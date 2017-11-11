Siyah-beyazlı futbolseverler, İspanyol yıldıza büyük ilgi gösterdi ve uzun kuyruklar oluşturdu. Taraftarlar, Negredo'ya üzerinde 'Yürü be Negredo" yazan pankart hediye ederken, tecrübeli oyuncu, "Bunu balkonuma asarım" diyerek teşekkür etti.
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Siyah-beyazlı futbolseverler, İspanyol yıldıza büyük ilgi gösterdi ve uzun kuyruklar oluşturdu. Taraftarlar, Negredo'ya üzerinde 'Yürü be Negredo" yazan pankart hediye ederken, tecrübeli oyuncu, "Bunu balkonuma asarım" diyerek teşekkür etti.
Etiketler : negredo,beşiktaş,