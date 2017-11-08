Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AÖF 2017 Güz dönemi sınav tarihlerini öğrenmek için haberimize bakabilirsiniz. Açık Öğretim Fakültesinde üniversite eğitimlerine devam eden milyonlarca aday, AÖF 2017 güz dönemi sınav tarihlerinin ne zaman olduğunu merak ediyor. AÖF'den yapılan açıklamada, AÖF 2017 güz dönemi sınav tarihleri kasım ayı içerisinde yapılacak. Test usulü yapılan AÖF sınavı için sınav takvimi haberimizde yer alıyor. Peki 2017 AÖF güz dönemi sınav tarihleri ne zaman, AÖF sınavları ne zaman başlayacak? İşte AÖF sınav tarihleri ile ilgili detaylar...

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ





AÖF SINAV TAKVİMİ

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 13 - 14 Ocak 2018

Bahar Dönemi Ara Sınavı 14 - 15 Nisan 2018

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 02 - 03 Haziran 2018

2017-2018 Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı 21 Temmuz 2018

Not: Sınav tarihlerinde herhangi bir tereddüt yaşamanız halinde AÖF bürolarından bilgi alınması,son derece önemlidir. Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü zorunlu hallerde ilan edilen bu sınav tarihlerini değiştirebilir.

YENİ AÖF SINAVI NASIL OLACAK?

Yeni yayımlanan yönetmeliğe göre sadece dönem sonu sınavı yapılan proje gibi derslerde, parçalı sınav uygulanacak. Parçalı sınavların birleştirilmesiyle de dönem sonu sınav notu oluşturulacak ve bu notun, başarı notuna katkısı %100 olacak.

Sınav Sorularına İtiraz Nasıl Olacak?

Öğrenci, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren üç iş günü içinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

AÖF VİZE SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

2017-2018 AÖF Güz Dönemi vize sınav tarihleri belli oldu. AÖF sınavları 25-26 Kasım tarihlerinde yapılacak.

SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Binlerce öğrencinin beklediği AÖF sınav tarihlerine çok az bir zaman kaldı. AÖF sınavlarına girecek olan adaylar sınav yerlerini merak ediyorlar. Fakat AÖF sınav yerleri, sınavdan bir hafta önce internet üzerinden yayınlanıyor... Açıköğretim'de öğrencilerin merak edilen tüm soruları, sınav tarihleri, sorumluluk üniteleri Anadolum eKampüs üzerinden erişime açılarak öğrencilere kolaylık sağlandı.

SINAVA GİRMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi: Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.

Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz. Öğrenciler, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin Öğrenci Girişi bölümüne TCKN ve şifreleri ile giriş yaparak kendi sayfalarından veya AÖF Bürolarından alabilirler.