Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ukulelenin hawaii dilindeki anlamı nedir? sorusunun cevabını haberimizden rahatlıkla ulaşabilirsiniz. İşte ukelelenin anlamı turkiyegazetesi.com.tr'de.Ukulele Hawaii dili'nde zıplayan pire anlamına gelmektedir. Ukulele genellikle dört telli bir enstrümandır.Çoğunlukla uke olarak kısaltılır. Tellerinin akortu G, C, E, A veya A, D, F#, B şeklindedir. Normal bir ukulele naylon veya kiriş telli olabilir.

Kim Milyoner Olmak İster ATV

Eskilerden beri süregelen TV yarışmaları denince akla ilk gelen yarışmalardan biri olan Kim Milyoner Olmak İster yine cap canlı, yep yeni bölümleri ile karşımıza çıkıyor. 7 den 70 e tüm kitleye hitap eden yarışmamızın adayları da program kadar heyecan verici. Bazen Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden çıkan öğrenciler bazen ise köyler de, yaylalar da hayatını sürdüren yerleşik hayattan bıkmış insanlar. Bu yarışma da herkesi yarışmacı adayı olarak görebilirsiniz!

Şu anda yarışmamızın sunuculuğunu hepinizin bildiği ünlü oyuncu Murat Yıldırım yapmaktadır. Ondan önce ise yine dev isimleri sunucu koltuğunda görmemiz mümkündü örneğin ; Selçuk Yöntem, Kenan Işık ve niceleri… Peki yarışmamıza katılım kaç şekilde gerçekleşiyor? Jokerleriniz neler, yarışma katılım şartları nelerdir? Tüm detaylar yazımızda yer almaktadır.

Kim Milyoner Olmak İster Yarışma Kuralları

Programın kuralları ve işleyişi format bakımından oldukça kolaydır. Yıların eskitemediği ve popüleritesi her daim yüksek olan Kim Milyoner Olmak İster in kurallarını yine bir gözden geçirecek olursak eğer, toplam da 12 adet sorudan oluşmaktadır soru havuzu. Bunlardan iki tane soru baraj sorusu olarak geçiyor. İlk baraj sorumuz 2.soru da karşımıza çıkıyor. Bir diğer baraj sorusu ise 7.soru da karşımıza çıkıyor. İlk baraj sorumuzun değeri 1000 TL. İkinci baraj sorumuzun parasal değeri ise 15.000 TL dir. Hemen özetlemek gerekirse eğer yarışmacı adayı 1.soruya doğru yanıt verip 2.soruya yanlış yanıt verirse 0 TL kazanır. Ama 2.soru da baraj sorusunu geçerse ve 7.soruya kadar herhangi bir soruda yanılırsa alacağı tutar 1000 TL.

Eğer yarışmacı adayı birinci ve ikinci baraj sorularını geçerse kasasına 15.000 TL yi atmayı garantiler. Yani 7.sorudan sonra herhangi bir soruya yanlış cevap vermesi durumunda kazanabileceği en yüksek tutar maalesef 15.000 TL dir. Toplam da programımız da 4 adet joker bulunmaktadır. Bunların da özel durumları bulunmaktadır. 3 adet joker sizlere başlangıçta veriliyor. Fakat bir tanesi 7.soruda ki ikinci barajı geçmeniz durumunda aktif oluyor ve bu barajın adı ise ” çift cevap jokeri “. Bu çift cevap jokeri ile soruya iki farklı yanıt verebilirsiniz. Diğer jokerler ise yarı yarıya joker hakkı, telefon ile joker hakkı ve seyirci joker hakkı olarak geçmektedir. Ayrıca yeni gelen özellikler ile Kim Milyoner Olmak İster de artık sesli sorular da yer almaktadır. Soru da sadece sesli bir müzik veya başka bir şey çalınır ve yarışmacı adayı bunu bilir. Tüm joker haklarınızın detayları ise şu şekilde yer almaktadır ;

Çift cevap hakkı jokeri : Sorulan soru da dilediğiniz iki şıkkı seçersiniz. Birincisi yanlış çıksa dahi diğeri doğru çıktığı takdir de soruya doğru yanıt vermiş sayılırsınız.

Telefon ile joker hakkı : Sizin tanımladığınız 3 adet kişiyi o an soru ile ilgili olduğunu düşündüğünüz kişiye çevirerek arayıp bilgi alabilirsiniz. Bu jokerde 3 kişi olma sebebi budur. Sorulan soru ile alakalı istediğiniz kişi ile iletişime geçebiliyorsunuz.



Yarı yarıya joker hakkı : Bu joker de ise size yöneltilen soru da cevabını bulmakta oldukça zorlanıyorsanız veya iki şık arasında kaldıysanız yarı yarıya joker hakkınızı kullanarak iki adet şıkkı eleyebilirsiniz.

Seyirci joker hakkı : Eğer ki size yöneltilen soruya dair fikriniz yoksa ve kullanabileceğiniz joker hakkınız kalmadıysa seyircilerden yardım alabilirsiniz. Seyircilere tanımlanan cihaz sayesinde o an soruya seyircilerin hangi şıkka % kaç oy kullandığını görebilir, oy birliğinin kararı ile doğru orantılı cevap verebilirsiniz. Genelde başarı oranı %90 ve üzeridir.

Kim Milyoner Olmak İster Ödülü

Yarışmamızın eskiden başlangıç ismi Kim 500 Bin Lira ister idi, yalnız gelişen ve büyüyen Türkiye’de artık yarışmamızın formatıda değişti. Kim Milyoner Olmak İster adı ile güncellenen yarışmamızın artık büyük ödülü tam 1.000.000 Türk Lirasıdır. Hemen hemen herkesin hayali olan bu 1.000.000 türk lirası 12 adet soruya doğru yanıt verebilecek herkese veriliyor.