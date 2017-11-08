Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KYK burs sonuçları belli açıklandı mı? 2017 KYK burs başvuru sonuçları sorgula gibi aradıklarınızı bu haberde derledik. 2017'de milyonlarca öğrenci, öğrencilik hayatını rahatça daim ettirmek için verilen burslara başvuruda bulundu. Bunlardan bir tanesi de Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK). KYK 2017 burs başvurusunda bulunan milyonlarca öğrenci, KYK burs başvuru sonuçlarını merak ediyor. Peki KYK burs başvuru sonuçları belli oldu mu? İşte 2017 KYK burs başvuru sonuçları ile ilgili detaylar...

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2018 BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ

KYK burs ve kredi miktarları, her yıl arttırılır. Ödemeler Ziraat Bankası aracılığı ile yapılır. Burs ve kredi alacak öğrencilere ilk ödeme Ocak ayında yapılacak. Lisans öğrencileri geçen sene 425 lira burs alırken, bu sene 470 lira burs alacak.

Lisans öğrencileri 470 lira,

Yüksek lisans öğrencileri 940 lira,

Doktora öğrencileri 1410 lira alırlar.

BURS VE KREDİ ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Bir öğrenci hem burs hem de kredi alamaz. Burs, normal öğretim süresince öğrenciye aylık olarak karşılıksız verilen yardımdır. Kredi ise karşılıklıdır. Öğrenci eğitim süresinin sonunda, aldığı krediyi taksitle ya da nakit olarak geriye öder. Burs alan öğrenciler; derslerde başarısız olursa, okulu uzatırsa ya da okuldan atılırsa bursları kesilir.

KYK BURSUNDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

- İki yıllık üniversite mezunu olup, dört yıllık üniversitenin üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden geçiş yapan öğrenciler (Hazırlık sınıfında olanlara burs verilmez)

- Yüksek lisans öğrencileri (Hazırlık sınıfında olanlara burs verilmez)

- Ön lisans ve lisans öğrencileri

- ÖSYM sınav sonuçlarına göre herhangi bir puan türünde ilk 100’e girmiş olanlar

- Amatör Milli Sporcu belgesine sahip olanlar

KYK BURSUNDAN KİMLER YARARLANAMAZ?

- Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar

- Kurumdan daha önce burs ya da kredi almış olanlar

- Öğretim kurumu kayıt tarihi itibariyle, bir yıl kaybı olanlar

- Açık öğretim, uzaktan eğitim öğrencileri

- Yabancı uyruklu öğrenciler

- Yüksek lisans hazırlık sınıfında olan öğrenciler

Burs alan ve gerekli taşımayan öğrencilerin de bursları kesilir. Burs kesilme sebepleri;

- Öğrencinin derslerde başarısız olması

- Vazgeçme, kayıt dondurma, izin alma

- Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarılma, geçici olarak uzaklaştırılma

- sağlık nedeniyle öğretim kurumuna devam edilmemesi

- Öğretim kurumunun kapanması

- Kurum yurtlarından süresiz olarak çıkarılma cezasının alınması

- Kesin hükümlü olunması

- Öğretim kurumu değiştirme esnasında, eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olunması