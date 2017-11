Türkiye Gazetesi

Bulimia Hastalığı nedir, Bulimia hastalığının Belirtileri nelerdir, Bulimia hastalığı neden olur? Daha çok günümüzde karşılaştığımız yemek yeme bozuklukları genellikle yüksek sosyo-ekonomik düzeydeki ailelerde görünen Bulimia hastalığına sebep olarak; şişmanlıktan korkulması, genç kızlarda mankenlere özenti, gelişim sorunları, psikolojik etmenler olarak gösteriliyor.. Yeme bozuklukları, yediğinden suçluluk duyarak kusma, tiksinerek yememe veya bir daha yiyemeyecekmiş gibi aşırı yemeden dolayı açığa çıkmaktadır. Peki Bulimia Hastalığı nedir, Bulimia hastalığının Belirtileri nelerdir, Bulimia hastalığı neden olur? İşte detaylar...

Bulimia nedir?

Yeme-çıkarma bağımlılığının (uzman dilinde Bulimia nervoza veya Bulimia denir) tipik özelliği, sık sık gelen yeme krizleridir. Bulimia mağduru insanlar, kısa bir zamanda aşırı miktarda kalori alımında bulunurlar. Bu şiddetli açlık krizlerini kontrol edecek ve hangi gıdadan ne kadar yiyeceklerini tayin edecek durumda değildirler. Utandıkları için de bulimikler çoğunlukla yeme krizlerini saklamaya çalışırlar.

Bulimia mağdurları şişmanlamamak için yeme krizlerinden sonra kilo almaya karşı çareler üretirler. Yediklerini kusarak çıkarırlar, müshil (laksatif), idrar arttırıcı madde (diuretika) veya başka ilaçlar alırlar. Kilolarını korumak için spor ve hareket, lavman veya sıkı perhiz seçeneklerini de kullanırlar.

Bulimik insanlar böylece sürekli vücut ağırlıklarıyla meşgul olurlar. Çoğunlukla normal kiloda olsalar bile şişmanlamaktan korkarlar.

Bulimia ne sıklıkta görülür?

Her 100 kişiden bir ila ikisi bulimia hastalığına yakalanır. Ancak bulimianın ayrı ayrı semptomları (hastalık belirtileri) daha sık görülür ve her 100 kişiden yaklaşık 5'inde bulunur.

Bu hastalık özellikle kadınlarda ve genç kızlarda görülür. Her 100 bulimikten 90'ı genç kız ve kadınlardan oluşur. Ancak son zamanlarda giderek daha çok genç erkek de şişmanlamaktan korktuğunu, yeme davranışını kontrol ettiğini, aşırı açlık krizlerine girdiğini, yediklerini çıkardığını, giderek daha çok spor yaptığını veya kilolarını korumak için müshil ilaçlarına yöneldiğini bildirmektedir.

Bulimia hastalığının farklı şekil ve seyirleri var mı?

Bulimia hastalığı çoğunlukla yetişkinlik döneminin ilk zamanlarında görülür. Mağdur kişiler, bedenlerini beğenmek adına çok perhize yaparlar, aynı zamanda giderek şiddetlenen açlık hisleriyle ve yeme krizleriyle savaşmak zorundadılar. Bulimia hastalığının aşırı zayıflığın devamında oluşması da seyrek rastlanan bir durum değildir. Bu durumlarda aşırı zayıflık hastalığının semptomları azalır ve vücut ağırlığı normale döner. Ancak sonrasında, hastanın yine kusma, müshil ilacı gibi yöntemlerle karşı koyduğu yeme krizleri başgösterir. Yeme davranışında normal ve bulimik dönemler sık sık yer değiştirir.

Bulimia, kolay tedavi edilebilen bir ruhsal hastalıktır. Mağdurların yaklaşık üçte biri psikoterapi ile tekrar tamamen normal bir yeme davranışına kavuşuyor. Mağdurların diğer bir kısmında ise en azından semptomlarda bir iyileşme elde edilebiliyor.

Bir bulimia hastalığı nasıl oluşur?

Bulimia hastalığında çeşitli faktör ve şartlar birlikte etkilidir. Toplumsal faktörler bir rol oynayabilir. Buna örnek olarak, çok ince olmaktan geçen batılı ideal güzellik anlayışı ve çok kalorili gıdalara sürekli erişimin olması gösterilebilir. Toplumsal faktörler, bireyin biyolojik (örneğin irsiyet), kişisel (örneğin düşük özdeğer) ve geçmişiyle alakalı (örneğin yakın birinin ölümü) özellikleriyle birlikte etki ederler. Bu da bulimianın oluşumunu ve devam etmesini tetikleyebilir veya kolaylaştırabilir.

Özellikle kimler risk altında?

zellikle 18-24 yaş arası genç kadınlarda bulimia hastalığı riskinin yüksek olduğu kabul edilir. Özgüveni az olan, kendilerini çoğunlukla vücut ve kiloları üzerinden tanımlayan, sık sık perhiz yapan ve sosyal çevrelerinden az destek gören kişiler de aynı şekilde yüksek risk altındadır. Kilo ve vücutla ilgili özel şartlar koşan mesleklerde de (örneğin mankenlik, dans, profesyonel spor) giderek daha çok insan bulimia hastası oluyor.

Bir diğer etken unsur ailevi durumdur. Ebeveyn ve kardeşlerin hastanın kilosu ve vücuduyla ilgili eleştirileri, az destek olunan bir aile ortamı ile belirgin bir beklenti ve talep ortamı, bulimia hastalığının oluşumuna yardım eder.

Aynı şekilde genetik faktörlerin de bir rol oynadığı görülüyor: Bulimik hastaların kız kardeşleri, anneleri veya kızlarında hastalanma riski üç ila dört kat daha yüksektir.

Bulimia hastası olup olmadığınızı nasıl anlarsınız?

Bulimia hastalığı hemen bir günde oluşmaz. Mağdurların erkenden yardım aramaları çok önemlidir zira hastalığın sonlandırılması esasen tedaviye çabuk başlanmasına bağlıdır.

Bir yeme bozukluğu başlangıcının belirtileri şunlar olabilir:

Kusma veya yeme krizleri



Çoğunlukla ilk olarak aile hekimiyle görüşülür. Mağdurun bir bulimia hastası olup olmadığı ise, ancak bir uzman hekim veya psikoterapistin kapsamlı teşhisiyle ortaya çıkar. Bunun için detaylı bir bedensel muayenenin yanısıra, hastanın yeme davranışı ve buna karşı önlemler hakkında ayrıntılı bir görüşme de yapılır.

Muayene sonucuna göre hangi tedavi şeklinin tavsiye edileceğine karar verilir.

Esas itibariyle, bulimia ne kadar erken teşhis edilirse, başarılı bir tedavi şansının da o kadar yüksek olacağı kabul edilir.

Bulimia nasıl tedavi edilir?

Bilişsel davranış terapisi esasına göre yapılan bir psikoterapinin özellikle etkili olduğu gözlemlenmiştir. Eğer bir davranış terapisi mümkün değilse, psikodinamik yaklaşıma göre bir tedavi de düşünülebilir. Yaklaşık her üç bulimik hastadan biri, psikoterapi ile kalıcı olarak iyileştirilebiliyor. Önemli olan, tedaviyi yapan terapistlerin yeme bozuklukları alanında hususi bilgilerinin ve önemli tecrübelerinin olmasıdır. Yaşı küçük hastalarda çoğunlukla, hastaların da görüşü alınarak hasta yakınları zaman zaman terapiye dahil edilir.

Ayakta psikoterapide mağdurlar genelde psikoterapistle haftalık görüşmeler yapar. Tedaviyi yapan hekimle anlaşarak tedaviyi tamamlaması açısından bazı durumlarda ilaç alınması da anlamlı olabilir.

Ayakta tedavi tek başına yeterli olmazsa, bir hastanenin uzmanlaşmış bölümünde yataklı tedavi tavsiye edilir. Hamburg'da psikosomatik tıp ve psikoterapi için iki klinik bulunmaktadır. Bunlardan biri, polikliniği Hamburg-Eppendorf Üniversite Hastanesi'nde (Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf) olan Hamburg Eilbek Schön Kliniği (Schön Klinik Hamburg Eilbek) bünyesinde, diğeri ise Asklepios Westklinikum bünyesinde yer alır. Hamburg ve çevresinde psikosomatik tıp ve psikoterapi alanında faaliyet gösteren kliniklerin tam listesini, Hamburg Terapi Rehberi (Almanca) 'nin 139. sayfasından itibaren bulabilirsiniz. Çocuk ve gençlik psikiyatrisi, psikoterapisi ve psikosomatiği alanında faaliyet gösteren kliniklerin listesini, Hamburg Terapi Rehberi (Almanca) 'nin 193. sayfasından itibaren bulabilirsiniz.

Bir psikoterapist veya bir klinikle iletişime geçmek zor geliyorsa, mağdur kişiler uzmanlaşmış bir danışma merkezine başvurabilirler. Danışma merkezlerinin çalışanları, hastalık belirtileri ve çeşitli tedavi imkanları hakkında bilgi vererek lazım olabilecek adresleri iletirler. Yeme bozuklukları mağdurlarına yönelik uzmanlaşmış danışma merkezlerinin listesini, Hamburg Terapi Rehberi (Almanca) 'nin 170. sayfasından itibaren bulabilirsiniz.

Hastanın arkadaş ve yakınları neler yapabilir?

Bulimia hastalığı belirtileri görüldüğünde, bu konu hakkında açıkça ama ihtiyatlı konuşmak faydalı olur. Bunu yaparken mağdur kişinin herşeyi inkar etme ve bu konuda bir konuşmaya hazır olmama ihtimali de vardır. Buna rağmen konuyu açmaya devam edilmesi tavsiye edilir. Burada önemli olan daha çok, sabırsızlık ve fazla duygu göstermekten kaçınmak, bunun yerine bulimia hastası insanların karşısına onları destekleyecek şekilde çıkmaktır.

Hastanın partneri, anne-babası veya arkadaşı olarak size ihtiyaç vardır. Buna rağmen kendini yormamak önemlidir. Mağdur yakınları da yeme bozukluklarına yönelik danışma merkezlerine, aile hekimlerine, uzman hekimlere ve psikoterapistlere başvurabilirler.



ANOREKSİYA NEVROZA

Açlık hastalığı olarak da adlandırılan Anoreksiya'da besin alımına, kiloya ve zayıflığa karşı takıntılı olan kişiler zayıf olsalar dahi yemeği ve aç olduklarını redderler.Çok düşük kalorili bir diyet tükettikleri için vücut ağırlıkları zamanla azalır. Genellikle ergenlik döneminde başlamakta ortalama 17 yaş ama nadiren 40 yaşın üzerinde de görülebilmekte.

ANOREKSİYALI BİR KİŞİ

Kilo almaktan korkar, şişmanlık onlar için kabus gibidir. Eski kilolarına yada çevrelerinde görünüm olarak beğeni kazanan kişilerin kilosuna inmek için hedef belirler,gün içinde farklı zamanlarda tekrar tekrar tartılırlar. Toplum içerisinde ufak porsiyonlar tüketirler, aç olsalar bile tok olduklarını söylerler.Kısa sürede çok fazla kilo verirler.Kabızlık ve düzensiz menstürasyon sorunları vardır,tüylenme ve saç dökülmesi problemi yaşarlar.Normal miktarda besin tükettikten sonra mide bulantısı veya şişlik hissederler.Hiperaktif, depresif, korkak ve agresif olurlar. Gitgide sosyal çevrelerini kısıtlarlarSürekli spor veya ağır egzersizler yaparlar.

Özellikle temizlik ve ders çalışma ile ilgili saplantılara rastlanabilir. Cinsel gelişimlerinde sorun olduğu gibi, cinsel isteksizlik ve diğer cinsel sorunlar da beraberinde gözlenebilmektedir.

BULİMİA NEVROZA

Psikolojik kökenli bir hastalıktır. Anormal yeme alışkanlığı ile kendini belli eder ve daha sonra kilo almayı önlemek için uygunsuz davranışlar gösterir, hasta kusar,laksatif ve diüretik ilaçlar alıp, lavman yaparak yediği yiyecekleri çıkarır. Aç kalırlar, ya da aşırı egzersiz yaparlar. Genellikle ergenliğin son veya erişkinliğin ilk dönemlerinde görülmektedir.

BULİMİYALI BİR KİŞİ

Kendini iyi hissetmediği, karmaşa ve stres içerisinde olduğu zamanlarda veya diyetlerden sonra aşırı açlık duygusuyla tıkınmaya başlamakta rahatlama hissinden sonra suçluluk duygusuyla yenilen yiyecekleri çıkarmaktadırlar. Yemekten sonra ortadan kaybolmakta ve genellikle banyoya gitmektedirler. Depresif belirtiler veya bozukluklar, %30'unda uyuşturucu madde veya alkol bağımlılığı görülebilmektedir. Mide asidinin ağıza gelmesi ile diş çürükleri, mide delinmeleri, ellerin üzerine kusmak için zorlama sırasında oluşan diş izleri ve yaralar, adet düzensizlikleri görülebilmektedir.

FAZLA YEME…KONTROLSUZ YEME..

Kendini kontrol edemeden yeme bir hastalık sayılmaktadır. Bulimikler gibi aşırı kalorili yiyecekler birden tüketilir ve ama vücutlarından atmazlar. Borderline bir kişilik bozukluğu sayılabilir. Bu kişilerin kimlik duygusunda, duygu durumunda ve ilişkilerinde sürekli bir tutarsızlık vardır. Çaresizlik duygularını yenmek için beden ağırlığı, biçimi ve yeme davranışları üzerinde aşırı bir denetim sağlamaya çalışırlar. Bunu başaranlarda anoreksia nervoza, başaramayanlarda ise kontrolsüz yeme nöbetleri görülmektedir.

GECE YEME SENDROMU…BİNGE EATİNG…

Günlük enerjinin an azından %25'ni akşam yemeği ile ertesi sabah arasında geçen sürede almaktadırlar. Bu durum uyku bozukluklarına bağlı olabilir veya uyku apnesinin bir özelliği olarak da kabul edilebilmektedir. O nedenle bu hastalar gündüz uyuklar vaziyette dolaşırlar. Binge eating bir psikiyatrik hastalıktır, depresif bir davranış ile karakterize olmasına rağmen gün içindeki seyirleri birbirinden farklılık göstermektedir. Kontrol edilemeyen aşırı yemek yeme nöbetleri vardır ve obezlerin neredeyse %30'unda görülmektedir.

Hasta sabahleyin uyandığı zaman iyi durumdadır ve gün ilerledikçe ruhsal durumu bozulmaktadır.

TEDAVİ

Yeme bozukluklarının tedavisi zor. Mümkün olduğunca çabuk profesyonel yardım alınmalı. En iyi tedavi yöntemi tıbbi, psikolojik ve beslenme konsültasyonunu içeren kombine bir çalışma ile gerçekleşmektedir. Anoreksialı kişi tehlikede olmadığına ve yardıma gerek duymadığına inanır, Bulimialı kişi ise sorunun farkındadır ama tekrar kilo alma korkusu ile tedavi görmek istemez. Tedavi süreci birkaç aydan birkaç yıla kadar sürebilir. Ancak tedaviden sonra da tekrarlayabilmesi hala bir sorun olmaya devam edebilmektedir.

Sorunum Stresimi Yemek Yiyerek Atmaya Çalışmam

Soru: Merhaba, benim sorunum stresimi yemek yiyerek atmaya çalışmam. Önceleri o kadar etkilemiyordu ama şimdi günlük hayatımı yönlendiriyor. Sürekli sıkıntıdan yiyorum, Yedikten sonra isteyerek istifra ediyorum. Ayrıca günün her saati o gün neler yediğimi sayıyorum. Ben şişman değilim, ama kilo almaktan korkuyorum. Nette bununla ilgili bölüm okudum. Sanırım bulimia nervosa adlım rahatsızlığın tüm belirtileri bende var. Yardımcı olursanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler.

Cevap: Belirtileriniz bir yeme bozukluğunuz olduğunu düşündürmekle birlikte, daha ayrıntılı değerlendirilmeniz psikiyatriste başvurmanız doğru olur, rahatsızlığınızın tipine göre tedavi belirlenecektir.

Anoreksiya ve Bulimia Hastalıklarının Belirtilerini ve Açıklamalarını Öğrenmek İstiyorum

Soru: Anoreksiya ve bulimiya hastalıklarının belirtilerini ve açıklamalarını öğrenmek istiyorum.Bir internet sitesinde diyet bölümünde gördüğüm bu rahatsızlıkların kendimde olabileceğini düşünüyorum.

Cevap:

Bu rahatsızlıklar bizim psikiyatride yeme bozukluğu olarak adlandırdığımız gruba dahil rahatsızlıklardır. Bu tür rahatsızlıklar genelde zayıflama amacıyla diyete başlamakla başlangıç gösterir. Burada düşünce anlamında bir bozukluk söz konusudur., öyle ki kişi beklenenin altında bir vücut ağırlığına sahip olmasına karşın kilo almaktan ya da şişman biri olmaktan aşırı derecede korkmaktadır. Bununla birlikte kişi vücudunu algılamada, kendini değerlendirmede bozukluk gösterir. Ayrıca, adet kesilmesi de söz konusudur. Bu belirtiler anoreksiya nevroza belirtileridir. Diğer bir yeme bozukluğu tipi olan bulimia nevrozada tekrar tekrar tıkınırcasına, kontrolsüz bir şekilde, normalde bir kişinin yiyebileceğinden çok daha fazla yemek yiyip bunun ardından kişinin kendisinin yol açtığı kusma, hiç yemek yememe, boşaltım sağlayan ilaçlar (diüretik, laksatif) kullanmaya çalışması gibi belirtiler vardır. Sizin bir rahatsızlığınız olup olmadığını anlamanız için, bir uzmanla görüşmeniz yararlı olacaktır.

