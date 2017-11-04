Alanya ilçesinde güneşli ve sıcak havanın etkisini kaybetmesinin ardından Keykubat Plajı'nın yaklaşık 500 ve bin metre açıklarında iki hortum meydana geldi.Herhangi bir zarara neden olmayan hortum, yaklaşık 5 dakika sonra etkisini yitirdi.
Antalya'da hortum böyle görüntülendi
04.11.2017 - 15:37 | Son Güncelleme: 04.11.2017 - 15:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde hortum oluştu.
Etiketler : Antalya,hortum,
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