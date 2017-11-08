Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YÖKDİL sınav soruları ve cevapları ile 5 Kasım 2017 YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun cevabına bu haberden ulaşabilirisiniz. Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından 5 Kasım 2017 Pazar günü gerçekleştirilen YÖKDİL sınavının ardından soruları, cevaparı ve ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Geçen dönemde 2 gün gibi kısa sürede açıklanan YÖKDİL sınav sonuçlarının bu dönem ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Geçen dönemki gibi hızlı bir şekilde sonuçlanması durumunda 7 ya da 8 Kasım tarihinde adayların erişimine açılacağı düşünülüyor. Ancak bazı iddialar ise YÖKDİL sınav sonuçlarının 22 Kasım ve 24 Kasım tarihleri arasında açıklanacağı yönünde... İşte YÖKDİL sınav sonuçları ve cevapları ile YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ile ilgili aradığınız detaylar...

YÖKDİL SORULARI VE CEVAPLARI

YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Binlerce adayın katıldığı YÖKDİL sınavı 5 Kasım 2017 Pazar günü gerçekleşti. YÖKDİL sınavına giren adaylar sınav sonuçlarını merak etmeye başladılar. Peki YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

YÖK tarafından düzenlenen Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınav sonuçları gün geçtikçe merak ediliyor. YÖKDİL sınav sonuçlarını merak eden adaylar sürekli araştırma halinde. 5 Kasım 2017 tarihinde gerçekleşen YÖKDİL sınav sonuçlarının yine Kasım ayı içerinde sonuçlandırılacağı söyleniyor. Kasım ayının kaçında açıklanacağı ise şöyle tahmin ediliyor...

YÖKDİL SINAV SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

5 Kasım 2017 Pazar günü gerçekleşen YÖKDİL sınav sonuçları 22 Kasım ve 24 Kasım tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

SINAV İTİRAZLARI NASIL YAPILIR?

Adaylar sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlarını sınav takviminde belirtilen tarihler arasında, yokdil.yok.gov.tr üzerinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaklardır. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların her bir itiraz türü için ilgili sistem üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla 10 (on) TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurması, onaylaması, çıktısını alması, imzalaması ve ıslak imzalı bu formu, üzerinde belirtilen adrese, itiraz süresi içinde ulaştırması gerekmektedir. Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan veya başka kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

YÖKDİL SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Geçtiğimiz dönemde 2 gün içerisinde açıklanan YÖKDİL sınav sonuçlarının bu dönem de aynı süreç ele alınırsa 7 ya da 8 Kasım tarihinde adayların erişimine açılacağı düşünülmektedir.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları,9 Temmuz tarihinde gerçekleşen bir önceki sınav döneminde 27 Temmuz tarihinde öğrencilerin erişimine açılmıştı. Bu tarih baz alınırsa, bu dönem gerçekleştirilen sınavın ardından sonuçların 22 ile 24 Kasım tarihinde açıklanacağı öngörülmektedir. Bu tarih YÖK'ün yoğunluk durumuna göre değişkenlik gösterebilir.

YÖKDİL NERELERDE GEÇERLİ OLACAK?

Bu sınava yükseköğretim kurumlarımızda lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilir.

SINAVIN GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADAR OLACAK?

YÖKDİL sınavının geçerlilik süresi YDS ile eşdeğer olacak. Adaylar her iki sınava da girebilecekler ve her iki sınavında lisansüstü eğitim, doçentlik sınavı ve akademik yükseltme süreçleri ile sınırlı olmak üzere eşit geçerliliği olacaktır.

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sınav takviminde belirtilen tarihler arasında, yokdil.yok.gov.tr üzerinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaklardır. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların ilgili sistem üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla 10 (on) TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurması, onaylaması, çıktısını alması, imzalaması ve ıslak imzalı bu formu, üzerinde belirtilen adrese, itiraz süresi içinde ulaştırması gerekmektedir. Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan veya başka kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

SINAVIN BAŞARISI NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

İlgili mevzuatsal düzenlemelerimizde olduğu ve YDS sınavında uygulandığı gibi, doktora başvuru sürecinden en az 55, doçentlik başvuru sürecinde de en az 65 olması gerekecektir.