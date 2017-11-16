Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 12. haftasında oynanacak olan maçlarda görev yapacak olan hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamada 17, 18, 19 ve

20 Kasım’da oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler şu şekilde:

17 Kasım Cuma

20.00 Beşiktaş - Teleset Mobilya Akhisarspor: Serkan Çınar



18 Kasım Cumartesi

14.00 Bursaspor - Göztepe: Mete Kalkavan

16.30 Atiker Konyaspor - Antalyaspor: Bülent Yıldırım

19.30 Medipol Başakşehir - Galatasaray: Ali Palabıyık



19 Kasım Pazar

14.00 Aytemiz Alanyaspor - Evkur Yeni Malatyaspor: Halis Özkahya

14.00 Gençlerbirliği - Kayserispor: Fırat Aydınus

16.30 Trabzonspor - Osmanlıspor: Ümit Öztürk

19.30 Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu

20 Kasım Pazartesi

20.00 Kardemir Karabükspor - Kasımpaşa: Halil Umut Meler