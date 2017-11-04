Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, “04 Kasım 2017 günü ilimiz Bestler-Dereler Bölgesi Miren Tepe mevkiinde BTÖ mensuplarına ait sığınak bulunduğu bilgisi alınmış olup, İHA ile sığınağa giriş çıkış yaptığı tespit edilen 4 BTÖ mensubu saat 11.48’de icra edilen hava destekli operasyon ile etkisiz hale getirilerek sığınak imha edilmiştir. Bölgede operasyonlar aralıksız olarak devam etmektedir” denildi.
Şırnak’ta 4 terörist etkisiz hale getirildi
04.11.2017 - 13:55 | Son Güncelleme: 04.11.2017 - 13:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şırnak Bestler-Dereler Bölgesi Miren Tepe mevkiinde İnsansız Hava Araçları ile (İHA) tespit edilen 4 PKK’lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.
Etiketler : Şırnak,terörist,PKK,
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