Türkiye’de 1981’den beri 24 Kasım’da Öğretmenler Günü kutlanmaktadır. . 26 Kasım 1992’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleşen 24 Kasım Öğretmenler Günü bu yıl da birbirinden renkli etkinliklere sahne olacak.Yüzbinlerce öğrenci bu sene 24 Kasım ne zaman? diye merak etmeye başladı bile. Öğrenciler en sevdiğiniz, değerli öğretmenleriniz için yada hiç unutmadığınız hayatınıza yön veren öğretmeninize bu 24 Kasım Öğretmen Gününde kısa, uzun ve anlamlı mesajları sizler için derledik. Gönlünüzden geçen duygulara tercüman olabilmek amacı ile 24 Kasım Öğretmenler günü şiirleri ve resimli mesajlar haberimizde.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Öğretmenler günü bu yıl 24 Kasım 2017 Cuma günü olacak.Ancak öğretmenler günü çok mzel bir gün olsada resmî tatil değil. Eğer resmi tatil olsaydı öğrenciler bu habere çok sevinirdi. Cuma gününe denk geldiği için böylelikle 3 gün tatil olurdu.Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar, 26 Kasım 1992’de Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleşir.Pek çok ülkede 1994’ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris’te gerçekleşen “Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı”’nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından “Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi”’ni oybirliği ile kabul edilişinin yıl dönümüdür.

RESİMLİ ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI

ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI

-Ögretmen, Doğan Güneşe Benzer. Etrafını Aydınlatarak Karanlıklara Meydan Okur. Ögretmenler Günün Kutlu Olsun!

- Tüm bildiklerini bize öğrettin, millete faydalı bireyler ettin, kalemi kılıçtan çok keskinlettin, çareler ürettin sen öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

- Bir Ulusun çağdaş ülkeler düzeyine erişebilmesi; Eğitim ve ögretimin kaliteli ve bilimsel yöntemlerle yürütülmesi ile ancak mümkün olabilir. Ögretmenler Günün Kutlu Olsun!

- Dünyanın en degerli varlıkları olan siz Öğretmenler! Bugün, Türk Öğretmeninin Şeref Günüdür. Ona Olan Saygıyı Yenileme, Onun Yüceliğini Anma Günüdür. Böyle Anlamlı Bir Günde Hepinizi Sevgiyle, Candan Kutluyoruz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun!

- Çocuklarımızın yetişmesinde büyük rol oynayan, her türlü fedakarlığı gösteren sizlere çok borçluyuz. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.

- Siz Ögretmenler "sevgi Elcileri" Siniz. Sınıfta yasama sevinci, Toplumda Huzur, Ülkede Barış, Meslektaşları arasında demokratliğin Simgesisiniz. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.

- Sen bahçemde tek gül, kalbimde tek cansın. Sen sevdiren öğretensin öğretmenler gününüz kutlu olsun canım öğretmenim.

- Dünyanın en kutsal vazifesini yapan tüm öğretmenlerimin öğretmenler gününü canı gönülden kutlar ellerinden öperim.

- Öğretmenim, bu mutlu gününüzde size sağlık ve mutlulukl diler, ellerinizden öperim. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun

-Biricik öğretmenim canım öğretmenim iyiki varsın iyiki benimlesin. Sağol varol öğretmenler günün kutlu olsun.



-Ülkemizin fedakar öğretmenleri, sizler her şeyin en güzeline layıksınız. Ögretmenler Gününüz kutlu olsun!



-Okumayı yazmayı hızlı düzgün saymayı her an dürüst olmayı sen öğrettin öğretmenim…



-Sevgiyle, bilgiyle yoğurdun bizi, bu azimle aştık cahillik denizini, barışın güvercini, doğruluk hazinesi, inan ki sensin, can öğretmenim…



-Öğretmenim, bu mutlu ve özel gününüzde size sağlık ve mutluluklar diler, ellerinizden öperim



-Canım öğretmenim, bu özel gününüzde sizlere sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler dilerim.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ

ÖĞRETMENİME

Bilgi demetleri sun, yine bana,

Yine yalçın dağlar ötesinden gel...

Işık saç, erdem ver, sisli dünyama,

Yine altın çağlar ötesinden gel...

Aydınlığa giden sonsuz yollardan,

Tomurcuklar açan yeşil dallardan,

Bahçedeki taze, solmaz güllerden,

Baharlarla bağlar ötesinden gel...

Fecri müjdeleyen yıldızdan, aydan,

Uzat maviliği şeffaf saraydan

Buketler dererek bize uzaydan,

Göklerden al tuğlar ötesinden gel.

Milletime doğan şafaklarla şen,

Şehitler yatağı topraklarla sen,

Irkıma şen veren bayraklarla sen

Tarihler, otağlar ötesinden gel....

Süleyman ÖZBEK

SANATKAR

Al, işte boyalarım

Bir resim yap bana,

Kâğıdı kocaman olsun...

Bir manzara çiz Anadolu'dan

Şöyle güzel bir manzara

Seyrine doyum olmasın...

Dünyamı karartan

Kara bulutları çizme sakın!

Önce, güneşi yap

En üst köşeye;

Aydınlatıcı olsun,

Sıcaklık versin gönüllere...

Ön plânda

Bir çoban görünsün;

Yaslamış sırtını

Ulu bir çınar ağacına.

Kavalını da ver eline

Yanık yanık çalsın

Bizim türkülerden...

Çıngıraklı

Kınalı koyunları,

Kuzuları da yap tabi.

Gönüllerde sevgiyi yeşerten

Çimenleri de boya.

Sümbülleri, nergisleri de çiz

Körpe çocuklar misali...

Bir dere aksın yan taraftan

Beyaz köpüklü,

Suları serinletici olsun

Yeşertsin tohumları...

Sonra;

Uzaklarda görünen

Bir köy olsun,

Bizim köyümüz.

Evleri görünsün; kerpiçten.

Okulunu da çiz;

Bacası ak tüten...

Ve,

Bir yol çiz

Arkadaki dağların ta yücesine

Aydınlık olsun...

Eline sağlık öğretmenim,

Ne kadar da güzel oldu!..

Olmasaydı bu çizgiler,

Boş kâğıt neye yarardı!..

Ya ben;

Ya bendeki çizgilerin öğretmenim;

Bilginin,

Gerçeğin,

Sevginin

Solmayacak çizgileri.

Ya onlar olmasaydı,

Ben; manzarasız

Boş resim kâğıdı gibi

Bir hiç olurdum...

Devam et öğretmenim:

Tükenmesin hiç kalemin,

Tükenmesin nefesin.

Gönlümün ta derinliklerinde

Yücelerden yücesin...

Bir kâğıda,

Bir kendime bakıyorum.

Başkalarını bilmem ama,

Dünyanın en büyük sanatkârı

İnan sensin...

Hüseyin KULAKSIZ



BEN ÖĞRETMENİM

Doğuda, batıda benim izlerim,

Güneyde,kuzeyde benim özverim.

Dağlar yol versin,ister vermesin,

Dağı,taşı deler yine giderim.

Devletin çatısı benim eserim,

Ata'mın dediği yolda giderim.

Anamdan,babamdan hatta kendimden,

Bizleri kurtaran eli severim.

İster bozkır olsun,isterse çorak,

Orası bir vatan,kutsal bir durak.

Işığı yakmaktır, benim görevim,

Bizlere yakışmaz,geride durmak.