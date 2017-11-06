Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere Uluslararası Kalkınma Bakanı Priti Patel, Dışişleri Bakanlığına bildirmeden İsrail’de gerçekleştirdiği temaslardan dolayı özür diledi.İsrail'de ağustos ayındaki tatili sırasında iki gün boyunca bazı İsrailli siyasetçiler, sivil toplum örgütleri ve şirketler ile ülkesinin Dışişleri Bakanlığının bilgisi dışında görüştüğü ortaya çıkan Patel, yazılı bir açıklama yaptı.

Patel, parasını kendisinin ödediği bir tatil için İsrail’e gittiğini belirterek, "Orada bir dizi insan ve şirketle görüşme fırsatı buldum. Şimdi geriye doğru bakınca, bu şekilde ilişki kurma heyecanımın nasıl yanlış yorumlanabileceğini ve görüşmelerin ayarlanmasının ve bildirilmesinin olağan prosedürlerin dışında olduğunu görüyorum. Bunun için üzgünüm ve özür diliyorum." ifadelerini kullandı.Patel daha önce ortaya çıkan görüşmelerinin yanı sıra İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu, Güvenlik Bakanı Gilad Erdan ve dışişleri yetkilisi Yuval Rotem ile de bir araya geldiğini açıkladı.

İstifa çağrısı



Ana muhalefetteki İşçi Partisi Patel’e istifa çağrısı yaparken, Başbakan Theresa May’den de olayla ilgili soruşturma başlatmasını istedi.

Patel’in, "İsrail’in Muhafazakar Dostları" (CFI) adlı lobi grubunun onursal başkanı Lord Stuart Polak ile İsrail’de gerçekleştirdiği temaslar cuma günü İngiliz basınına yansımıştı.

Haberlerde Patel’in İsrail'de Yeş Atid Partisi Genel Başkanı Yair Lapid, aralarında engellilere yönelik teknolojiler geliştiren Beit Issie Shapiro (BIS) ve Afrika'da güneş enerjisi ile suyla ilgili teknoloji geliştiren "Innovation : Africa"nın da bulunduğu bazı sivil toplum kuruluşlarının ve şirketlerin yetkilileriyle görüştüğü kaydedilmişti.

Lider adayı



Patel'in İsrail görüşmelerinde Uluslararası Kalkınma Bakanlığının yetki alanına giren konuların ele alınması ve muhataplarına bakanlık sıfatıyla sözler vermesi tartışma oluşturmuştu.

Bir dönem "İsrail'in Muhafazakar Dostları" grubunun başkan yardımcılığını da yapan Patel'in, İngiltere'nin Filistin’e ayırdığı yıllık 68 milyon sterlinlik yardım bütçesini küçültmeye çalıştığı iddia ediliyor.

Adı İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'nin lider adayları arasında da geçen Patel, İsrail lobisiyle yakın ilişkisini liderlik yarışında kendisine bağış ve nüfuz kazanmak için kullanmakla suçlanıyor.