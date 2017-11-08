Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak, 15 tatil ne zamana? gibi aradıklarınızı bu haberde derledik. 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı yarıyıl tatil tarihleri belli oldu. Milyonlarca öğrenci, yoğun geçen tempolu öğrenim döneminin ardından, ''Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak, 15 tatil tarihleri ne zaman, 2017-2018 15 tatil tarihleri'' gibi soruların cevaplarını arıyor. ''15 Tatil Ne Zaman? 2017-2018 Yarıyıl Tarihi Ne Zaman Başlayacak?'' başlıklı haberimizden tüm detaylara ulaşabilirsiniz....

15 Tatil tarihi ne zaman?

Millî eğitim Bakanlığı 2017-2018 Eğitim - öğretim yılı 15 tatilin başlangıç ve bitiş tarihini açıkladı. MEB takviminde yer alan tarih, 22 Ocak 2018 - 2 Şubat 2018 tarihleri arasında. İkinci dönem ise 5 Şubat 2018 Pazartesi başlayacak.

Millî Eğitim Bakanlığı'dan henüz resmi bir açıklama gelmemesine karşın 15 tatilin uzaması ve 30 gün olması ön görülmüyor. Çeşitli haber ajanslarında çıkan okulların daha fazla ara tatil yapacağına ilişkin haberlerin ise asılsız çıktığı öğrenildi.

OKUL GİRİŞ ÇIKIŞ SAATLERİ DEĞİŞTİ

İstanbul'da ikili eğitim yapan okullarda dersler en erken saat 08.00'de başlayacak. İstanbul Valiliği'nden alınan kararla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Valiliğimizce 2017-2018 eğitim öğretim yılında ilimizde ikili eğitim yapan anaokulu ilkokul ve ortaokullarda eğitim öğretimin en erken sabah 08.00’da başlamasın kararı alınmıştır”

BU SENE OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Millî Eğitim Bakanlığı'nca hazırlanan çalışma takvimine göre 18 Eylül 2017'de başlayan 2017-2018 eğitim öğretim yılı 8 Haziran 2018'de sona erecek ve öğrenciler yine yaz tatiline girecek.

2018 YILINDA YAPILACAK RESMİ TATİLLER

- 1 Ocak Yılbaşı (Pazartesi günü) resmi tatil

- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Pazartesi günü)

- 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (Salı günü) resmi tatil

- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Cumartesi)

- 14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (Perşembe günü) resmi tatil

- 15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün (Cuma günü) resmi tatil

- 16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün (Cumartesi günü)

- 17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün (Pazar günü)

- 15 Temmuz Demokrasi Bayramı (Pazar günü)

- 20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Pazartesi günü) resmi tatil

- 21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün (Salı günü) resmi tatil

- 22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün (Çarşamba günü) resmi tatil

- 23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün (Perşembe günü) resmi tatil

- 24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün (Cuma günü) resmi tatil

- 30 Ağustos Zafer Bayramı (Perşembe günü) resmi tatil

- 28 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazar günü)

- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazartesi günü) resmi tatil