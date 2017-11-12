Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Irak'ın İran sınırındaki Süleymaniye kentinde 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası ise ilk ölüm haberi İran'dan geldi. İran devlet televizyonu yaşanan deprem sonrası ilk belirlemelere göre ülkede 6 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.Öte yandan NTV Canlı yayına bağlanan Muhammed İlahanlı, IKBY Başkenti Erbil'de ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği 50 kişinin de yaralandığı bilgisini paylaştı.

DEPREM KOMŞU ÜLKELERDE DE HİSSEDİLDİ

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nun (USGS) verilerine göre Irak'ın güneydoğusunda yer alan Süleymaniye'de deprem yaşandı. Depremin richter ölçeğine göre 7.3 büyüklüğünde olduğu açıklandı. Deprem, Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki birçok ilde ve İran, Suriye, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde de hissedildi.



7,2'Yİ REVİZE ETTİ

Yapılan açıklamada 650.000 nüfusa sahip bölgede meydana gelen depremin Türkiye'nin doğusundaki birçok ilde de hissedildiği belirtildi. USGC tarafından yapılan ilk açıklamalarda depremin büyüklüğünün 7.2 olduğu açıklansa da daha sonra kuruluş bunu revize ederek 7.3'e çıkardı.



HALEPÇE'NİN 32 KM UZAĞINDA

Depremin merkez üssünün Süleymaniye'nin 103 kilometre uzağında olduğu kaydedildi. USGC'nin verilerinde depremin Halepçe'nin 32 kilometre uzağında meydana geldiği de belirtiliyor.