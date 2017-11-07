Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Marmaris Sahil Güvenlik ekipleri Marmaris açıklarında şüphelendikleri bir tekneyi durdurdu. ’Dur’ ihtarına uymayan tekne süratle karaya doğru kaçmaya başladı. Sahil Güvenlik botu tekneyi takibe aldı. Turunç limanına demirleyen tekneden kaçmaya çalışan şüpheliler jandarma tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Teknede yapılan aramada yakalanan S.Ç. (30), R.Ç. (33), G.Ö. (34), N.Ş. (32), İ.Ş. (33), B.Ö. (34), S.S. (38), S.S. (32), K.D. (40), T.T. (33) ve M.T. (33) gözaltına alındı. Eski hakim olduğu öğrenilen T.T. ile eşi eski savcı M.T.’nin Karabük’te görev yaptıkları esnada FETÖ/PDY kapsamında önce açığa alındıkları, ardından ihraç edildikleri öğrenildi. Şüphelilerden S.S., K.D., R.Ç., İ.Ş., B.Ö., G.Ö. ve N.Ş.’nin üzerinden sahte kimlik ile pasaport çıktı. Şüpheliler ile birlikte 2 organizatör de yakalanarak gözaltına alındı. FETÖ mensuplarının çocuklarını da beraberinde getirdikleri belirlendi. Öte yandan, teknenin kıyıya yanaştıktan sonra 3 kişinin kaçması üzerine jandarma ve polis ekipleri bölgede geniş çaplı araştırma başlattı. Zanlıların adliyeye çıkartılması bekleniyor.