Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ufak Tefek Cinayetler 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Ufak Tefek Cinayetler son bölümü ile herkesi ekrana kilitledi. Ufak Tefek Cinayetler 5. bölüm fragmanı ile bir nebze de olsa sevenlerinin merakını gidermiş oldu. Sopa ile Merve'nin evine giden Oya şimdi ne yapacak? Ufak Tefek Cinayetler 4. son bölümde Merve'nin pestisit nedeniyle zehirlendiğini düşünüp hastaneye koşması hareketliliğe neden olmuştu. Peki Ufak Tefek Cinayetler 4. bölümde ne oldu? İşte Ufak Tefek Cinayetler son ve yeni bölüme dair merak edilenler

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜM İZLE - OYA'YA ŞOK BASKIN

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanında Oya üzerinde oyunlar oynayan Merve ve diğerleri, karşılarındaki gücün tam olarak farkında değillerdir. Şu ana kadar elindeki gücü tam olarak kullanmayan Oya, karşısındaki sorunun farkındadır. Peki, Oya intikam için bir girişimde bulunacak mıdır? İşte, yeni bölüm fragmanından o kareler

4. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Oya, Merve’yi gerçekten zehirledi mi? Savaş sanatında yeni perde açılıyor! Merve'ye ne oldu? Oya ellerini cidden kirletti mi? Serhan, Oya'ya gitgide tutulurken Oya, duygularını açığa çıkartacak mı? Mehmet paçasını kurtarmak için korkunç bir oyun oynuyor. Burcu'yla birlik olup, çocukları kendi taraflarına çekmeye çalışıyorlar. Fakat kimse göründüğü kadar aptal değildir. Mehmet'le Burcu, kendi kazdıkları kuyuya çok acı şekilde düşecekler. Diğer yanda; Savaş sanatında yeni perde, oldukçakötü bir oyun kurulmakta. Oya'nın bunu erkenden sezmesi lazım, yoksa fena..

UFAK TEFEK CİNAYETLER 5. BÖLÜM FRAGMANI