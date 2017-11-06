Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu günlerde "Lübnan eski Başbakanı Saad Hariri kimdir?" sorusu en çok arananlar arasında. 18 Nisan 1970 tarihinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da dünyaya gelen Müstakbel Hareketi lideri Saad el Hariri, 14 Şubat 2005'te suikast sonucu hayatını kaybeden Lübnan'ın eski Başbakanı Sünni siyasetçi Refik Hariri'nin oğludur. Hariri, Georgetown Üniversitesi'nde işletme okumuştur.

İŞ DÜNYASINA GİRİŞİ

Lübnan/Suudi Arabistanlı iş adamı ve siyasetçi Saad Hariri, 1996'da babası Refik Hariri'nin Suudi Arabistan merkezli kurduğu ve tamamı Hariri ailesine ait olan dev Oger grubununun başına geçti.

Bu dönemde Oger grubu satışları 3,15 milyar dolara varan bir inşaat, telekomünikasyon, medya devi haline geldi. Forbes dergisi dünya zenginleri sıralamasında 2005'te 1,2 milyar dolarlık bir servetin başında 548'inci sırada gösterildi.

Hariri, Suudi Arabistan baz alındığında ülkesinin 7'nci büyük zengini, Lübnan baz alındığında ise en büyük servete sahiptir. 33 yaşında dünyanın en genç dolar milyarderlerinden biri olmuştur. Türkiye'de de, özelleştirilen Türk Telekom'u satın alması ile gündeme gelmiştir.

KARŞIT BİR ÇİZGİDE PALAMENTOYA GİRMİŞTİR

Saad Hariri, babasının suikasta kurban gitmesinden sonra Lübnan'da yaşanan Suriye işgali ve nüfuzuna karşı gelişen yeni ortamda Lübnan'a dönmüş ve ülke siyasetinde aktif rol oynamaya başlamıştır.

Reform yanlısı, yolsuzluklarla mücadele eksenli, İran destekli Şii örgüt Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve İsrail birliklerinin işgal ettikleri Lübnan topraklarından çekilmesi taraftarı ve Suriye'nin ülkenin iç politikasındaki etkisine karşıt bir çizgide Lübnan Parlamentosu'na girmiştir.

18 Aralık 2016'da Başbakan olarak seçilen Saad el Hariri, kendisini güvende hissetmediği gerekçesiyle Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da istifa ettiğini açıkladı.