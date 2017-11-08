Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALES 2017 sınav giriş yerleri belli oldu mu? ALES sınav giriş yerleri öğren gibi aradıklarınıza buradan ulaşabilirsiniz. Binlerce aday Akademik Personel ve Lisansüstü eğitim Giriş Sınavına (ALES) girecek. Adaylar, 2017 ALES sınav giriş yerleri öğren, ALES sınav giriş yerleri sorgula, ALES sınav giriş yerleri belli oldu mu sorularının cevaplarına ulaşmaya çalışıyor. Kasım 2017 tarihinde yapılacak ALES sınavının giriş yerlerine ve diğer detaylarına buradan ulaşabilirisiniz...



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ALES sınav giriş belgesine nereden ulaşılıcak?

ALES sınav giriş belgelerine tüm adaylar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile soruların tamamına erişebileceklerdir.

ALES Sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

19 Kasım 2017 tarihinde gerçekleşecek olan ALES yerlerinin sınava 1 hafta kala açıklanması bekleniyor. Adaylar, sınav yerlerini ÖSYM'nin ‘Aday İşlemleri Sistemi' üzerinden takip edebilecek.

ALES sınavının geçerli yıl aralığı ise...

Yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl geçerli olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı’nın (ALES) sonuçları, söz konusu yönetmelik değişikliğiyle, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

Ayrıca, yönetmeliğe eklenen geçici madde ile daha önce yapılan ALES sonuçları da açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli sayılacak.

SINAVIN GEÇERLİLİĞİ KAÇ YIL?

Yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl geçerli olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı’nın (ALES) sonuçları, söz konusu yönetmelik değişikliğiyle, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

Ayrıca, yönetmeliğe eklenen geçici madde ile daha önce yapılan ALES sonuçları da açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli sayılacak.

ALES'E KİMLER GİREBİLİR?

Lisans eğitimi programından mezun ya da mezun olabilecek konumda olanlar ile yurt dışında lisans eğitimi alarak Türkiye’de akademik kariyer başlangıcı yapmak isteyenler, ÖSYM tarafından açıklanan kanun hükmünde kararname uyarınca ALES’e girebilirler. Araştırma görevlisi, uzman, okutman, öğretim görevlisi ve eğitim öğretim planlamacısı gibi kadrolar için açıktan ya da öğretim elemanı dışındaki kadrolar için naklen atanabilmek için ALES girilmesi zorunlu bir sınavdır.