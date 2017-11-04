Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TEOG yerine hangi sınav sistemi gelecek, liseye giriş sistemi nasıl olacak? gibi aradıklarınızı bu haberde derledik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ''TEOG'un kaldırılması lazım'' açıklamasının ardından harekete geçen Millî Eğitim Bakanlığı, yeni sistem için kolları sıvadı. Öğrenciler ve velilerin aklında, ''TEOG yerine hangi sınav sistemi gelecek, liseye giriş sistemi nasıl olacak, liseye giriş sistemi ne zaman açıklanacak'' sorularının cevaplarını arıyor. Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, TEOG'un yerine gelecek yeni sistemin yarın açıklanacağını söyledi. Peki açık uçlu sınav sisteminin getirileceği konuşulan yeni liseye giriş sistemi nasıl olacak? TEOG'un yerine nasıl bir sistem getirilecek? Tüm bu sorularınızın detaylarına bu haberden ulaşabilirsiniz. İşte detaylar...

Millî Eğitim Bakanı liseye girişte yeni sistemi yarın açıklayacak

Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sisteminin kaldırılmasının ardından, liselere geçişteki yeni sistemi yarın Anadolu Ajansı Editör Masası'nda açıklayacak. Bakan Yılmaz, yarın saat 12.00'de başlayacak Anadolu Ajansı Editör Masası toplantısında, editör ve muhabirlerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayacak. Eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunacak Yılmaz, TEOG'un ardından liselere geçişteki yeni sistem hakkında açıklamalar yapacak.

Başbakan Yıldırım şunları söyledi;

"Bugün mezun olanların sayısı ile üniversitelerimizin kontenjan miktarı aynı. Üniversiteye girişin sınav stresinin azaltılması lazım. Çünkü ihtiyaç yok. Mezun olan sayısı da aynı, üniversitelerin sunduğu kontenjan da aynı. Sorun nerede? Herkes 18 Mart'a gitmek isterse o zaman sorun başlıyor. Onun da yolu, 1 sınava kaderi bağlamak yerine, bütün kademelerde öğrencinin kabiliyetine, başarısına göre hazırlanması. Bunu şimdi TEOG'da yapıyoruz.

TEOG NEDEN DEĞİŞİYOR

TEOG neden değişiyor? TEOG'un ne olduğunu bilmeden konuşuyor, koca koca unvanları var. TEOG 8. sınıfın ilk ve ikinci sömestrdeki sınavın sorumlu tutulmasıdır. Öğrencinin kaderini bir sınava bağlamayalım. Ortaokuldaki öğrencinin liseye hazırlanması lazım. Nereye gidecekse ikinci dört yılda şekillenmesi lazım. Yeni uygulama bunu getiriyor. Sınav kalkıyor. Her yılın yıl sonu başarı ortalaması alınıyor. 5-6-7-8. sınıf. Ayrıca derslerdeki ilgisi ne tarafa gidiyor? Buralar izleniyor, buna belirli bir oranda da katkı yapan yine 8. sınıfta sınav yapılıyor. O sınavın soruları da soru bankasından geliyor. Burada elde edilen sonuç 4 yılın sonucu ile birleştiriliyor bir mezuniyet puanı ortaya çıkıyor, sonuca göre öğrenci yerleştiriliyor.

2018 LGS LİSEYE GİRİŞ SINAVI NASIL OLACAK?

Liseye Geçiş Sistemi (LGS) olarak isimlendirilen yeni sistem, 2018-2019 eğitim yılında uygulanmaya başlayacak. Bu yıl için hazırlanan geçiş sistemiyle son merkezi sınav yapılacak. Bu sınava giren 8. sınıf öğrencileri yüzde 70 sınav puanı, yüzde 30 diploma notuyla liseye yerleştirilecek. Gelecek yıldan itibaren uygulanacak LGS ile merkezi sınav kaldırılacak. İl Milli Eğitim Müdürlükleri kendi sınavlarını düzenleyecek, sorular Bakanlığın soru havuzundan seçilecek. TEOG’un kaldırılmasının sonrasında ortaöğretim öğrencilerinin merakla beklediği yeni sistemin ayrıntılarına belli oldu. Daha önce hazırlanan 4 modelin Cumhurbaşkanlığı tarafından veto edilmesiyle 5. bir model için çalışmaya başlayan Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) yeni sistemi önümüzdeki günlerde Beştepe’ye sunması bekleniyor.





BU SENE SON MERKEZİ SINAV OLACAK

Bu sene LGS'ye geçiş için yeni sistemle eski sistemin karışımı bir yapı olacak. Buna göre 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında 8. sınıf öğrencileri merkezi sınavdan alacakları puanın %70'i ve diploma notunun %30'u ile elde edilecek puan ile Fen Lisesii, Sosyal Bilimler Lises ve Proje okullarna yerleşecekler. Bu okulların kontenjanları dolunca kalanlar diploma notlarına göre meslek lisesi, imam hatip ve diğer liselere yerleştirilecekler.

SINAVLAR NASIL OLACAK?

LGS'de öğrencilerin yıl sonu not ortalamasını belirleyecek sınavlarda Milli Eğitim Bakanlığı'nın soru havuzundan olacak. MEB'in hazırlayacağı soru kitapçıklarından rastgele seçilecek kitapçıklarla İl Milli Eğitim Müdürlükleri sınav yapacaklar. Kullanılan kitapçık da LGS'den çıkartılacak böylece aynı sorular hiçbir zaman kullanılmayacak. Bu sınavlarda sorulacak sorular için açık uçlu sorular da olacak. Test soruları otomatik okunacak. Açık uçlu sorular ise sınav kağıtlarındaki isimler gizlenerek iki öğretmene teslim edilecek.

AÇIK UÇLU SORULAR OLACAK

Sistem, testleri otomatik olarak okuyup puanını verirken, açık uçlu soruların cevaplarını öğrencilerin isimlerini gizleyerek iki öğretmene gönderecek. Bir öğretmen ne kadar öğrencisi varsa o kadar sınav sorusuna cevap verecek. Cevap anahtarında yanlış, az doğru, doğru şeklinde seçenekler olacak. İki öğretmen de aynı puanı verirse öğrencinin notu otomatik olarak sisteme geçiyor. Ancak iki öğretmen farklı cevap verirse üçüncü öğretmene kontrol ettirilecek. Üçüncü öğretmen hangisi ile eşleşirse o puan sisteme girecek. Veliler, bir hafta sonra çocuklarının aldığı puanı elektronik sistemde görebilecek. Özel okullardaki öğrencilerin sınav kağıtlarını da devlet okullarındaki öğretmenler okuyacak. Böylece özel okulda kopya verme, kayırma da ortadan kalkmış olacak.

EVLERİNE EN YAKIN OKULA YERLEŞECEKLER

Özellikle büyükşehirlerde yaşanan en büyük sıkıntı öğrencilerin okullara yerleştirilmesi konusuydu. Bakanlık yeni sistemde bunu çözüme kavuşturuyor. Daha önce öğrenciler aynı ilçede bulunduğu için evinden uzak okula gitme sıkıntısını yaşarken yeni sistemde öğrenci evine en yakın okulu tercih edecek. Diploma notuna göre yerleşecek olan öğrenci birinci tercihinde yerleşemezse, ikinci tercihine göre yerleşecek.

TEOG YERİNE YENİ SİSTEM İÇİN AÇIKLAMA GELDİ

Başbakan Binali Yıldırım, liseye geçişte uygulanacak modele ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yıldırım şöyle konuştu:

''Bu seneden itibaren inşallah uygulayacağız. Bunun son şekli verildi. Milli Eğitim Bakanlığımız, uzmanlar, hocalarımızın görüşleri, toplumdaki ilgili STK'ların görüşleri dikkate alınarak bir çerçeve çizildi. Çok yakın zamanda, bir iki gün içerisinde Milli Eğitim Bakanımız kamuoyuyla, velilerle, vatandaşlarla paylaşacak. Bu açıklandıktan sonra kamuoyundan gelecek öneriler, destekler veya eleştiriler olabilir. Bütün bunları da dikkate alarak uygulamanın son şeklini vermiş olacağız. Amacımız mevcudu kaldırırken daha iyisini, daha kolayını, daha fazla başarı ölçümünü sağlayacak bir sistem ikame etmek, yerine getirmek. Bu amaçlarla çok titiz bir çalışma nihayet tamamlanmış oldu. Ümit ederim ki bu uygulama ile beraber ortaokuldan liseye geçişlerde de yavrularımız istedikleri en güzel bölüme, okula tercihlerini yapabilmiş olsun. Kısa süre önce 2018-2019 yılı için üniversite giriş sisteminde bazı yenilikler yapıldı. Bu yenilikler kamuoyunda tartışıldı, görüşüldü, gereken öneriler, uyarılar dikkate alındı, ona göre gözden geçirildi. Buradaki amaç şudur, üniversitelerimize girişte lise, ortaokullarda öğrenen, donanımlı hale gelen gençlerin emeklerinin boşa gitmemesi."

"BU SENE EĞİTİM BÜTÇEMİZ, 130 MİLYARI BULDU"

Eğitime verilen desteğe değinen Yıldırım, "Eğitime son 15 yılda aşağı yukarı 11 kat artış sağladık. Bu sene eğitim bütçemiz, 130 milyarı buldu. Artırmaya da devam ediyoruz. İktidara geldiğimiz 2002 yılından bu yana eğitimde kaliteyi, fırsat eşitliğini sağlamak için gayret gösterdik. 15 yıllık iktidar dönemimizde hükümetlerimizin önceliği hep eğitim oldu. Üniversite sayımız 76'dan 185'e çıktı. 110 binden fazla yabancı uyruklu üniversite öğrencisi var. Bunun en az 350 bin olması lazım. Ne kadar çok misafir öğrencimiz olursa hem üniversiteler para kazanır hem ömür boyu memleketimizin tanıtımını yapan gönüllü elçilerimiz olur" diye konuştu.

"ÜNİVERSİTELERE GİRİŞ SADECE SINAVA ENDEKSLİ OLMAMALI"

Üniversiteye giriş sisteminde yapılan değişikliğe ilişkin Yıldırım şu ifadeleri kullandı: "Üniversitelerimizde bugünlerde sınav sistemine yönelik bir değişikliğe gidildi ve sistem basitleştirildi. Sınavlar bir günde iki oturum halinde tamamlanacak. Böylece sınav stresi biraz daha azalacak. Üniversitelere giriş sadece sınava endeksli olmamalı. Bütün kaderimiz o güne bağlanmamalı. Ortaokuldan liseden itibaren oluşan bir başarı seviyesi belirleyici olmalı.