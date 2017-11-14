Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2018 KPSS lisans sınav tarihleri belli oldu. Peki KPSS sınavı 2018'de hangi tarihlerde başlayacak. KPSS lisans sınav başvuru tarihleri neler gibi aradıklarınız bu haberde. 2017 yılı biterken, ÖSYM, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile ilgili tarihleri açıkladı. Milyonlarca aday, memur olmak umuduyla gireceği KPSS sınavı için sınav tarihlerini, başvuru zamanlarını merak ediyor. ÖSYM'den gerekli açıklamalar geldi ve KPSS lisans sınav tarihleri belli oldu. İşte 2018 KPSS sınav tarihleri ile ilgili merak ettikleriniz...

ÖSYM SINAV TAKVİMİ: TÜM SINAVLAR VE TARİHLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

2018 KPSS TARİHLERİ

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans 22 Temmuz'da düzenlenecek. Adaylar bu sınav için 10-21 Mayıs tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek. Sonuçlar 31 Ağustos tarihinde açıklanacak.

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) birinci gün 28 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ikinci gün 29 Temmuz, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 5 Ağustos'ta düzenlenecek. Bu sınavlar için başvurular 10-21 Mayıs tarihlerinde alınacak. Sonuçlar ise 31 Ağustos’ta açıklanacak.

Ortaöğretim KPSS 7 Ekim 2018 tarihinde düzenlenecek. Sınav için başvurular 3-19 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar ise 8 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak. ‘2018 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ne ÖSYM’nin internet adresinden erişilebilecek.

ÖSYM sınav takvimi: 2018 KPSS sınavları ne zaman yapılacak

KPSS Genel Yetenek Genel Kültür Sınavı: 22 Temmuz 2018 tarihinde yapılacaktır. Bu sınava alan bilgisi ve ÖABT sınavlarına girmek isteyen tüm adaylar girmesi gerekiyor. Sonuçların açıklanacağı tarih ise 31 Ağustos 2018.

KPSS Alan bilgisi sınavı 1. Gün: 28 Temmuz 2018 tarihinde alan bilgisi sınavı gerçekleştirilecektir. Sonuçlar 31 Ağustos 2018 tarihinde açıklanacaktır.

KPSS Alan bilgisi sınavı 2. Gün: 29 Temmuz 2018 tarihinde alan bilgisi sınavının 2’inci oturumu gerçekleşecektir. Sonuçların açıklanacağı tarih: 31 Ağustos 2018 Cuma günü.

KPSS ÖABT sınavı: Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı 5 Ağustos 2018 tarihinde yapılacaktır. Sonuçlar 31 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleşecektir.

Ücretler: Sınav ücretleri, 10 Mayıs 2018 tarihinde belirlenecektir. Ücretler sınav merkezi tarafından açıklandıktan sonra belirtilen bankalara veya sınav merkezinin resmi web sitesi üzerinden yatırılacaktır.