B sınıfı 433,1 495,8

Uluslararası 288,6 330,4

Diğer 722,5 827

Silah harçları

Taşıma (5 yıllık) 4014,5 4595,4

Bulundurma (5 yıllık) 1285,1 1471

Trafik cezaları

Kırmızı ışıkta geçme 206 235,8

Alkollü araç kul.(İlk) 876 1002,8

Alkollü araç kul. (2.) 1098 1256,9

Hız sınırı aşma-%30 206 235,8

Hız sınırı aşma %30 üzeri 427 488,8

Emniyet kemeri ihlali 95 108,7

Yasak yere park 95 108,7

Avcılık belgesi 175,9 201,4

TRAFİK CEZASI NASIL SORGULANIR?

e-Devlet üzerinden trafik cezası sorgulama için; turkiye.gov.tr internet sitesinden uygulamaya giriş yapılır. Kullanıcılar giriş için; mobil imza, E-İmza, e-Devlet şifresi, T.C. kimlik kartı ve internet bankacılığı seçeneklerini kullanabilirler. e-Devlet için en fazla kullanılan giriş seçeneği, e-Devlet şifresi ile giriştir. e-Devlet şifreniz yoksa, en yakın PTT şubesinden alabilirsiniz. Şifre, 2 Türk Lirası ücret karşılığında kapalı zarf içerisinde verilir. Uygulamaya giriş yapıldıktan sonra, e-Hizmetler bağlantısı açılır. Açılan bağlantıda kurumlar listesi bulunur. Kurumlar listesinden Emniyet Genel Müdürlüğü bağlantısına girilir. ‘’Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama’’ bağlantısı ile de trafik cezası öğrenilebilir.

Emniyet Genel Müdürlüğü internet sitesi üzerinden ceza sorgulaması için; egm.gov.tr internet sitesine giriş yapılır. ‘’Trafik Cezası Sorgulama ve Ödeme’’ bağlantısı üzerinden T.C. kimlik numarası, ad ve soyad ile trafik cezası sorgulanabilir. Sorgulama sonucunda son bir yıla ait trafik cezaları görülebilir.

Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi ile sorgulama için; gib.gov.tr internet sitesine girilir. ‘’Borç Sorgulama ve Ödeme’’ bağlantısı açılır. Ardından ‘’Trafik Cezası Sorgulama ve Ödeme’’ bağlantısı ile sorgulama yapılabilir. Sorgulama işleminin ardından kredi kartı ile ceza ödenebilir.

TRAFİK CEZASI NASIL ÖDENİR?

Trafik cezası kesilen kişiler, erken ödemeleri halinde yüzde 25 indirimli ödeme hakkına sahip olurlar. Bu indirim hakkından yararlanılabilmesi için, cezanın kesildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi gerekir. On beş gün içinde ödeme yapmayanlar bu indirimden yararlanamaz. Trafik cezasının ödenebilmesi için ceza, sürücüye tebliğ edilmiş olmalıdır. Ceza ödeme işlemini geciktirenlere de yüzde 5 oranında gecikme zammı ilave edilir.

Sürücüler trafik cezalarını, anlaşmalı bankalar üzerinden ve Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinden de ödeyebilirler. Bu ödeme seçenekleri dışında PTT şubelerinden nakit olarak da trafik cezası ödeme işlemi gerçekleştirilebilir .