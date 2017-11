Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika! Irak'ta 7,3 büyülüğünde deprem oldu.Depremin İran ve Irak'ın birçok şehrinde, yanı sıra BAE, Kuveyt ve Türkiye'de de hissedildiği söyleniyor. Irak'ta yerel saat ile 21:20'de bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Halepçe kentinin 35 km güneybatısı olduğu belirtiliyor.

Irak'ın İran sınırına yakın Halepçe kenti yakınında meydana gelen deprem nedeniyle ülkenin batısındaki Kermanşah eyaletine bağlı kentlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 155'e çıktı.

Tesnim Haber Ajansı'na açıklama yapan İran Meclisi Milletvekili Ferhad Tecri, gece saatlerinde meydana gelen depremin ardıdan Kasrı Şirin, Serpulzihab ve Selas Babacani'de 155 kişinin öldüğünü, bin 500'ün üzerinde kişinin yaralandığını söyledi.

İran devlet televizyonuna konuşan Kermanşah Eyaleti Vali Yardımcısı Mücteba Niykkerdar da göçük altında çok sayıda insan bulunduğunu dile getirdi.







KALIN: EKİPLERİMİZ HAREKETE GEÇMİŞ DURUMDA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kuzey Irak'ta meydana gelen depremle ilgili oalrak "Irak’ın kuzeyinde meydana gelen deprem nedeniyle AFAD, Kızılay ve diğer birimlerimiz arama-kurtarma çalışmaları ve ilaç, battaniye vb. insani yardımlar için harekete geçmiş durumda" açıklamasında bulundu.

AFAD: TÜRKİYE'DE HERHANGİ BİR HASAR BİLGİSİNE ULAŞILMADI



AFAD Başkanı Güllüoğlu, Irak'ta meydana gelen depreme ilişkin, "İran tarafından yapılan açıklamada '6 can kaybı' rakamı var. Irak makamlarıyla irtibat halindeyiz. Türkiye'de de bu deprem hissedildi. Birçok ildeki AFAD ekipleri eliyle o illerde yıkım var mı, diye araştırdık. Türkiye'de herhangi bir binanın hasarlandığı ya da can kaybı, yaralı bilgisi şu ana kadar ulaşmadı. Bu ülkemiz açısından sevindirici bir durum." dedi.

SAĞLIK BAKANI DEMİRCAN: HAZIRLIĞIMIZI YAPTIK



Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Irak'ta meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Kuzey Irak'tan gelecek talebe göre her türlü hazırlığımızı yaptık, bekliyoruz." dedi.Demircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremle ilgili Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve acil müdahale ekiplerinin hazır olduğunu söyledi.Irak'ın kuzeyiyle temas kurulmaya çalışıldığını belirten Demircan, "Kuzey Irak'tan gelecek talebe göre her türlü hazırlığımızı yaptık, bekliyoruz. Havaalanları uçuşa kapalı. Dışişleri Bakanımızın vereceği bilgiye ve gelecek talebe göre her türlü hazırlığımızı yaptık, bekliyoruz." ifadesini kullandı.Diyarbakır ve Ankara'daki deprem ekiplerinin hazır olduğunu dile getiren Demircan, havayoluyla yapılacak bir yardımda hareketin Ankara'dan olacağını kaydetti.

TÜRKİYE'DE BAZI KENTLERDE DE HİSSEDİLDİ

Deprem, Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu illerinden de şiddetle hissedildi. Birçok bölgede vatandaşlar sarsıntı ile sokaklara çıkarken, depremin Türkiye sınırlarında yıkıma yolaçıp açmadığı konusunda çalışmalar başlatıldı. Akmerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre bugün saat 21.18'de merkez üssü Irak'ın Süleymaniye kentinde Richter ölçeğine göre 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Irak'ın genelinden şiddetle hissedilen deprem, Türkiye'nin de Doğu ve Güneydoğu illerinden de hissedildi. Süleymani merkezli depremle birlikte Van, Hakkari merkez ile ilçeleri Şemdinli, Yüksekova, Çukurca'nın yanısıra Şırnak, Siirt, Mardin, Batman, Diyarbakır il merkezleri ile bağlı ilçelerinde de vatandaşların bir bölümü korku ve panikle sokaklara çıktı. Depremin bu bölgelerde herhangi bir yıkıma yolaçıp açmadığı ile ilgili yerel yönetimler çalışmalar başlattı.Kandilli'ye göre deprem zeminden 11.7 kilometre derinlikte meydana geldi.

TÜRK KIZILAY'I HAREKETE GEÇTİ

Türk Kızılayı, Irak'ta meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki deprem üzerine harekete geçti.Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, NTV yayınına bağlanarak "Ekiplerimizi bölgeye sevk ediyoruz, Irak Kızılayı ile irtibat halindeyiz" açıklamasını yaptı.Kızılay Başkanı, AFAD VE UMKE'nin hazırlık yaptığını açıkladı.

DEPREM 6 ÜLKEDE HİSSEDİLDİ

Deprem, Irak ve Türkiye'nin yanı sıra İran, Suriye, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde de hissedildi.