Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Duygu Sarışın kimdir, kaç yaşındadır? Yüzü yandığı haberleri ile gündeme oturan Duygu Sarışın'ın son durumu ne? Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Burcu karakterini canlandıran oyuncunun set esnasında yüzü yandı. Oyuncunun yüzünün neden yandığı henüz bilinmiyor. Peki Duygu Sarışın'a ne oldu, Duygu Sarışın kimdir, nereli, kaç yaşında?

DUYGU SARIŞIN'A NE OLDU?



Ufak Tefek Cinayetler dizisinde 'Burcu Hoca' karakterini canlandıran genç oyuncu Duygu Sarışın, dizi çekimleri sırasında büyük bir talihsizlik yaşadı. Ekip, çekimleri iptal edip genç oyuncuyu Bağcılar Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil müdahale yapılan Sarışın, ardından plastik cerrahiye sevkedildi. Şok olay nedeniyle dizinin o günkü çekimleri iptal edildi.

DUYGU SARIŞIN KİMDİR, NERELİ?



Duygu Sarışın, 24 Kasım 1987 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Öğrenimini Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk bölümünde tamamlayan Sarışın, daha sonra İzmir Ekonomi Üniversitesi, Moda Tasarım Bölümü’nde dersler almıştır. Bu eğitimlerinin ardından güzel oyuncunun deneyim kazandığı yer ise İzmir Devlet Tiyatrosu olmuştur.

2011 yılında ise televizyon dünyasına Cennetin Sırları dizisi ile adım atmış; İçerde, İnadına Yaşamak, Kaçak Gelinler, Güneşi Beklerken, Rengarenk gibi diziler de rol almıştır.

Star Tv’de yayınlanan; kadrosunda Gökçe Bahadır, Aslıhan Gürbüz, Bade İşçil, Tülin Özen, Mert Fırat, Ferit Aktuğ, Yıldıray Şahinler, Selim Bayraktar, Hayal Köseoğlu, ve Tansu Biçer gibi isimlerin yer aldığı Ufak Tefek Cinayetler dizisinin kadrosunda yer almakta ve Burcu karakterini canlandırmaktadır.

Duygu Sarışın 1.70 boyunda ve 56 kilo ağırlığındadır.