Survivor 2018 All Star Sema Aydemir kimdir, aslen nerelidir, kaç yaşındadır, ne iş yapıyor? ile ilgili merak ettikleriniz bu haberde. Survivor 2018 All Star yarışmasının müjdesini veren Acun Ilıcalı, yarışmacıları da teker teker açıklamaya başladı. Cumali Akgül ve Turabi Çamkıran'ın ardından Survivor 2018 All Star yarışmasına Sema Aydemir'in de katılacağı öğrenildi. Peki Survivor 2018 All Star Sema Aydemir kimdir, aslen nerelidir, kaç yaşındadır ve ne iş yapıyor? 1985 doğumlu olan Sema Aydemir, Bursa'da hayata gözlerini açtı. Millî atlet olan Sema Aydemir, 400 metre engelli branşında en iyi derecesini 2012 Haziran ayında elde etti. İşte Survivor 2018 All Star Sema Aydemir kimdir, aslen nerelidir, kaç yaşındadır, ne iş yapıyor? ile ilgili detaylar...

SEMA AYDEMİR KİMDİR?

Sema Aydemir, Tayfun Akgün’ün antrenörlüğündeki Enkaspor’un milli atletidir. Sema Aydemir geçmiş yıllarda heptatlon branşında da boy gösterdi. Sema Aydemir Londra 2012 Yaz Olimpiyat Oyunları’nda 4x400m bayrak yarışında yarışma hakkını elde etmiştir. Aydemir, 400 mt engelli branşında en iyi derecesini 6 Haziran 2012 tarihinde Ankara’da yapılan yarışta 56.62sn’lik derece yapmıştır. 2004 Atina Olimpiyat Oyunları’nda bronz madalyası bulunun Türk çekiç atma sporcusu Eşref Apak ile evlidir. Sema Aydemir ile Eşref Apak çiftinin Ali isminde bir çocukları bulunmaktadır.

SURVIVOR 2017”YE GİTMEDEN YAYINLADIĞI SON MESAJ

Sema’nın Survivor’a gitmeden önce sosyal medyadan yayınladığı son mesajı ise şöyleydi: “Ben gidiyorum istanbul…19 günlüğünden beri kamptan kampa taşıdığım oğlumu, ona vaadettiklerim için bisüre görmiycem.önce Allaha sonra babasına, aileme, öğretmenine,enka spor kulübüne ve dostlarıma emanet ediyorum. Gözüm arkada değil, biliyorumki ona çok iyi bakıcaksınız. Bende bu ayrılığa değdi demek için elimden geleni yapıcam. Hepinize çok teşekkür ederim.Benim büyük ailem…”

SEMA AYDEMİR'İN EŞİ KİMDİR?

Survivor 2017 nlüler takımında yer alan Sema Aydemir hırsı ve formuyla dikkat çekmişti. Milli koşucu olan Sema Aydemir eşi Eşref Apak'tan kumar borçları yüzünden ayrılmıştı. Olimpiyat madalyalı milli çekiççi Eşref Apak kumarda 5 ev ve ödül paralarını kaybettiği için eşi Sema Aydemir tarafından terkedilmişti.

Sema Aydemir 11 yıllık evliliğini bitirirken oğlu Ali'nin velayetini de aldı. Survivor 2017 ünlüler kadrosunda izleyicinin yakından tanıdığı Sema Aydemir, boşanma sonrasında İzmir'e yerleşti.

Sema Aydemir eşini boşadı müthiş değişti son hali bomba!

Sema Aydemir, 400 mt engelli branşında en iyi derecesini 6 Haziran 2012 tarihinde Ankara'da yapılan yarışta 56.62sn'lik derecesiyle elde etmiştir. Sema Aydemir, 400 metre engelli yarışlarıyla tanınıyor. Sema Aydemir 2012 Londra Olimpiyatları'nda da 4x400 metre bayrakta yarıştı. Survivor 2017'de yarışan Sema Aydemir sahada başarılı olsa da SMS'lerde yeterli desteği alamadı ve şampiyonluğu elinden kaçırdı.