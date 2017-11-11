Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siyah-beyazlı futbolseverler, İspanyol yıldıza büyük ilgi gösterdi ve uzun kuyruklar oluşturdu. Taraftarlar, Negredo'ya üzerinde 'Yürü be Negredo" yazan pankart hediye ederken, tecrübeli oyuncu, "Bunu balkonuma asarım" diyerek teşekkür etti.