Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, sezon başında transfer ettiği Rakeem Christmas'ın sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımımız, 2017/2018 sezonu başında transfer ettiği Amerikalı pivot Rakeem Christmas ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti." denildi.Galatasaray Odeabank'a sezon başında transfer olarak ilk Avrupa tecrübesini yaşayan Christmas, NCAA'de Syracuse Üniversitesi, NBA'da ise Cleveland Cavaliers ve Indiana Pacers kadrolarında bulunmuştu.
Rakeem Christmas'ın sözleşmesi feshedildi
11.11.2017 - 20:29 | Son Güncelleme: 11.11.2017 - 20:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, ABD'li pivot Rakeem Christmas ile yollarını ayırdı.
Etiketler : Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı,ABDli pivot Rakeem Christmas,
518786 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/editorunsectikleri/518786.aspx
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