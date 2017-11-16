Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

16 Kasım 2017 Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Süper Loto sonuçlarını bu haberden öğrenebilirsiniz. Millî Piyango İdaresi tarafindan her hafta Perşembe günü çekilişi yapılan Süper Loto sonuçları belli oldu. Peki Süper Loto sonuçlarını nasıl öğrenebilirim, Süper Loto çekiliş sonuçlarını öğren, Süper Loto'da çıkan numaralar neler? gibi soruları merak ediyorsanız bu habere bakabilirsiniz. Millî Piyango İdaresi tarafından her hafta Perşembe günü yapılan Süper Loto sonuçları belli oldu. Süper Loto oynayanlar zengin olma hayaliyle loto kuyruklarına girdi. 6 doğru rakamı bilen talihliler büyük ikramiye ile yapacaklarını şimdiden hayal etmeye başladı. Büyük ikramiyeyi kazanıp kazanmadığınızı sizler için hazırladığımız ''16 Kasım 2017 Süper Loto Çekiliş Sonuçları Belli Oldu | Süper Loto Sonuçları Öğren'' başlıklı haberden öğrenebilirsiniz. İşte 16 Kasım Süper Loto sonuçları ile ilgili merak ettikleriniz...

Süper Loto çekilişini canlı izlemek için tıklayınız (16 Kasım 2017)

SÜPER LOTO SONUÇLARI 9 KASIM

Haftanın numaraları: 7, 13, 29, 34, 38, 52

Milli Piynago İdaresinin paylaştığı rakamlara göre sonraki çekilişe 1 milyon 666 bin 632 lira 35 kuruş devretti. Çekilişte çıkan numarlardan 5 tanesini bilebilen 66 kişi 7 bin 858 lira 60'şar kuruş, 4 tanesini bilebilen 3 bin 316 kişi 168 lira 45'er kuruş ve 3 bilebilen 67 bin 115 kşi de 14 lira 30'ar kuruş kazandılar.

SÜPER LOTO SONUÇLARI 2 KASIM

Süper Loto 524. haftanın kazandıran numaraları; 4, 15, 26, 34, 35, 36 olarak belirlendi.

Süper Loto çekilişinde bu altı sayıyı doğru tahmin eden bir kişi bir milyon 647 bin 77 lira 85 kuruş olan büyük ikramiyeyi kazandı. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Loto talihlisinin kuponunu Muğla'nın Bodrum ilçesindenki bir bayiden yatırıldığı öğrenildi.

SÜper Loto çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle; 5 bilen 68 kişi 7 bin 538 lira onar kuruş, 4 bilen 4 bin 63 kişi 135 lira doksanar kuruş, 3 bilen 73 bin 231 kişi 12 lira doksan beşer kuruş ikramiye alacaklar.

Süper Loto sonuçları için tıklayınız

SÜPER LOTO 16 KASIM SONUÇLARI

Süper Loto 16 Kasım sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

SÜPER LOTO GEÇEN HAFTA (9 KASIM) SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun 525'inci hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 525'inci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 7, 13, 29, 34, 38 ve 52 olarak belirlendi.

Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 666 bin 632 lira 35 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 66 kişi 7 bin 858 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 316 kişi 168 lira 45'er kuruş, 3 bilen 67 bin 115 kişi 14 lira 30'ar kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte dağıtılan ikramiye miktarı 2 milyon 36 bin 992 lira 30 kuruş oldu.

Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 472 bin 965 lira 2 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 823 bin 27 lira 70 kuruş kamuya aktarılacak.

SÜPER LOTO'DA DEVİR KURALI

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto ve diğer şans oyunlarında belli bir devir kuralı vardır. Süper Loto'da devir kuralı basittir. Süper Loto çekilişinde altı bilen çıkana kadar ikramiye her hafta devir eder. Süper Loto'da devir sınırı yoktur. Süper Loto dışındaki Sayısal Loto, Şans Topu ve On Numara'da ise devir sayısı 3 hafta ile sınırlandırılmıştır. Bu oyunlarda 3 hafta devir eden ikramiyeyi takip eden haftada kazanan olmaz ise bir aşağıdaki bilenler arasında dağıtılır. Milli Piyango İdaresi'nin devir kuralı için yaptığı duyuru ise şu şekildedir;

"Sayısal oyunların oyun planları gereği; Sayısal Loto, Şans Topu ve On numara oyunlarında 4.kez büyük ikramiyeyi bilen olmaması halinde büyük ikramiye tutarı bir alt grupta ikramiye bilenlere dağıtılır. Süper Loto oyununda ise devir sınırlaması olmadığı için, altı rakamı doğru tahmin eden çıkana kadar devir devam etmektedir.

Bu nedenle Sayısal Loto oyununun 14/01/2017 tarihli 1053. hafta çekilişi sonucunda; 4.kez 6 bilen olmadığı için büyük ikramiye 5 bilenler arasında dağıtılmıştır.

Aynı şekilde daha önce de Şans Topu oyununun 01/08/2012 tarihli 581. hafta çekilişinde ve Sayısal Loto oyununun 26/03/2016 tarihli 1011. hafta çekilişinde 4. kez büyük ikramiyeyi bilen olmadığı için büyük ikramiye 5 bilenler arasında dağıtılmıştır."

SÜPER LOTO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?



Süper Loto çekilişinde 3, 4, 5 ve 6 bilen talihliler ikramiye almaya hak kazanır. İkramiye almak için hak kazanan talihliler arasından;

3 ve 4 bilenler loto bayilerinden,

5 bilenler loto bayilerinden veya Milli Piyango İdaresi şubelerinden,

6 bilen talihliler de Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyelerini alabilirler.



İkramiye kazanan talihliler, bir yıl içerisinde ilgili yerden ikramiyesini almalıdır. Bir yıl sonunda alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar. Zaman aşımına uğrayan ikramiyeler için de ödeme yapılmaz.

Süper Loto’da büyük ikramiye için 6 bilen çıkmazsa, ikramiye bir sonraki haftaya devreder. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen diğer çekilişlerde olduğu gibi bir sınır koyulmamıştır. Büyük ikramiyeyi kazanan kişi çıkıncaya kadar büyük ikramiye sonraki haftaya devreder.



SÜPER LOTO’DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR



Süper Loto çekilişinde en fazla çıkan sayılar sırasıyla; 35, 17, 41, 47, 54, 40, 2, 51, 48 ve 44’tür.



SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?



18 yaşından küçük olanlar çekilişlere katılamazlar. Katılsalar bile ikramiye alamazlar. Süper Loto kuponunda 6 kolon bulunur. Her kolonda 1’den 54’e kadar sayılar yer alır. 54 sayıdan 6 tanesi seçilip işaretlenerek bir kolon doldurulur. Oynanan her kolon için ücret ödenir. Çekilişe katılım sınırı bulunmadığı için istenilen sayıda kolon doldurularak çekilişe katılım sağlanabilir. İşaretlemeler dik olarak yapılması ve kırmızı kalem kullanılmaması gerekir.