Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanatsız Kuşlar’ın 22.bölümünde yine heyecan dorukta. 22.bölüm fragmanı yayınlandı. Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi olan Kanatsız Kuşlar’ın 22.bölümü bu akşam izleyici ile buluşuyor. 22.bölüm fragmanında Zeynep çıkmaza giriyor. Ahmet’ten kaçarken öldürdüğünü düşünen Zeynep ne yapacak? Nefise artık sabrının sonuna geliyor ve boşanalım bitsin her şey diyor. Nefise ile Muzaffer boşanıyor mu? İşte Kanatsız Kuşlar’ın yeni bölüm fragmanı, Kanatsız Kuşlar’ın 22.bölüm fragmanı izle, 21. bölüm yani son bölümde neler olmuştu? sorusunun vebaı ve dahası haberimizde

22.BÖLÜM 1.FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

22.BÖLÜM 2.FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

22.BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

''Boşanalım bitsin her şey!''

Zeynep, Ahmet'ten kaçarken, onu öldürdüğünü düşünmektedir. Onur ise bir türlü haber alamadığı Zeynep'i gerekirse sokak sokak arayarak bulmaya kararlıdır. Ancak içine düştükleri zor durumdan bu kez kurtarabilecekler midir? Muzaffer, Nefise'nin evine sığınan oğlunu almaya gider. Mert, Nefise ile Muzaffer'in arasının yeniden düzelmesini istemektedir. Bu durumun gerçekleşmesi ihtimali bile Emre'yi tekrar harekete geçirir. Hiç akla gelmeyecek bir sebeple, Muzaffer'le eve dönmek durumunda kalan Nefise, Tuba'yı çıldırtmaktadır. Ahmet, o günden sonra kayıplara karışmıştır. Ondan haber alamayan babası, oğlunun kayıp cesedi de bulunamayınca cinnet geçirir ve Zeynep'i suçlayarak herkesin gözü önünde beklenmedik bir hamlede bulunur.

"Ben katil oldum!"

Zeynep, Ahmet'ten kaçarken, onu öldürdüğünü düşünmektedir. Onur ise bir türlü haber alamadığı Zeynep'i gerekirse sokak sokak arayarak bulmaya kararlıdır. Ancak içine düştükleri zor durumdan bu kez kurtarabilecekler midir? Muzaffer, Nefise'nin evine sığınan oğlunu almaya gider. Mert, Nefise ile Muzaffer'in arasının yeniden düzelmesini istemektedir. Bu durumun gerçekleşmesi ihtimali bile Emre'yi tekrar harekete geçirir. Hiç akla gelmeyecek bir sebeple, Muzaffer'le eve dönmek durumunda kalan Nefise, Tuba'yı çıldırtmaktadır. Ahmet, o günden sonra kayıplara karışmıştır. Ondan haber alamayan babası, oğlunun kayıp cesedi de bulunamayınca cinnet geçirir ve Zeynep'i suçlayarak herkesin gözü önünde beklenmedik bir hamlede bulunur.

21.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zeynep'in mücadelesi

Nefise, sakladığı sırlar ortaya çıkınca Muzaffer'den af diler. Ancak Muzaffer'in geri adim atmaya niyeti yoktur. Nefise, evden kovulan Azime'ye ve kızını da evini açar. Hep birlikte, Nefise'nin çocukları için tuttuğu evde yaşamaya başlarlar. Artık kendi ayakları üzerinde duracaktır. Onur ise olanları bir türlü kabullenememektedir. Aklı karışıktır ve Zeynep'le aralarında buzdan bir duvar oluşur. Zeynep ise Onur'un kendisini affedeceğine inanmaktadır. Bir an önce Ahmet'le arasındaki nikahı iptal ettirmeye çalışırken yaşanan beklenmedik olay Zeynep'i büyük bir çıkmaza sokar. Ahmet'in gözü karalığı, Zeynep'in mücadelesi ile karşı karşıyadır.

KANATSIZ KUŞLAR OYUNCU KADROSU

Melis Tüzüngüç/ Zeynep



Fedakar bir abla... Kardeşleri uğruna, tüm hedeflerinden vazgeçse de, hayat ondan vazgeçmeyecek…. Güzel kalbi, Onur'un hayatına girmesiyle bir başka atarken, Ahmet ve Onur arasında kalbinin sesini dinlemeye çalışacak…



Ümit İbrahim Kantarcılar/ Onur



Başarılı, geleceği parlak, genç bir iş adamı... Aralarındaki sosyal, kültürel, ekonomik uçuruma rağmen, Zeynep'te bulduğu aşkla tüm engelleri kaldıracak...



Ahmet Varlı Ahmet



Kalbi büyük, dünyası küçük bir delikanlı... Zeynep'e duyduğu aşkı, sevgisi karşılıksız kalsa da, o bu sevdaya sahip çıkacak... En büyük rakibi Onur'a karşı, büyük yüreğiyle her zaman savaşacak…



Deniz Bolışık/ Nefise



Önce anne... Çocukları için kendinden vazgeçmeye hazır... Sonra kadın... Çaresiz, bir o kadar da kırılgan... Hayat ona sürprizler hazırlarken, O ailesini bir arada tutmak için ümitsizce çırpınacak….



Fatih Al / Muzaffer



Güçlü ve otoriter bir is¸adamı... Varlıklı bir ailenin temsilcisi... Hayatına, Nefise'nin girmesiyle tüm düzeni değişecek..



Servet Pandur / Azime



Nefise'nin görümcesi, görünürde en iyi dostu, gerçekte en büyük düşmanı... Muzaffer'in malikanesinin emektar hizmetlisi. Çocukların; kurnaz, çıkarcı, çoğu zaman tehlikeli, istediği zaman eğlenceli halaları....