Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2017 en yakın ehliyet sınav tarihleri ile ehliyet sınavı için son başvuru tarihleri ne zaman? sorularının cevapları bu haberde. Milyonlarca aday, ehliyet almak için sıraya girdi. Ehliyet sınavına girmek isteyenler, ''Ehliyet sınav tarihleri ne zaman, en yakın ehliyet sınav tarihleri ve 2017 ehliyet sınav tarihlerinde son başvuru ne zaman'' gibi soruların cevaplarını arıyor. 2017 Aralık ayının 27'sinde yani Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan sınavının son başvuru tarihleri açıklandı. 9 Kasım'a kadar adaylar, 27 Aralık'taki sınava girmek için başvuru yapmaları gerekiyor. Sınav başvurusunu yapıp, sınav harcını yatıranlar, 27 Aralık 2017 tarihindeki ehliyet sınavına girmeye hak kazanacak... İşte en yakın ehliyet sınav tarihleri ve ehliyet sınavı son başvuru tarihleri ile ilgili detaylar...

EHLİYET SINAV SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ!

EHLİYET PUAN HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ!

EHLİYET SINAV SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ!

Yukarıda verilen linkler bilgilendirme amaçlıdır.

EHLİYET BAŞVURUSU İÇİN YAŞ ŞARTLARI

A1, B1 sınıfları için; 9 Kasım 2001 öncesinde doğanlar,

A2 ve B sınıfları için; 9 Kasım 1999 tarihinden önce doğanlar,

A sınıfı için; 9 Kasım 1997 tarihinden önce doğanlar,

C ve D1 sınıfları için; 9 Kasım 1996 tarihinden önce doğanlar,

D sınıfı için; 9 Kasım 1993 tarihinden önce doğanlar başvuru yapabilirler.

EHLİYET İÇİN GEREKLİ BELGELER

- Kimlik fotokopisi

- Biyometrik fotoğraf

- Öğrenim belgesi

- Sabıka kaydı

- Aile hekimi ya da özel poliklinikten alınacak sürücü olur sağlık raporu

EHLİYET SINAVINDAN GEÇMEK İÇİN KAÇ PUAN GEREKLİDİR?

Sınavda adaylara toplam 50 tane soru sorulur. Soruların değeri 2 puandır. En az 35 soruyu doğru cevaplandırarak 70 puana ulaşan adaylar, başarılı sayılırlar. Direksiyon sınavında da adayların en az 70 puan alması gerekir.

STAJYER EHLİYET UYGULAMASI

Sınavları başarıyla geçenler stajyer ehliyet sahibi olurlar. Stajyer ehliyet için adaylara iki yıl süre verilir. Bu süre içerisinde adayların 75 ceza puanına ulaşmaması gerekir. 75 ceza puanına ulaşanların ehliyetleri alınır. Ehliyeti alınanlar, psikoteknik teste girerler. Test sonucuna göre de ehliyet alabilmek için yeniden sürücü kursuna kayıt olunarak sınava girilmesi gerekir. İki yıl süre içerisinde 75 ceza puanına ulaşmayanlar ise başarılı sayılırlar. Trafikte ceza puanı yazılmasına neden olan bazı durumlar;

- Emniyet kemerini takmamak 15 ceza puanı

- Cep telefonu konuşmak 10 ceza puanı

- Emniyet şeridinden gitmek 20 ceza puanı

- Ruhsatsız araç kullanmak 10 ceza puanı

- Kırmızı ışık ihlali 10 ceza puanı

- Sol şeridi sürekli ihlal etmek ve hatalı sollama yapmak 20 ceza puanı

- Araç muayene süresini geçirmek 10 ceza puanı

- Yüksek sesle müzik dinlemek 10 ceza puanı

EHLİYET SINAVINDA HANGİ DEĞİŞİKLİK YAPILACAK?

Motorlu taşıt sürücüleri kursu yönetmeliğinde değişiklikler yapıldı. Yapılan değişiklikler kapsamında; kursta başarısız adaylar 45 gün içinde 3 kez daha ön sınava girebilecek. Sınav süresi 35 dakikadan az olamayacak.

Lise ve dengi okullar ile yüksekokul, üniversitelerde zorunlu ilk yardım, araç tekniği, trafik ve çevre derslerini aldıklarını belgeleyenler; bu dersler için eğitime girmez. Sadece sınava girerler. B sınıfı ehliyet için sınava girenlerden başarısız olanların oranı yüzde 55 ve üzerinde olursa, kurs hakkında işlem başlatılacak. Değerlendirilen aday sayısı 10’un altındaysa bu işlem uygulanmayacak.

Sürücü kursları için alınan karar doğrultusunda da nüfusu;

10 bin ve 20 bin arasında olan yerlerde 1,

20 bin ve 30 bin arasında olan yerlerde 2,

30 bin ve 50 bin arasında olan yerlerde ise 3 tane sürücü kursu açılması için izin verilecek. Nüfusu 10 binin altında olan yerlerde sürücü kursu açılamayacak.

EHLİYET SINAVINDAN KAÇ ALMAK GEREKİYOR?

Yazılı ehliyet sınavından geçen adaylar direksiyon sınavına girebiliyor. Fakat direksiyon sınavına girebilmek için adayların en az 70 puan alması gerekiyor.