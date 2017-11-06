Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mustafa Tuna kimdir? Mustafa Tuna Başkan mı olacak? Mustafa Tuna kaç yaşında, nereli? Ankara kulislerinde konuşulan iddialara göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna olacak. AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayının belirlenmesi için parti genel merkezinde temayül yoklamasında Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna çıkmıştı. Mustafa Tuna 1957 yılında Sivas'ın Şarkışla ilçesinde doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde öğrenim gördü. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Louisiana State Üniversitesi'nde de yüksek lisans eğitimi aldı. 1998 senesinde de doçent unvanı aldı. İşte Mustafa Tuna biyografi, kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi sorularının cevapları

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayının belirlenmesi için, parti genel merkezinde temayül yoklaması gerçekleştirildi. Toplantının açılışında konuşan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Hakkari ve Diyarbakır'daki operasyonlarda şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine de başsağlığı diledi.

MELİH GÖKÇEK'E BAŞARILAR DİLEDİ

Ankara'nın siyasetin, büyük kararların ve icraatların hayata geçirildiği önemli bir merkez olduğunu vurgulayan Kaya, "Bu merkezimize bugüne kadar hizmet eden bütün kardeşlerimize teşekkür ederken başta Melih Gökçek kardeşimiz olmak üzere, bu şehirde kimin bir hayrı varsa Allah onlardan razı olsun. Melih Bey'e de bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum." ifadesini kullandı. Kaya, AK Parti'nin bir reform partisi olduğuna değinerek, "Belediyelerde bir değişimden bahsediyoruz. Halkımızın bugüne kadar bize verdiği kanaat, değerlendirmelerde bir değişimin, gelişimin, reformun işaret ışıklarını yaktıklarını ya da taleplerini ilettiklerini gördük." dedi.

"SEÇİLEN HER BELEDİYE BAŞKANIMIZI TAKİP ETMEKTEYİZ"

AK Parti'nin belediyelerle ilgili bugüne kadar birçok reform yaptığını, "ülkeye daha çok hizmet gitsin" diye bin 800'den fazla belediyeyi kapattığını ve bunların "memleket için daha iyi olacağı" anlayışıyla yapıldığını anlatan Kaya, şöyle devam etti: "Seçilen her belediye başkanımızı takip etmekteyiz. 'Biz seçtik, hadi Allah hayırlı etsin, 5 yıl sonra görüşürüz.' diye bir şey yok. AK Parti ailesi olarak, yerel yönetimlerin, her belediye başkanımızın kurumsal olarak şehre ne yaptıklarını, AK Parti adına ne vadettiklerini, bu vaatleri hangi takvimle nasıl gerçekleştirdiklerini her yıl ölçüyoruz ve bakıyoruz, oturup konuşuyoruz. Her yıl, her belediye başkanımızla ilgili anket yapıyoruz. Vatandaşlarımızın talepleri ve beklentileri nedir, bu değerlendirmeleri belediye başkanımızla paylaşıyoruz."

"PAZARTESİ GÜNÜ AK PARTİ MECLİS GRUBU'NDA PAYLAŞACAĞIZ"

Kaya, bir partinin mensubu olması hasebiyle de belediye başkanlarının, partinin siyasal denetimine tabi olduğunu belirterek, "Sonuçta da parti eğer süreci doğru yapmaz, doğru götürmezse halk denetimi vardır. Gelir 5 yılda defteri kapatır gider. Bizim yaptığımız budur. Bunun sağından solundan bakan, buradan bir fitne çıkartıp 'Acaba AK Parti'ye karşı bir eylem yapabilir miyiz?' diye düşünen muhalefete selam olsun. Buradan size ekmek çıkmaz, boşunuza kendinizi yormayın." değerlendirmesinde bulundu.

Temayül sonucunun hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Kaya, "Ankara ile ilgili kanaatlerinizi en güzel şekilde ifade edeceksiniz. Bunlar toparlanıp, partimizin üst kurulunda değerlendirip, Sayın Genel Başkanımızın nihai kararıyla beraber Pazartesi günü AK Parti Meclis Grubu'nda sizlerle paylaşılacak ve Ankaramızın yeni belediye başkanını seçmiş olacağız. Sürecin hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

MUSTAFA TUNA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Mustafa Tuna 1957 yılında Sivas'ın Şarkışla ilçesinde doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde öğrenim gördü. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Louisiana State Üniversitesi'nde de yüksek lisans eğitimi aldı. 1998 senesinde de doçent unvanı aldı. Bunun yanında İTÜ Mezunları Eğitim Vakfı Başkanlığı, Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği Üyeliği, AGİTPA Türk Grubu Üyeliği ile Su Kirlenmesi Araştırmaları ve Kontrolü Türk Milli Komitesi Üyeliği de yaptı. 2002 yılında yapılan Türkiye genel seçimlerinde de Ankara milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. 2009-2014 yerel seçimlerinde de Sincan belediye başkanı oldu.