Süper Lig’in 12. haftasında oynanacak olan maçlarda görev yapacak olan hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamada 17, 18, 19 ve

20 Kasım’da oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler şu şekilde: 
17 Kasım Cuma 
20.00 Beşiktaş - Teleset Mobilya Akhisarspor: Serkan Çınar 

18 Kasım Cumartesi 
14.00 Bursaspor - Göztepe: Mete Kalkavan 
16.30 Atiker Konyaspor - Antalyaspor: Bülent Yıldırım 
19.30 Medipol Başakşehir - Galatasaray: Ali Palabıyık 

19 Kasım Pazar 
14.00 Aytemiz Alanyaspor - Evkur Yeni Malatyaspor: Halis Özkahya 
14.00 Gençlerbirliği - Kayserispor: Fırat Aydınus 
16.30 Trabzonspor - Osmanlıspor: Ümit Öztürk 
19.30 Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu 

20 Kasım Pazartesi 
20.00 Kardemir Karabükspor - Kasımpaşa: Halil Umut Meler 