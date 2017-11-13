Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fazilet Hanım 22. Bölüm de ne oldu ve Fazilet Hanım ve Kızları 23. Bölüm fragmanı merakla araştırılıyor. Fazilet Hanım izleyicisi ile her cumartesi Star TV ekranlarında buluşuyor. Son bölümün ardından merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ece’nin Hazım Egemen ile evlenmesi, Yasin ile de Hazım Egemen’in kızı Selin’in evlenmesi işleri içinden çıkılmaz bir hale getirdi. Fazilet ise giderek dibe batıyor. Hazan, Yağız ve Sinan arasındaki gerilim daha da yükselerek devam ediyor. Fazilet Hanım ve Kızları son bölümde Hazan, Yağız ve Sinan arasındaki gerilim devam ediyor.Hazan, Sinan’ın canını yakmak için hiçbir fırsatı kaçırmazken, Yağız için Hazan’ın yanı başında olmasıyla yeni bir duygusal sınav başlamıştır. Fazilet Hanım ve Kızları 23. Bölüm fragmanı ve 22. Bölüm izle haberimizde.

FAZİLET HANIM 22. BÖLÜM İZLE

FAZİLET HANIM VE KIZLARI 23. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Fazilet Hanım ve Kızları 23. Bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Ancak fragman daha yayınlanmadı

FAZİLET HANIM VE KIZLARI SON BÖLÜM ÖZETİ

Yağız, içinde çırpındığı çaresiz aşkı saklayamıyor...

Senaristliğini Sırma Yanık’ın yaptığı, yapımcılığını Avşar Film’in üstlendiği yönetmen koltuğunda ise Gökçen Usta’nın oturduğu dizinin oyuncu kadrosunda Nazan Kesal, Deniz Baysal, Afra Saraçoğlu, Mahir Günşıray, Gülsen Tuncer, Çağlar Ertuğrul, Alp Navruz, Tuğba Melis Türk, Tolga Güleç, Hazal Türesan, İdris Nebi Taşkan, Ecem Baltacı, Zerrin Nişancı ve Sevinç Erol’un yer alıyor.

Hazan’ın Yağız’a komşu olması, Yağız ve Sinan için altından kalkması kolay olmayan bir şoka dönüşürken, abi kardeş arasındaki gerilim hiç olmadığı kadar yükselir. Hazan, Sinan’ın canını yakmak için hiçbir fırsatı kaçırmazken, Yağız için Hazan’ın yanı başında olmasıyla yeni bir duygusal sınav başlamıştır. Yalıdan kovulan Fazilet, ne yapacağını bilemez halde, kızından umudunu kesmeden masumiyetini kanıtlamaya çalışsa da Yasemin, yalıda savunmasız kalmış olan Ece’yi avucunun içine almak için yeni hesaplar peşindedir. Fazilet’in Ece’den yediği darbeler bitmek bilmezken, Yasemin’in tuzağına düşen Ece geri dönüşü olmayan bir yola girmek üzeredir.

Hazan annesinin başına gelenlerden habersiz, kendi intikam oyununda acı ve öfkeyle sınanırken, Sinan için kıskançlığı, Yağız için de çırpındığı çaresiz aşkı saklamak artık imkansızdır.