Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumartesi günlerinin merak konusu Sayısal Loto çekilişi sonuçları açıklandı. Bu hafta bin 96’ncı çekiliş yapıldı.Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar belli oldu. Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü 12, 14, 20, 26, 40 ve 48 olarak duyuruldu. Peki, büyük ikramiye’yi kazanan oldu mu? diye çok merak ediliyor. Sonuçları görüntüleyenlerin kimi üzüldü kimi sevindi. Bazılarıda bir daha ki haftayı şimdiden iple çekmeye bile başladı. İşte 11 Kasım Sayısal Loto sonuçları sorgulama…

11 KASIM SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto çekilişinde geçen hafta 6 bilen çıkmadı ve büyük ikramiye bu haftaya devretti. Geçen hafta; 5 bilen 234 talihli 3 bin 502 lira 45 kuruş, 4 bilen 9 bin 861 talihli 62 lira 60 kuruş ve 3 bilen 165 bin 449 talihli de 10 lira 50 kuruş ikramiye almaya hak kazandı. Çekilişte talihlilere toplam 3 milyon 174 bin 86 lira 40 kuruş ikramiye dağıtıldı. Kamuya KDV olarak 2 milyon 36 bin 840 lira 64 kuruş ve Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 137 bin 665 lira 59 kuruş aktarım yapıldı.

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

1 ile 49 sayı kümesi içinden 6 sayı seçilerek oynanan bir şans oyunudur. 6,5,4 veya 3 sayının doğru tahmin edilmesiyle ödül kazanılır. Büyük ödül 6 bilen katılımcı veya katılımcılara verilir. Bir çekilişte 6 bilen çıkmaz ise ödül bir sonraki çekilişe devredilir ve ödül miktarı böylece katlanarak devam eder. Bu şekilde yapılacak devir 3 haftayı geçemez 4’üncü haftada da 6 numarayı doğru tahmin eden yoksa ödül beş bilen katılımcı veya katılımcılara, beş bilen de yoksa ödül, dört numarayı doğru tahmin eden katılımcı veya katılımcılara verilir. Sayısal Loto sonuçları MPİ canlı yayını ile her cumartesi saat 21.15'te açıklanıyor.

SAYISAL LOTO’DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

1096. hafta çekilişi gerçekleştirilecek Sayısal Loto’da en çok çıkan ve talihlilere ikramiye kazandıran sayılar; 18, 21, 36, 38 ve 40’tır. Çekiliş sonucunda en az çıkan sayılar ise; 33, 37, 43 ve 45’tir.

SAYISAL LOTO İKRAMİYE ÖDEME MERKEZLERİ

Sayısal Loto ikramiyelerinin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür. İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar. Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkod, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri, (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

SAYISAL LOTO HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

18 yaşından küçük olanlar, Sayısal Loto çekilişlerine katılamaz. Katılsalar bile ikramiye alamazlar. Çekiliş kuponu doldurulurken kırmızı kalem kullanılmaması ve işaretlemelerin dik olarak yapılması gerekir. Oynanan kolon iptal edilecekse, kolon altında yer alan iptal kutucuğu işaretlenmelidir. Çekiliş için doldurulan her kolon ücretlendirilir. Sayısal Loto’da katılım sınırı bulunmaz. İstenilen sayıda kolon doldurularak çekilişe katılım sağlanabilir.Çekiliş sonucunda 6 bilen çıkmazsa, büyük ikramiye bir sonraki hafta verilmek üzere devreder.



SAYISAL LOTO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?

Sayısal Loto her hafta Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenir. Çekiliş sonucunda 3, 4, 5 ve 6 bilen talihliler ikramiye almaya hak kazanırlar. İkramiye almaya hak kazanan talihlilerden;

3 ve 4 bilenler loto bayilerinden,5 bilenler loto bayilerinden veya Milli Piyango İdaresi şubelerinden,6 bilen ve büyük ikramiye kazananlar ise Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyesini alabilir. Kazanılan ikramiyelerin alım süresi 1 yıldır. Talihliler bir yıl içerisinde ikramiyesini almalıdır. Bir yıl sonunda alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar. Zaman aşımına uğrayan ikramiyeler için de ödeme yapılmaz.