Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cam filmi yasaklandı mı? 2017 cam film cezası ne kadar? R43 cam nedir, nasıl uygulanır?, Cam film nasıl sökülür haberlerine sitemizden ulaşabilirsiniz. Araçlarda cam filmi yasaklandı mı cezası var mı sorularının cevaplarını araç sahipleri merak ediyor. Cam filmi yasağı Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından bir düzenleme de araç muayene istasyonlarında yapıldı. TÜVTÜRK cam filmi ve sonradan boyanmış camların 'ağır kusur' kapsamına alındığını ve bu araçların muayeneden geçemeyeceğini açıkladı. Nisan ayında yapılan açıklamanın ardından serbest bırakılan cam filmi yeni yapılan bir düzenlemenin ardından yasaklandı. Yasağın ardından sürücüler 2017 Cam film cezası ne kadar, cam film nasıl sökülür, R43 cam nedir diye aratır oldu. Cam filmi cezası 427 lira olarak belirlendi. Cam film söktürmenin bedeli ise 150 liradan başlıyor. Yeni yasaya göre yalnızca R43 camlar serbest bir şekilde kullanılabilecek. Cam filme dair tüm merak edilenler haberimizde

CAM FİLM YASAK MI?

Edirne’nin Keşan ilçesinde Keşan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Mahmut Demirkan, araçlarda cam filminin koyuluk oranına göre yasaklanması gerektiğini söyledi.

Son günlerde ülke gündemine oturan araçlara cam filmi çekilmesinin yasaklanmasını konusuna değinen Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Demirkan, cam filmi olan araçlara 427 TL ceza kesileceği ve araç muayenesinde ağır kusurlu sayılacağını kaydetti. Demirkan, “Cam filmine ceza, kaza halinde tehlikeli olabilecek süs, eşya ve aksesuar maddesinden kesiliyor” dedi.

Cam filminin yaklaşık 1 yıl önce kadar serbest bırakıldığını hatırlatan Demirkan, son günlerde cam filmiyle alakalı söylentilerin olduğunu, yasaklanması konusunda bir genelge çıkacağını bildiklerini ifade etti. Çıkacak olan genelgeyle her şeyin netleşeceğini vurgulayan Demirkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak cam filmine son yaşanan gelişmelerle yine yasak geldi. Aracın içerisinin gözükmemesi yasağın nedenlerinden biri olarak gösteriliyor. Önemli olan aracın içerisinin dışarıdan gözükmesi değil, araç içerisinden görüş mesafesinin engellenip-engellenmediği. Öncelikle buna bakılması gerek. 1 yıl önce cam filmi serbest bırakıldığında sadece ön cama film çekilmesi yasaktı. Ayrıca açık tonda cam filmleri de var.

Aracın içerisini bu filmlerde rahatla görüyorsunuz. Açık ton filmlerin serbest bırakılmasında bir sakınca görmüyorum. Geçtiğimiz günlerde Antalya’da katıldığımız bir seminerde cam filmi konusu gündeme geldi. Güneyde illerde hava sıcaklıkları yüksek. Vatandaşlar burada cam filmini; aracın içerisini güneşin olumsuz etkilerinden korumak ve araç içerisindeki hava sıcaklığını dışarıya göre 1-2 derece daha düşürmek için kullanıyor. Ayrıca bir kaza anında cam filminin tehlikeyi önleyeceğini de düşünüyorum. Film cam kırıkların dağılmasını engelliyor. Bu bir önlem bile olabilir. Vatandaş cam filmi sayesinde kesiklerden korunmuş olacak. Cam filmine koyuluk oranına göre yasak getirilebilir. Ruhsatında ‘Okul Taşıtı’ yazan araçlarda ise cam filmi kesinlikle yasak.”

CAM FİLMİNİN CEZASI 301 İLE 427 LİRA ARASI DEĞİŞİYOR

Polis ekipleri cam filmi denetimlerine başladı. Cam filmi cezası ise 301 ile 427 lira arası değişiyor. Cam filmli araç kullananların sayısı 5 milyona yakın. Cam film söktürmenin bedeli ise 150 liradan başlıyor.

Uygulama kendinden film camlı araçlar için geçerli değil. Yani camlarında R43 olan araçlar ceza almayacak.

YALNIZCA R43 CAM SERBEST OLACAK - R43 CAM NEDİR?

R43 cam, araçların fabrika çıkışında takılan karartılmış cam uygulamasıdır. Yeni yasaya göre yalnızca bu camlar serbest bir şekilde kullanılabilecek. R43 cam yönetmeliğinin amacı, camın yolcularda fiziksel yaralanmalara yol açtığını doğrulamak için hangi test türünün gerçekleştirileceğini ve hangi test sonucunun alınması gerektiğini tanımlamaktır. Cam, normal trafik koşullarında ve kullanım sırasında ortaya çıkabilecek yaralanmaları önleyecek kadar güçlü bir direnç göstermelidir. Atmosferik ajanlara, hava şartlarına ve aşınmaya karşı direnmelidir.

CAM FİLMİ MUAYENEDEN GEÇER Mİ?

Periyodik muayenelerde cam filmi, "Camlar: sonradan boyanmış/sonradan film yapıştırılmış/folyoların montaj izni yok" kusur teksti ile "hafif kusur" olarak değerlendirilmektedir. Bilindiği üzere, hafif kusurlar muayeneden geçmeye engel teşkil etmemektedir. Bununla birlikte aracın muayeneden hafif kusur ile geçmiş olması, trafik birimleri tarafından ceza yazılması, filmin söktürülmesinin istenmesi gibi durumları ortadan kaldıran bir unsur değildir.

CAM FİLMİ NASIL SÖKÜLÜR?

1) Cam filmi kenar kısmından tırnak kullanılarak, olmuyorsa da falçata kullanılarak kaldırılmaya çalışılır. Eğer film cama çok kuvvetli bir şekilde yapışmadıysa, kaldırılan kısmından tutulan film yavaş ve dikkatli bir şekilde çekilerek camdan sökülür.

2) Film camdan sökülemiyorsa bu kez filmin ısıtılıp yumuşatılması gerekir. Bu iş için fön makinesi kullanılabilir. Fön makinesi ile iyice yumuşatılan film camdan rahatlıkla çıkacaktır.

3) Arka camlardaki filmlerin sökülmesinde rezistansa zarar verilmemesi için dikkatli olunmalıdır. Bunun için arka cam silindikten sonra koyu renk bir çöp torbası tek kat olarak camı kaplayacak şekilde kesilir ve arka cam dışarıdan tamamen bu poşetle kaplanır. İçeriden de camın altına yine tek kat siyah poşet serilir. Öncelikle sprey ile cam üzerindeki filmin her tarafına 1/3 oranında amonyak içeren su sıkılır. Daha sonra alta serilen poşet cama yapıştırılır ve araç arka camı güneş gören bir yere bırakılarak 3 saat kadar beklenir. Bu şekilde iyice ısınan ve yumuşayan film rezistansa zarar verilmeden kolaylıkla sökülebilir. Bu yöntem diğer camlar için de uygulanabilir.

4) İnatçı filmleri sökmek için kullanılan bir yöntem de buhar makinesi kullanılmasıdır. Film kenarından kaldırılarak film ve cam arasına sıcak buhar uygulanması filmin sökülmesini kolaylaştırır.

5) Filmler söküldükten sonra cam sabunlu su ile silinmeli, camda kalan yapıştırıcı artıkları da önce kredi kartı gibi sert bir malzemeyle, leke çıkmıyorsa da jiletle dikkatlice kazınarak çıkartılmalıdır.