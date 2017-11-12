Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlki 7 Kasım 2005 tarihinde Melih Cevdet Anday için gerçekleştirilen ve bugüne kadar 45 bine yakın izleyiciyi ağırlayan Ustalara Saygı Gecesi, alanının tek ve en uzun soluklu organizasyonu olma özelliğini taşıyor.

Ülkemizi ve dünyayı bütün halleri ve renkleri ile fotoğraflayan, illüstrasyonları ile dile getiren, cam eserleriyle zenginleştiren ve çok farklı alanlardaki çalışmalarıyla ‘Hezarfen’ adını alan Çizgen için düzenlenen gece saat 20.00’de başlayacak. Başta, fotoğraf sanatına yaptığı hizmetleri ve ülkemize kazandırdığı sanatsal değerleri 59 yıldır aralıksız sürdüren Gültekin Çizgen’e saygı gecesine aralarında Selim Seval, Tekin Ertuğ, Ali Saydam, Necip Sarıcıoğlu, Emre İkizler, Ekrem Özen, Leyla Alaton, Nural Denker, Kazım Kurt, Ali İbrahim Yalçın, Başak Çizgen, Aylin Gözen, Birsen Geçikli, Bilge Cuntay’ın da olduğu ailesi ve dostlarından birçok isim katılım gösterecek.