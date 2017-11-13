Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Savaşçı 20. bölüm sitemizden izleyebilirsiniz. Savaşçı 21.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kılıç Timi'nin nefes kesen mücadelesini konu alan Savaşçı son bölümde; Yüzbaşı Kağan ve Kılıç Timi Kopuz’un hayatıyla ilgili endişelenirken, General Kutalmış’ın verdiği görev timde rahatsızlığa sebep olur. Bu arada Kırlangıç Paşa da Kopuz’un ortadan kaybolduğunu öğrenir ve bunun için gerekli hazırlığını yapar. Temo ise boş durmaz, Albay’ı bulmak için şeytani planlarını devreye sokar. Yakaladığı bir ayrıntıyla harekete geçen Temo, Albay’ı ele geçirmek üzere yola çıkar. Üsteğmen Serdar öldü mü? Peki, Savaşçı 20.son bölüm ün ardından, merakla beklenen Savaşçı 21.bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SAVAŞÇI 20. BÖLÜM İZLE

SAVAŞÇI 21. BÖLÜM FRAGMANI NE ZAMAN YAYINLANACAK

Fox TV ekranlarının beğeniyle izlenen dizisi İsimsizler 21.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak yayınlanmaz haberimizde yer alacaktır.

SAVAŞÇI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yüzbaşı Kağan ve Kılıç Timi Kopuz’un hayatıyla ilgili endişelenirken, General Kutalmış’ın verdiği görev timde rahatsızlığa sebep olur. Bu arada Kırlangıç Paşa da Kopuz’un ortadan kaybolduğunu öğrenir ve bunun için gerekli hazırlığını yapar.

Temo ise boş durmaz, Albay’ı bulmak için şeytani planlarını devreye sokar. Yakaladığı bir ayrıntıyla harekete geçen Temo, Albay’ı ele geçirmek üzere yola çıkar. Ama Albay’la karşı karşıya gelmek sandığı kadar kolay olmayacaktır...

SAVAŞÇI KONUSU VE OYUNCU KADROSU

Savaşçı, dünyanın en zor şartlarında görev yapan, akla gelebilecek

tüm güçlüklere katlanan adanmış kahramanların, “Bordo Berelilerin” hikayesi... Öykü, bir dönem Bordo Bereliler’in seçkin birliklerinden olan ünlü Kılıç Timi, komutanları Albay Halil İbrahim Kopuz (Murat Serezli) ve Yüzbaşı Kağan Bozok’un (Berk Oktay) hapisten çıkıp tekrar timi toplamaları ve göreve dönüşleriyle başlıyor. Üstün beceri, görev duygusu ve sonsuz vatan sevgisiyle Kılıç Timi, ülkenin ihtiyaç duyduğu her noktada görev alıyor, Türkiye’nin sıkılmış yumruğu, bükülmez bileği oluyor.

Aşklarını, özlemlerini, yaşadıkları türlü zorlukları omuzlarında taşıyan bu genç adamlar, kendilerini adadıkları vatan için her şeylerini fedaya hazırdırlar!

Çünkü onlar için, “söz konusu vatansa, gerisi teferruattır..!”