Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YGS ve LYS'nin yerine gelen yeni sınav sistemi YKS ile ilgili yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınavı ne zaman yapılacak? Üniversiteye girişte uygulanan yeni sınav sistemi nasıl olacak? Kaç oturumda gerçekleşecek? Baraj puanı kaçtır? gibi soruların yanıtlarını bu haberimizde derledik. İşte YKS ile ilgili detaylar...

YKS NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurulunca, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nin 23 Haziran 2018 Cumartesi sabahı, ikinci oturum ile Dil Sınavı'nın ise 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılması kararlaştırıldı.

15 DAKİKA KURALI KALKTI

ÖSYM olarak adayların şikâyet ettiği birçok konuda iyileştirme yapacaklarını açıklayan Prof. Dr. Özer, "09:45 kuralı konusunda atılacak bir adım olup olmayacağı" sorusunu cevaplarken, "15 dakika kuralını kaldırıyoruz. Sınav başlama saati olan 10.00'dan sonra öğrenciler sınava alınmayacak. Öğrencinin lehine olabilecek ve ÖSYM'nin işleyişinde herhangi bir problem oluşturmayacak her türlü iyileştirmeyi yapacağız." dedi.

Sınavdaki kural ihlallerine ilişkin bazı esneklikler sağlayacaklarını da bildiren Özer, "Önceliğimiz, ÖSYM içerisinde güvenliği maksimum seviyede tutmak, ondan sonra sınavın sağlıklı ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak. Sınav kuralları ile ilgili şu anda çalışma yapıyoruz. Sınavların ölçme ve değerlendirme ilkeleri açısından isabetli ve geçerli olması da her daim önceliğimiz." diye konuştu.

YKS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Sınav ücretini de minimumda tutmaya çalışacaklarını vurgulayan Prof. Dr. Özer, "İki oturumun toplam ücretinin 120 lira olmasını planlıyoruz." bilgisini paylaştı.

Öte yandan YKS ücretlerinin önümüzdeki yıl ödeneceği bankalara dair henüz bir açıklama yapılmamasına karşın, ücretlerin kamu bankalarına yatırılması gündeme gelebilir. Kamu bankalarının yanı sıra bazı özel bankların da KPSS ödemesi kabul etmesi bekleniyor.

MÜFREDAT DIŞI SORU YOK

Prof. Dr. Özer ayrıca, sınava başvurunun mart ayı içinde yapılacağını bildirdi. Sınav takvimi, sınav süreleri, sınav başlangıç saatlerine ilişkin çalışmaların devam ettiğini belirten Özer, "Müfredat dışı soru kesinlikle sorulmayacak." dedi.

Prof. Dr. Özer, ikinci oturumda Türk dili ve edebiyatı-coğrafya 1, sosyal bilimler, matematik ve fen bilimleri olmak üzere 4 test yer alacağını hatırlatarak, "Sınav sürelerinin ne olacağı konusunda çalışmaları sürdürüyoruz. Cumartesi günü öğleden sonraki oturum tek olacağından, sınav süresini de buna göre ayarlayacağız. Sınav süresi konusunda adaylarımızın içi rahat olsun. Zaman konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamayacaklar. Hatta tercihi netleşmiş olan, sayısal, sözel veya eşit ağırlık tercihi netleşen adayların, sadece iki testi alacakları için çok daha geniş bir sürede soruları çözme imkanları olacak." diye konuştu.

ENGELLİ ADAYLAR İÇİN ÖZEL HAZIRLIK

ÖSYM'de engelli adaylar için daire başkanlığı kurulduğunu, 15 sınav merkezinde engellilere yönelik sınav yapılabildiğini vurgulayan Özer, "2018 yılı için tüm sınav merkezlerinde engellilerin sınava girebilmesiyle ilgili hazırlıklarımız devam ediyor. Hedefimiz bu. Engelliler bizim için çok kıymetli, engellilerin önündeki engelleri kaldıracağız." ifadesini kullandı.

ESKİ SINAVLAR KONTROL EDİLECEK

Özer, ÖSYM'nin tüm süreçlerini masaya yatırdıklarını bildirdi. Soru hırsızlığına ilişkin davalarla ilgili Özer, "Adalet olmazsa güven duygusu olmaz. Adaylar, sınavlarda aldıkları puanlara göre üniversitelere yerleşiyorlar veya memur, akademisyen ya da uzman olabiliyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Sınav güvenliği ile ilgili konuda kendilerinden önce başlayan bir sürecin bulunduğuna işaret eden Prof. Dr. Özer, şunları kaydetti:

"Biz bunun takipçisi olacağız ve çok daha güçlü bir hale getireceğiz. Soru hazırlamadan sınavın bitmesine kadar geçen tüm süreçleri takip edebilen bir sistem kuracağız. Ayrıca, geriye dönük olarak da süreçleri izlemeye alacağız. ÖSYM'nin yaptığı tüm sınavlara ilişkin geriye dönük incelemeler başlatıyoruz artık. Herhangi bir soruşturma olması gerekmiyor. ÖSYM, kendi kontrol mekanizmalarını kuracak. Yani, belli bir sistematik çerçeve içerisinde geriye dönük olarak adayların 10 yıllık sınav sonuçları rutin olarak incelenecek."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YÖK VE EĞİTİMCİLERE UYARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki yıl ilk kez olarak uygulanacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'ye dair açıklamalarda bulundu. MEB, YÖK ve eğitim danışmanlarını toplayarak, yeni sistemin neler getireceği, nasıl uygulanacağı ve sonuçlarının öğrencileri nasıl etkileyeceği konularında bilgi aldığı ifade edilen Erdoğan, üniversiteye girişte büyük bir dönüm yaşayan milyonlarca öğrencinin mağdur edilmemesi adına YÖK'ü ve eğitimcileri uyardı.

EN ÇOK SOSYAL BİLİMLER TARTIŞILIYOR

YÖK'ün yaptığı açıklamada YKS'de özellikle sosyal bilimler sorularının çıkarılması eleştirilere yol açmıştı. YÖK, bunun üzerine, ikinci sınava geçiş için 180 barajını kaldırmış ve iki sınavın ortalamasında 180 puanının yeterli olacağını açıklamıştı. Ayrıca Eşit Ağırlık öğrencileri için tarih ve felsefe soruları getirmişti. Ancak YÖK'ün tüm öğrenciler için tek bir kitapçık içinde 160 soru soracağını ve soru başına düşen süreyi uzatarak her sorunun da değerinin eşit olduğunu açıklaması, sayısalcılara avantaj, sözelcilere dezavantaj yorumlarına sebep oldu. (turkiyegazetesi.com.tr)

Geçen yıla göre bir sözel öğrencisi yeni sınavda aynı başarıyı gösterse bile yaklaşık 100 bin kişi geriye düşme riskini taşıyor. Yeni sistem Meslek Teknik Liseleri, İmam Hatip Liseleri ve Sosyal Bilimler Lisesi ve tüm sözel öğrencilerine mağduriyet yaşatabileceği şeklinde değerlendiriliyor. Ayrıca sınavın ilk oturumunda sadece Türkçe ve matematik sorulması, öğrencilerin tarih, din, felsefe gibi temel sosyal bilimler alanında tek bir soru dahi yapmadan tıp ve mühendislik alanlarını kazanabilecek olması da eleştiriler arasında yer alıyor.

ERDOĞAN: GENÇLER MAĞDUR EDİLMESİN

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, söz konusu endişelerin giderilmesini, yeni sınavın hiçbir öğrencinin mağduriyet yaşamasına müsaade edilmeyecek şekilde dizayn edilmesi talimatı verdiği öğrenildi. Öğrencilerin endişelerine dikkat çeken Erdoğan; "Gençler mağdur edilmesin. Sosyal bilimler dezavantaja yol açmasın, mesleki eğitim cazibesini korusun, temel bilimlere ilgi teşvik edilsin." diyerek talimatları iletti.

YKS NEDİR? İŞTE SINAVA DAİR BİLİNMESİ GEREKENLER

Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) YGS'den farkı ne?

TYT, farklı lise türlerinde öğrenim gören ve farklı düzeydeki bütün adaylara uygulanacağından ve adayların bilgiden daha çok temel yeterlilikler bakımından değerlendirilmesi yönüyle daha kapsayıcı olup bütün adaylar için fırsat eşitliği sunuyor.

Daha önce Yükseköğretime Giriş Sınavı (YGS) ile Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sistemleri arasında üç aylık bir süre farkı bulunuyor. Adaylar mart ayında YGS'ye girip ardından haziran ayında lisans tercihlerini yapabilmek için 5 ayrı oturumda yapılan LYS sınavlarına giriyordu. Yeni sistemin en büyük farkı kendini burada gösteriyor.

YGS’de 6 puan türü vardı. TYT’de ise her adayın sadece bir puanı hesaplanacak. Bu puan, Temel Yeterlilik Testi Puanı. (TYT-Puanı)

TYT'de sadece Türkçe ve Matematik bulunmasının sebebi nedir?

Türkçe ve Temel Matematik sorularının yer alması hem sözel, hem de sayısal açıdan temel yeterlilikleri belirlemek için kâfi görülüyor. Diğer bir ifade ile MEB’in orta öğretime geçiş için yeterli kabul ettiği bütün derslerin kazanımlarının ve bu kazanımlara dair öğrenci başarısının bir daha sorgulanması yerine; temel yeterliliklerin genel çerçevesi ve kazanımları değerlendirilecek.

TYT sorularının içeriği ve dayandığı müfredatta değişiklik var mı?

Hayır. Müfredat, MEB’in ortak müfredatından seçilecek.

TYT'nin avantajları neler? TYT'de elde edilen 200 ve üzeri puan ikinci yılda kullanılmak istenirse problem yaşanır mı?

TYT’de tek tip puan olması, adayların bu tek TYT-Puanı ile herhangi bir MYO programını tercih edebilmesine imkan tanıyor. Meslek lisesi mezunlarını yükseköğretime geçişe teşvik ediyor. Adayları okul dışı öğrenme kaynaklarına yöneltmemesi.

YKS’de sabah ve öğleden sonraki oturumlardaki testlerin yerleştirme puanına etkisi, geçtiğimiz yıl uygulanan YGS ve LYS’deki gibi olacak. İlk oturumda alınacak TYT’nin katkısı yüzde 40; Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve Dil alanlarındaki testlerden elde edilecek puanların katkısı yüzde 60.

Adayların, aldıkları puan takip eden yılda bu başarı sıralamasının karşılığına gelen puana dönüştürülecek. Sınava girenler için hak kaybının önüne geçilecek.

Soru sayıları ve süre ne kadar olacak? Bir soru kaç dakika olacak?

Birinci oturumda yapılacak Temel Yeterlilik Testi (TYT)’nde; 40 Türkçe, 40 Temel Matematik olmak üzere toplam 80 soru sorulacak. TYT’nin süresi 90 dakika.

Üniversiteye hazırlanan adaylar YGS'de Türkçe, Matematik, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri testlerinde 160 sorudan oluşan bir testten sorumluydu. Yeni sınavın ilk oturumunda ise sadece 80 soru olacak. LYS'nin yerine geçecek ikinci oturum ise Türkçe, Matematik, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri testi için 40 ayrı soru bulunacak. Yabancı dil sınavına girecek adaylara ise 80 soru yöneltilecek.

Geçmiş yıllarda yapılan sınavlarda soru başına 0,81 - 1,68 dakika arasında değişen süreler verilmekte iken, YKS’ de soru başına 1,25 - 2,25 dakika arasında değişen süreler verilecek.