Survivor 2018 All Star Merve Aydın kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, Survivor Merve evli mi? ile ilgili aradıklarınız bu haberde. Acun Ilıcalı, 2018 yılında Survivor All Star yarışmasını yapacağının müjdesini verdi. Sırasıyla yarışmacıları açıklayan Acun, Cumali Akgül, Turabi Çamkıran, Sema Aydemir, Nagihan Karadere ve son olarak Merve Aydın'ın Survivor 2018 All Star yarışmasına dâhil olduğunu duyurdu. Peki Survivor 2018 All Star Merve Aydın kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, Survivor Merve evli mi? İşte Survivor Merve ile ilgili merak ettikleriniz…

MERVE AYDIN KİMDİR?

Merve Aydın 7 Mart 1990 tarihinde Bakırköy, İstanbu'da doğdu. 2008'de Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası ve 2011'de Avrupa 23 yaş altı Atletizm Şampiyonası'nda 800 metre koşuda gümüş madalya kazandı. Aynı yıl Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4x400 bayrak yarışında ikinci gümüş madalyasını da kazanmış ve Avrupa 23 yaş altı Atletizm Şampiyonası'ndaki performansı ile Dünya – Olimpiyat B barajını da geçti.

Londra 2012 Yaz Olimpiyatları kadınlar 800 metre seçmelerinde 2.seride yarışan sporcu, yarış esnasında sakatlanarak 3:24.35'lik dereceyle serisini sonuncu olarak bitirdi.

Sakatlık acısı nedeniyle ağlayarak yarışa devam edip bitirmesi, onu manşetlere taşıdı.

Yine 2011 yılında da Çek Cumhuriyetinde yapılan Avrupa 23 yaş altı Atletizm Şampiyonası’nda 800 metre koşuda gümüş madalya kazandı.

Yine Çin‘de yapılan 2011 yılında Dünya Üniversite Yaz Oyunları’nda 4xk elde ederek gümüş madalya kazandı.

ENKA spor kulübünün atletizm branşı sporcusudur.

12 Haziran 2012 tarihinde Beyaz Rusya'da Olimpiyat seçmeleri kapsamındaki yarışta koştuğu 2:00.23'lük derece ile 800 m Türkiye rekorunun sahibidir.

2013 yılında Kanal D'de yayınlanan Bana Her Şey Yakışır programına katılmıştır. 2014 Mart'ından itibaren Star TV'de yayınlanan Survivor'da, ünlüler takımında yer aldı. Adada 111 gün kaldıktan sonra yarışmada Ahmet Dursun'la birlikte 3. olmuştur.

22 Şubat 2015'te TV8'de yayınlanmaya başlanan ve Survivor Türkiye'deki eski katılımcıların mücadele ettiği Survivor All Star'da yarışıp finale kalmayı başardı.3 Temmuz'da yapılan finalde ise halk oylaması sonucunda 2.oldu.

2015 yılında ise bir deodorant reklamında oynadı.

SURVİVOR ALL STAR 2018 KADROSU

Daha önce Survivor 2018’de bir ilk yaşanacağını ve All Starlar ile gönüllülerin karşı karşıya geleceğini açıklayan Acun Ilıcalı, bugün de All Starlar kadrosunun ilk 3 ismini duyurdu. Ilıcalı, “Survivor2018 ’de bir ilk yaşanacak demiştik, All Starlar yeni Gönüllüler’e karşı... İşte bu yılın All Starlar kadrosuna dahil olan 3 isim; Sema Aydemir, Nagihan Karadere ve Merve Aydın. Hepsine başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.