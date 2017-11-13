Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KYK burs sonuçları açıklandı mı sorusunun cevabı araştırılıyor. KYK burs sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yükseköğrenim kredi ve Yurtları Kurumu her sene, merkezi sınavlara girdikten sonra eğitimine üniversitede devam eden öğrencilere burs, yurt ve öğrenim kredisi imkanı sunuyor. Öğrenciler üniversite kayıtlarını tamamladıktan sonra, KYK başvurularını kurumun belirttiği tarih aralığında gerçekleştiriyorlar. KYK burs sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl 12 Ekim tarihinde başvurusu tamamlanan burs başvuru sonuçları, 17 Kasım tarihinde öğrencilerin erişimine açılmıştı. KYK burs miktarı ne kadardı? Burs ücreti ile ilgili resmi açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Üniversite öğrencilerine bursu biz 425 liraya çıkardık. Fakat bu yıl lisans öğrencilerine kredi burs 470 lira oldu' demişti. Geçtiğimiz sene ilk defa müracaatta bulunmuş olup taahhütname onay işlemlerini tamamlayan ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerimizin ilk ödemeleri aralık ayı itibariyle ekim, kasım ve aralık olmak üzere üç ay olarak yatırılacaktır.

E DEVLET GİRİŞ EKRANI

KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Geçtiğimiz yıl 12 Ekim tarihinde başvurusu tamamlanan KYK burs başvuru sonuçları, 17 Kasım tarihinde öğrencilerin erişimine açılmıştı. Bu yılki KYK burs başvuları ise 16 Ekim tarihinde sona erdi. Geçtiğimiz yılın açıklama süreci baz alınırsa, bu yıl 21 ila 24 Kasım tarihleri arasında öğrencilerin erişimine açılacağı öngörülüyor.

KYK BURS MİKTARI NE KADAR?

KYK burs kredi miktarı ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir katıldığı bir televizyon kanalında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Üniversite öğrencilerine bursu biz 425 liraya çıkardık. Fakat bu yıl lisans öğrencilerine kredi burs 470 lira oldu' dedi.

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATAR?

KYK burslarının ödenme tarihi geçtiğimiz sene aşağıdaki gibiydi:

İlk defa müracaatta bulunmuş olup taahhütname onay işlemlerini tamamlayan ÖN LİSANS, LİSANS, YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA öğrencilerimizin ilk ödemeleri aralık ayı itibariyle ekim, kasım ve aralık olmak üzere üç ay olarak yatırılacaktır. Öğrenciler TC KİMLİK numarasının son hanesine göre burs/kredilerini çekebileceklerdir.

KYK BURS SONUÇLARI KAÇ GÜN İÇERİSİNDE AÇIKLANIR?

Geçtiğimiz yıl 12 Ekim tarihinde başvurusu tamamlanan KYK burs başvuru sonuçları, 17 Kasım tarihinde öğrencilerin erişimine açılmıştı. Bu yılki KYK burs başvuları ise 16 Ekim tarihinde sona erdi. Geçtiğimiz yılın açıklama süreci baz alınırsa, bu yıl 21 ila 24 Kasım tarihleri arasında öğrencilerin erişimine açılacağı öngörülüyor.

TC KİMLİK NUMARASI ÖDEME TARİHİ

0 İle Bitenler Ayın 6’sı itibariyle

2 İle Bitenler Ayın 7’si itibariyle

4 İle Bitenler Ayın 8’i itibariyle

6 İle Bitenler Ayın 9’u itibariyle

8 İle Bitenler Ayın 10’u itibariyle

Değerli öğrencilerimiz,

Burs/kredi ödemeleri, Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından başvurularınıza istinaden mevzuat çerçevesinde Ziraat Bankası aracılığı ile yapılmaktadır.

KYK BURSUNU KİMLER ALAMAZ?

Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,

Yabancı uyruklu öğrenciler,

Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,

Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,

Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,

Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler , burstan yararlanamazlar.

KATKI KREDİSİ NEDİR ?

Yüksek öğretim kurumlarında bir öğrenci için cari hizmet ödeneği karşılığı Bakanlar Kurulunca tespit edilen miktarın Devlet katkısı dışında kalan ve borçlanma karşılığı Kurumca öğrenci adına öğretim kurumu hesabına ödenen paradır.

Ancak, 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulunun Kararı ”2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenimine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden, 4 üncü ve 11 inci maddelerdeki hükümler saklı kalmak kaydıyla, öğrenci katkı payı alınmaz. Bu öğrencilerden alınması gereken öğrenci katkı payı tutarları, Devlet tarafından karşılanır” hükmüne amirdir. Bu sebeple Kurumumuzca da katkı kredisi verilmemektedir.

Katkı kredisi borcu; öğrenci adına öğretim kurumu hesaplarına ödenen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.